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Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады-2024, Украина на 22-м месте. ИНФОГРАФИКА

Збірна США виграла медальний залік Олімпіади-2024, Україна – 22-га

США заняли первое место в медальном зачете Олимпийских игр-2024, которые проходили в Париже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В воскресенье, 11 августа, парижская Олимпиада подошла к концу. Первое место в общекомандном зачете летних Игр-2024 заняла сборная США. Американская сборная получила 126 наград - 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые.

На втором месте оказались сборная Китая. В активе китайцев 91 медаль (40, 27, 24). Япония заняла третье место, добыв 45 наград (20, 12, 13).

Сборная Украины завершила Олимпиаду на 22-м месте. У украинцев 12 наград - 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзы.

По количеству медалей украинская сборная заняла 22-ю позицию.

підсумок медалі

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Автор: 

Олимпиада (1136) Париж (415) спорт (2422)


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Топ комментарии
+12
Очень хорошо выступили, могло бы конечно и лучше, но в данных реалиях это офигенно
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11.08.2024 19:33
+12
Не чув, що в Узбекистані війна. Не думаю, що узбецьким олімпійцям доводилось тренуватися під виття симен і розриви бомб і ракет. Також знчю, що в Узбекистані природною смертю померло в сотні разів менше спортсменів, ніж у нас загинуло від війни. Тому цьогорічне досягнення наших не коректно порівнювати ні з минулими роками, ні з іншими країнами. Вони - молодці!
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11.08.2024 19:46
+9
Причмелиний китайський Сі в розпачі.Чотири роки тримав спортсменів в режимі Гулагу.Крім тренувань його холопи нічого не бачили.І тут така засада в останю секуиду все кобилі під хвіст.
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11.08.2024 19:33
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Z пабліки в істериці. ЗСУ беруть Курськ в кільце https://t.me/pecherymordora356
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11.08.2024 19:26 Ответить
заспокойтеся, нікому тей кацапнявий курсько-курятник не потрібен.
я би рив з ранку до вечора фортіфікації там де стоїм
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11.08.2024 19:33 Ответить
стріляти це вже після, спочятку рити до сьомого поту..
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11.08.2024 19:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=43GIk0Hgh_c
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11.08.2024 19:42 Ответить
це перші години операції на Курському напрямку.
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11.08.2024 19:47 Ответить
Паралімпійці виступлять так як треба.
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11.08.2024 19:30 Ответить
З колишніх совєцкіх республік найкраще виступив Узбекистан, - 13 місце.
Молодці узбеки! Вітаю!
Мій старший товариш узбек, - підтримує Україну, його діти і внуки - вже цілковиті українці...

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11.08.2024 19:30 Ответить
Не чув, що в Узбекистані війна. Не думаю, що узбецьким олімпійцям доводилось тренуватися під виття симен і розриви бомб і ракет. Також знчю, що в Узбекистані природною смертю померло в сотні разів менше спортсменів, ніж у нас загинуло від війни. Тому цьогорічне досягнення наших не коректно порівнювати ні з минулими роками, ні з іншими країнами. Вони - молодці!
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11.08.2024 19:46 Ответить
Я поважаю свого старшого товариша-узбека. Йому вже більше 70 років.
Він проживає в Україні майже 50 років свого життя. Діти, внуки вже тут народилися. І він ненавидить *****! Так само, як і всі українці.
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11.08.2024 19:58 Ответить
там 5 медалей золота в боксе___))))хз,ниодного боксера узбека на слуху нет.
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11.08.2024 20:09 Ответить
Там , напевно, чимало кацапів в темпі натуралізувались.
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11.08.2024 20:34 Ответить
Там, це де? Я проживаю в центральній Україні, І тут навіть місцеві кацапи (невелика кількість) завжди спілкувалися українською.

Правда, тепер трапляються "руцкочєлюстниє" біженці. Але з часом їхні діти перейдуть на українську мову. Я в цьому абсолютно переконаний. Бо вже бачу підстави для цього.
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11.08.2024 20:45 Ответить
Там - це в Узбекистані та й в інших країнах - під Олімпіаду.
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11.08.2024 22:09 Ответить
Ви, - там. А я тут, - в Україні...

Ну, то шо ви таки скажете, між іншим?

Мені Олімпіаду, - до заду! Я за Україну, - мою країну!
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11.08.2024 22:17 Ответить
Причмелиний китайський Сі в розпачі.Чотири роки тримав спортсменів в режимі Гулагу.Крім тренувань його холопи нічого не бачили.І тут така засада в останю секуиду все кобилі під хвіст.
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11.08.2024 19:33 Ответить
Нічого, на наступній олімпіаді вже будуть брати учать генно-модифіковані китайці
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11.08.2024 20:49 Ответить
Очень хорошо выступили, могло бы конечно и лучше, но в данных реалиях это офигенно
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11.08.2024 19:33 Ответить
в даних реаліях - це 1е місце в світі!!!
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12.08.2024 01:36 Ответить
Сергій Бубка на Олімпіаді-2024 нагородив чемпіонку з Барнаула, яка підтримує окупацію України

https://antikor.com.ua/articles/717817-
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11.08.2024 19:52 Ответить
Крысы с 2014-го разбегаются, когда объявили охоту на кацапский спорт.
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11.08.2024 20:14 Ответить
Бубка ще та комуняцька а потім кацапська ****!
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11.08.2024 20:47 Ответить
то же мне новость что бубка ватный черт)
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11.08.2024 20:08 Ответить
НАВІЩО Ж КАЗАТИ ЩО МИ НЕ ПУП ЗЕМЛІ !?)
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11.08.2024 20:19 Ответить
Слава США
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11.08.2024 20:26 Ответить
Героям Слава! А хто ще міг виграти стільки медалей ніж найбільша цивілізована країна світу
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11.08.2024 20:36 Ответить
Цікаво, що Канада так поступилася.
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11.08.2024 20:41 Ответить
на зимових виправить, не сезон
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11.08.2024 20:43 Ответить
Украинец Семен Новиков здобув золото для моя краина у боротби. Слава Украини , да живее България!
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11.08.2024 20:29 Ответить
Слава Украини , да живее България!

Слава! Слава! Слава!!!
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11.08.2024 20:34 Ответить
А русня на каком месте? Ой, извините, русню не пригласили
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11.08.2024 20:29 Ответить
на ***********
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11.08.2024 20:37 Ответить
!!!
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11.08.2024 20:49 Ответить
смокчуть, потворам подобається
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11.08.2024 20:38 Ответить
Шкода, що не вистачило одного срібла щоб обійти Іран.
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11.08.2024 20:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TVohmvqd_AI&t=0s Из-за личного рагулизма Зеленского Украина осталась без золотой медали на олимпиаде,позор и глупость
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11.08.2024 20:49 Ответить
Були б на 16-му
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11.08.2024 20:50 Ответить
Знов Зєлєнскій винуват! От, падлюка така!

Та шо ж ти будеш оце робить?
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11.08.2024 20:57 Ответить
засунь собі його в дупу
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11.08.2024 21:04 Ответить
Та будь ласка! Напишіть точну адресу, - я вам туди його і запхну...
Глибоко... Нє, - дуже глибоко переконаний, - вам таки точно сподобається... )))
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11.08.2024 21:11 Ответить
 
 