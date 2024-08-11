Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады-2024, Украина на 22-м месте. ИНФОГРАФИКА
США заняли первое место в медальном зачете Олимпийских игр-2024, которые проходили в Париже.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В воскресенье, 11 августа, парижская Олимпиада подошла к концу. Первое место в общекомандном зачете летних Игр-2024 заняла сборная США. Американская сборная получила 126 наград - 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые.
На втором месте оказались сборная Китая. В активе китайцев 91 медаль (40, 27, 24). Япония заняла третье место, добыв 45 наград (20, 12, 13).
Сборная Украины завершила Олимпиаду на 22-м месте. У украинцев 12 наград - 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзы.
По количеству медалей украинская сборная заняла 22-ю позицию.
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+12 Олег Мандрівник #582578
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я би рив з ранку до вечора фортіфікації там де стоїм
Молодці узбеки! Вітаю!
Мій старший товариш узбек, - підтримує Україну, його діти і внуки - вже цілковиті українці...
Він проживає в Україні майже 50 років свого життя. Діти, внуки вже тут народилися. І він ненавидить *****! Так само, як і всі українці.
Правда, тепер трапляються "руцкочєлюстниє" біженці. Але з часом їхні діти перейдуть на українську мову. Я в цьому абсолютно переконаний. Бо вже бачу підстави для цього.
Ну, то шо ви таки скажете, між іншим?
Мені Олімпіаду, - до заду! Я за Україну, - мою країну!
https://antikor.com.ua/articles/717817-
Слава! Слава! Слава!!!
Та шо ж ти будеш оце робить?
Глибоко... Нє, - дуже глибоко переконаний, - вам таки точно сподобається... )))