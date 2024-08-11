Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады-2024, Украина на 22-м месте. ИНФОГРАФИКА

США заняли первое место в медальном зачете Олимпийских игр-2024, которые проходили в Париже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В воскресенье, 11 августа, парижская Олимпиада подошла к концу. Первое место в общекомандном зачете летних Игр-2024 заняла сборная США. Американская сборная получила 126 наград - 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые.

На втором месте оказались сборная Китая. В активе китайцев 91 медаль (40, 27, 24). Япония заняла третье место, добыв 45 наград (20, 12, 13).

Сборная Украины завершила Олимпиаду на 22-м месте. У украинцев 12 наград - 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзы.

По количеству медалей украинская сборная заняла 22-ю позицию.

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