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В Одесі пролунав вибух

вибух

Ввечері 11 серпня в Одесі пролунав вибух.

Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух!" - повідомив Труханов.

Раніше він писав, що в Одеській області існує загроза застосування ворожого балістичного озброєння з Криму.

Читайте: На Полтавщині пролунала серія вибухів, - ЗМІ

Автор: 

вибух (4449) Одеса (5451)


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Топ коментарі
+9
на ПосКоте я только один слышал, но пясдатый... чуть потолок башкой не пробил - так подпрыгнул... а детворе во дворе пофиг - на пару минут притихли и снова резвятся
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11.08.2024 19:54
+5
Зараз такий момент як ніколи бити по каzапських об'єктах. Нищити нах.. каzапську економіку принаймі в Курській області.
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11.08.2024 20:28
+3
Збили над морем!
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11.08.2024 19:38
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Збили над морем!
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11.08.2024 19:38 Відповісти
Ні, є дим, і не над морем. Може уламки упали.
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11.08.2024 19:41 Відповісти
А в парке під час тривоги було закрите укриття!!!!
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11.08.2024 19:39 Відповісти
Взагалі-то вибухів було два.
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11.08.2024 19:41 Відповісти
Мені теж здалося дивним, коли в ТГ вже написали "вибух",
але я почув вибух десь через хвилину (схоже що той самий другий).
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11.08.2024 19:44 Відповісти
Второй был двойной
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11.08.2024 19:51 Відповісти
на ПосКоте я только один слышал, но пясдатый... чуть потолок башкой не пробил - так подпрыгнул... а детворе во дворе пофиг - на пару минут притихли и снова резвятся
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11.08.2024 19:54 Відповісти
А у нас двери комнат задребезжали в петлях. Але ж бо, вибух був гучний.
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11.08.2024 20:13 Відповісти
Ходят слухи что ПВО поразили... Но надеюсь что это всего лишь слухи.
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11.08.2024 19:54 Відповісти
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11.08.2024 21:57 Відповісти
Зараз такий момент як ніколи бити по каzапських об'єктах. Нищити нах.. каzапську економіку принаймі в Курській області.
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11.08.2024 20:28 Відповісти
Диванному аналітику з США відніше
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11.08.2024 20:55 Відповісти
Язиком і так вже 2 роки нищать. Приїжджай, підключайся.
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11.08.2024 22:43 Відповісти
 
 