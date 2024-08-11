В Одесі пролунав вибух
Ввечері 11 серпня в Одесі пролунав вибух.
Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибух!" - повідомив Труханов.
Раніше він писав, що в Одеській області існує загроза застосування ворожого балістичного озброєння з Криму.
Топ коментарі
+9 Я ОДЕССИТ
показати весь коментар11.08.2024 19:54
+5 Oleg K #589544
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+3 Revra Nikolson
показати весь коментар11.08.2024 19:38
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але я почув вибух десь через хвилину (схоже що той самий другий).