Ввечері 11 серпня в Одесі пролунав вибух.

Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух!" - повідомив Труханов.

Раніше він писав, що в Одеській області існує загроза застосування ворожого балістичного озброєння з Криму.

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