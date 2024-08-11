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В Одессе раздался взрыв

вибух

Вечером 11 августа в Одессе прогремел взрыв.

Об этом в своем телеграм-канале написал городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв!" - сообщил Труханов.

Ранее он писал, что в Одесской области существует угроза применения вражеского баллистического вооружения из Крыма.

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Автор: 

взрыв (6727) Одесса (7868)


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Топ комментарии
+9
на ПосКоте я только один слышал, но пясдатый... чуть потолок башкой не пробил - так подпрыгнул... а детворе во дворе пофиг - на пару минут притихли и снова резвятся
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11.08.2024 19:54
+5
Зараз такий момент як ніколи бити по каzапських об'єктах. Нищити нах.. каzапську економіку принаймі в Курській області.
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11.08.2024 20:28
+3
Збили над морем!
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11.08.2024 19:38
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Збили над морем!
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11.08.2024 19:38 Ответить
Ні, є дим, і не над морем. Може уламки упали.
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11.08.2024 19:41 Ответить
А в парке під час тривоги було закрите укриття!!!!
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11.08.2024 19:39 Ответить
Взагалі-то вибухів було два.
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11.08.2024 19:41 Ответить
Мені теж здалося дивним, коли в ТГ вже написали "вибух",
але я почув вибух десь через хвилину (схоже що той самий другий).
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11.08.2024 19:44 Ответить
Второй был двойной
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11.08.2024 19:51 Ответить
на ПосКоте я только один слышал, но пясдатый... чуть потолок башкой не пробил - так подпрыгнул... а детворе во дворе пофиг - на пару минут притихли и снова резвятся
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11.08.2024 19:54 Ответить
А у нас двери комнат задребезжали в петлях. Але ж бо, вибух був гучний.
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11.08.2024 20:13 Ответить
Ходят слухи что ПВО поразили... Но надеюсь что это всего лишь слухи.
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11.08.2024 19:54 Ответить
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11.08.2024 21:57 Ответить
Зараз такий момент як ніколи бити по каzапських об'єктах. Нищити нах.. каzапську економіку принаймі в Курській області.
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11.08.2024 20:28 Ответить
Диванному аналітику з США відніше
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11.08.2024 20:55 Ответить
Язиком і так вже 2 роки нищать. Приїжджай, підключайся.
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11.08.2024 22:43 Ответить
 
 