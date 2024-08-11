В Одессе раздался взрыв
Вечером 11 августа в Одессе прогремел взрыв.
Об этом в своем телеграм-канале написал городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе слышен взрыв!" - сообщил Труханов.
Ранее он писал, что в Одесской области существует угроза применения вражеского баллистического вооружения из Крыма.
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+9 Я ОДЕССИТ
показать весь комментарий11.08.2024 19:54
+5 Oleg K #589544
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+3 Revra Nikolson
показать весь комментарий11.08.2024 19:38
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але я почув вибух десь через хвилину (схоже що той самий другий).