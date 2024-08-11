В Одессе раздался взрыв

Вечером 11 августа в Одессе прогремел взрыв.

Об этом в своем телеграм-канале написал городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв!" - сообщил Труханов.

Ранее он писал, что в Одесской области существует угроза применения вражеского баллистического вооружения из Крыма.

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