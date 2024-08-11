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У Києві та кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики з півдня (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

У кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістикою з півдня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увага!  Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте: Сили ППО збили 53 "шахеди" з 57, - Повітряні сили

Через 23 хвилини пролунав відбій.

Автор: 

Повітряні сили (2628) повітряна тривога (914)


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У Сумах кілька діб та тривога не вимикається.... хіба на 10 - 15 хвилин...
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11.08.2024 19:50 Відповісти
І дійсно. Сумчани - мужні Українці! А то тільки повтряна тривога зазвучала, і вже матня в жмені і до сховища!
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11.08.2024 19:58 Відповісти
А наймужніші мабуть в Румунії...
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11.08.2024 20:58 Відповісти
Рашисты херачат по Украине иранскими ракетами, но по рашистам Атакамсами бить низзя а то будет есккаллация
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11.08.2024 20:17 Відповісти
 
 