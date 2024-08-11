У Києві та кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики з півдня (оновлено)
У кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістикою з півдня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Через 23 хвилини пролунав відбій.
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Григорий Бондаренко #527937
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Олена Сидоренко #593119
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Garry #588614
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ALEX SUROVV #593022
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