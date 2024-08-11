В Киеве и нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с юга (обновлено)
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистикой с юга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Через 23 минуты раздался отбой.
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Григорий Бондаренко #527937
показать весь комментарий11.08.2024 19:50 Ответить Мне нравится 0
Олена Сидоренко #593119
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Garry #588614
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ALEX SUROVV #593022
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