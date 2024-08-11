РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12029 посетителей онлайн
Новости
2 027 4

В Киеве и нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с юга (обновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистикой с юга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также: Силы ПВО сбили 53 "шахеда" из 57, - Воздушные силы

Через 23 минуты раздался отбой.

Автор: 

Воздушные силы (2262) воздушная тревога (779)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Сумах кілька діб та тривога не вимикається.... хіба на 10 - 15 хвилин...
показать весь комментарий
11.08.2024 19:50 Ответить
І дійсно. Сумчани - мужні Українці! А то тільки повтряна тривога зазвучала, і вже матня в жмені і до сховища!
показать весь комментарий
11.08.2024 19:58 Ответить
А наймужніші мабуть в Румунії...
показать весь комментарий
11.08.2024 20:58 Ответить
Рашисты херачат по Украине иранскими ракетами, но по рашистам Атакамсами бить низзя а то будет есккаллация
показать весь комментарий
11.08.2024 20:17 Ответить
 
 