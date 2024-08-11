Група кадировців здалася в полон українським бійцям поблизу міста Суджа. ВIДЕО
Український проєкт "Хочу жити" опублікував відео із кількома десятками військовополонених, яких українські бійці захопили в Курській області. Більшість бранців заявляє, що вони з Грозного.
Як інформує Цензор.НЕТ, українські воїни знайшли у Курській області спецназ "Ахмат".
"Ціла група кадировців здалася в полон українцям поблизу міста Суджа. Саме там широко рекламує себе група "Аїда" зі спецназу "Ахмат". Тепер на одному із збірних пунктів військовополонених "ахматівці" знову в одному строю із строковиками та кадровими російськими військовими", - ідеться в повідомленні.
"Звісно, Міноборони РФ обміняє їх насамперед, адже Росія кадировців звільняє без зволікань, це не термінові, не мобілізовані жителі Донбасу, не корінні росіяни. "Ахмат" у Росії сила, а в Україні – обмінний фонд", - наголошують у дописі.
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головне, ми знищемо кацапів і тебе, кацап теж.
Українцям-Україна,
окупантам-домовина!
P.s. Вспомнился один комментарий в твиттере: "Вот бы их отправить работать на свиноферму..."
а були часи, коли..
:
Толстой. Хаджи- Мурат.
...Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения...
цитати московських загарбників, про народи Кавказу
Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»
Венюков, «Кавказские воспоминания» :
«Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».
Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».
Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».
Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».
Фонвилль: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
Ще з сивої давнини на Кавказі чеченці спеціалізувалися на грабежах та работоргівлі Саме вони були основою банд абреків, які грабували сусідів та крали людей для продажу в Туреччину Сочинська бухта була таким собі "перевалочним пунктом" Там діяв практично постійний невільничий ринок для Північного Кавказу "Газават" Шаміля програв не тому, що російська армія була сильнішою: просто Шаміль почав створювать "імамат" саме для чеченців Решта народів Кавказу повинна була їм служить І коли народи Дагестану почали це розуміть - вони відвернулися від Шаміля Конкретний приклад: коли адиги повстали проти своїх князів - на придушення повстання Катерина ІІ кинула свої війська і "Верное Черноморское войско" - запорожців, що погодилися переселиться на Кубань Адиги звернулися за допомогою до чеченців - попросили зброї та бійців А ті - ВІДМОВИЛИ!
Донатимо, працюємо, молимось!
Все для Перемоги
А может, они уже всё, "приехали"..