Група кадировців здалася в полон українським бійцям поблизу міста Суджа. ВIДЕО

Український проєкт "Хочу жити" опублікував відео із кількома десятками військовополонених, яких українські бійці захопили в Курській області. Більшість бранців заявляє, що вони з Грозного.

Як інформує Цензор.НЕТ, українські воїни знайшли у Курській області спецназ "Ахмат".

"Ціла група кадировців здалася в полон українцям поблизу міста Суджа. Саме там широко рекламує себе група "Аїда" зі спецназу "Ахмат". Тепер на одному із збірних пунктів військовополонених "ахматівці" знову в одному строю із строковиками та кадровими російськими військовими", - ідеться в повідомленні.

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"Звісно, ​​Міноборони РФ обміняє їх насамперед, адже Росія кадировців звільняє без зволікань, це не термінові, не мобілізовані жителі Донбасу, не корінні росіяни. "Ахмат" у Росії сила, а в Україні – обмінний фонд", - наголошують у дописі.