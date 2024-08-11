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Група кадировців здалася в полон українським бійцям поблизу міста Суджа. ВIДЕО

Український проєкт "Хочу жити" опублікував відео із кількома десятками військовополонених, яких українські бійці захопили в Курській області. Більшість бранців заявляє, що вони з Грозного. 

Як інформує Цензор.НЕТ,  українські воїни знайшли у Курській області спецназ "Ахмат".

"Ціла група кадировців здалася в полон українцям поблизу міста Суджа. Саме там широко рекламує себе група "Аїда" зі спецназу "Ахмат". Тепер на одному із збірних пунктів військовополонених "ахматівці" знову в одному строю із строковиками та кадровими російськими військовими", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші бійці полонили ще близько 20 окупантів у Курській області. ВIДЕО

"Звісно, ​​Міноборони РФ обміняє їх насамперед, адже Росія кадировців звільняє без зволікань, це не термінові, не мобілізовані жителі Донбасу, не корінні росіяни. "Ахмат" у Росії сила, а в Україні – обмінний фонд", - наголошують у дописі.

Автор: 

полон (1557) чеченці (112) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+82
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11.08.2024 21:35
+72
Це ті, шо розминулися, але все ж таки вийшли з лісу до наших
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11.08.2024 21:32
+56
Ось бачите))А то кричали,що втекли,а вони героїчно здалися)
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11.08.2024 21:34
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питання коли....Через 100 років нецікаво
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13.08.2024 02:18 Відповісти
та начхати на те, що тобі цікаво, чи не цікаво.
головне, ми знищемо кацапів і тебе, кацап теж.
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15.08.2024 18:57 Відповісти
Цінний обмінний матеріал, кадирівуів можна легко міняти на азовців. Самі москалики не такі цінні!
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11.08.2024 22:06 Відповісти
Інтєрєсна а дє іх гєраічєскій камандір Лапті Аладіна???...
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11.08.2024 22:11 Відповісти
на москві, в нічному клубі кокс шмигає, поки аллах не бачить
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11.08.2024 22:14 Відповісти
Учит сруцких ванек кукарекать *ахматслива*.
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11.08.2024 22:21 Відповісти
шото мені кажеться. що їм дали команду здатись, щоб доказати, шо вони там Є.
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11.08.2024 22:15 Відповісти
Их уже "подозревают", что они договорились с ЗСУ...
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11.08.2024 22:37 Відповісти
😁😂👍
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12.08.2024 00:35 Відповісти
За этих ******** опять рамзанка дыров ***** нагнет, унизит и наплюет в плешивый гребень.
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11.08.2024 22:17 Відповісти
..этих тварей можно очень хорошо обменять на украинских военнопленных, в пропорции этак 1:50, надо только немного поднажать на кадырова..
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11.08.2024 22:25 Відповісти
кадиркавци хорошо меняються..только на Азовцев потрібно..русня никому в раше ненужна..
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11.08.2024 22:32 Відповісти
причому десять азовців за одного чурку
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12.08.2024 13:23 Відповісти
Кдаировци всега сдаються они же не Ичкерци...так било так будет..
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11.08.2024 22:38 Відповісти
От ці овцетрахи, як тузи. Дуже цінний обмінних фонд. Якщо ОПа не сцить "азовців" повертати, то реально може скористатись.
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11.08.2024 22:43 Відповісти
хтось може їх порахувати? десятків 5?
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11.08.2024 22:56 Відповісти
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11.08.2024 23:06 Відповісти
ох там амбре...
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11.08.2024 23:18 Відповісти
алах в амбар ,ахмат -фсьо? Ех...Відрізати б їм пару довбешок на камеру.А інші щоб дивилися і сцялись зі страху...Тварі...
Українцям-Україна,
окупантам-домовина!
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11.08.2024 23:13 Відповісти
Это слишком просто, даже можно сказать "героически" для них будет.

P.s. Вспомнился один комментарий в твиттере: "Вот бы их отправить работать на свиноферму..."
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11.08.2024 23:17 Відповісти
кадирки зовсім втратили честь: служать московитам, які їх різали століттями..
а були часи, коли..
:
Толстой. Хаджи- Мурат.
...Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения...

цитати московських загарбників, про народи Кавказу

Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:

«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»

Венюков, «Кавказские воспоминания» :
«Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».

Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».

Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

Фонвилль: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
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11.08.2024 23:14 Відповісти
А найкраще - це поема "Кавказ" Тараса Шевченка.
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12.08.2024 00:16 Відповісти
Так. Але мало хто знає, що найвідоміші слова Тараса Шевченка були звернені саме до чеченців та дагестанців. Поема "Кавказ" була написана під час Кавказької війни кацапів проти цих народів, яким співчував наш поет.

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12.08.2024 00:43 Відповісти
Не треба "ідеалізувать" чеченців Що сто років тому один з колишніх царських офіцерів (а потім - український) охарактеризував чеченців не як "воїнів" - а як розбійників Це просто "абреки" Вони вибирають собі жертву з тих, кого вважають слабішим і нездатним до спротиву І тоді "стервеніють до садизму" Коли ж "серйозно отримують в морду" - моментально "потухають" Саме тому в армії Денікіна "дика дивізія" перебувала у "другому ешелоні" та займалася терором мирного населення та каральними акціями Тому махновці їх нещадно різали Після розгрому під Катеринославом їх "посікли в капусту" - як під час погоні - так і полонених Після цього дивізія ця розбіглася і "грізні воїни" втекли додому
Ще з сивої давнини на Кавказі чеченці спеціалізувалися на грабежах та работоргівлі Саме вони були основою банд абреків, які грабували сусідів та крали людей для продажу в Туреччину Сочинська бухта була таким собі "перевалочним пунктом" Там діяв практично постійний невільничий ринок для Північного Кавказу "Газават" Шаміля програв не тому, що російська армія була сильнішою: просто Шаміль почав створювать "імамат" саме для чеченців Решта народів Кавказу повинна була їм служить І коли народи Дагестану почали це розуміть - вони відвернулися від Шаміля Конкретний приклад: коли адиги повстали проти своїх князів - на придушення повстання Катерина ІІ кинула свої війська і "Верное Черноморское войско" - запорожців, що погодилися переселиться на Кубань Адиги звернулися за допомогою до чеченців - попросили зброї та бійців А ті - ВІДМОВИЛИ!
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12.08.2024 08:37 Відповісти
Імам Шаміль був аварцем
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12.08.2024 10:09 Відповісти
Але спирався він саме на чеченців! Йосип Броз Тіто був хорватом Але опирався і на сербів (Рекомендую прочитать "Війну з саламандрами" Карела Чапека - там "Верховний саламандр" теж був людиною - а не саламандрою)
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12.08.2024 10:22 Відповісти
Тик-Ток Сила 💪
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11.08.2024 23:44 Відповісти
Віслюк могила 😶🤣
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11.08.2024 23:54 Відповісти
Дякуємо Захисникам!

Донатимо, працюємо, молимось!

Все для Перемоги
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11.08.2024 23:53 Відповісти
https://x.com/i/status/1822735557467701541 Какая ***** им сказала, что в плену борщ с салом дают!!!
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12.08.2024 00:33 Відповісти
а резерви підходять і підходять!!
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12.08.2024 00:35 Відповісти
*****! Уявляю, який там сморід стоїть. Там російський дух, там... ******.
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12.08.2024 04:48 Відповісти
Ну - в таких умовах і наші "фіалками не пахнуть"
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12.08.2024 08:38 Відповісти
На своїй землі, як хочуть, так і пахнуть
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12.08.2024 12:59 Відповісти
Та я згоден! Саме тому Порошенко так багато приділяє уваги "баням на колесах"!
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12.08.2024 13:13 Відповісти
АЖМАТ НЕ СИЛА, АХМАТ МОГИЛА
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12.08.2024 01:17 Відповісти
Ахмад - цирк!
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12.08.2024 01:36 Відповісти
- Дон
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12.08.2024 02:03 Відповісти
Цих волохатих міняти тільки на азовців.
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12.08.2024 02:03 Відповісти
100% Хай рамзанка розкошелиться, якщо треба то хай викупає азовців у федералів за бабло.
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12.08.2024 05:16 Відповісти
Рамзашка уже выразил обеспокоенность?
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12.08.2024 03:56 Відповісти
Кадирка-в попе дирка!
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12.08.2024 06:00 Відповісти
кадырову срочную телеграмму если не отдадут азовцев то кроме сала пленные ..спецвойска .. ничего не получат дон дин дон
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12.08.2024 06:32 Відповісти
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12.08.2024 06:45 Відповісти
Точно украл костюм где-нибудь в местном магазине..
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12.08.2024 07:22 Відповісти
Чималенька група.
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12.08.2024 07:49 Відповісти
вони запізнилися. хай шукають інших кадирівців.
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12.08.2024 08:29 Відповісти
А коли "Ахмат" викладає відео з нашими полоненими? Ми ж нічого "чеченцям що воюють за Україну" не кажемо?
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12.08.2024 08:40 Відповісти
..Поймать бы тех кадыровцев которые два года назад на фотографии с нагловатыми лицами стояли у отжатого Порше с надписью "На Киев"..
А может, они уже всё, "приехали"..
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12.08.2024 08:03 Відповісти
тех уже черви по 20 кругу доели))))
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12.08.2024 08:37 Відповісти
Шо-то похоже на призывной пункт
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12.08.2024 09:41 Відповісти
путінський ******** Гутерреш вже заявив, що абіжают мальчіков в трусіках? Адже па панятіям тік-тока українці мали попасти в полон до магучіх бородатих ослойобів, а не навпаки
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12.08.2024 10:18 Відповісти
Українці ганяють кадирівців по посадках, а місцеві самі здають їх кординати видно добряче вже їх дістали..
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12.08.2024 10:19 Відповісти
Любителі кіз такі грізні перед кацапнею, то на пляшки саджають лапотне бидло то грабують їх. А коли ці козо..йо..би зустрічаються з ЗСУ, то вони стають як в приказкі : кака.дирівці молодці проти овець, а проти баранця самі як вівця.
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12.08.2024 10:45 Відповісти
Полонений строковик розповів, що кадирівці, які стояли поруч, на початку українського наступу миттєво втекли, мовляв "Ахмат" в полон не здається.
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12.08.2024 11:28 Відповісти
Однозначно міняти їх на Азовців!
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12.08.2024 12:34 Відповісти
Круто, а русня по малу продвигаеться, как быть ? давайте громче кричать про Курск. русня скоро заберет Запорожье, Донбасс, Херсон, за то в Курске кипишь. пздц.
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12.08.2024 13:57 Відповісти
Цих свиней міняти тільки на захисників Маріуполя!
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14.08.2024 07:50 Відповісти
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