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Протягом 11 серпня росіяни в Херсоні вбили 1 людину і 9 поранили

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1 загибла і 9 поранених, двоє з яких – тяжкі. Такий підсумок неділі у Херсонській міській територіальній громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

  • Жінка 93 років отримала внаслідок ворожого обстрілу травми, несумісні з життям.
  • У важкому стані жінка 1957 і чоловік 1956 р.н.
  • Одна жінка 1956 р.н. має легкі тілесні ушкодження.
  • Три жінки 1952, 1969, 1960 та троє чоловіків 1974, 1953, 1982 р.н. у стані середньої тяжкості.

"Усі постраждалі були доставлені з Дніпровського району Херсона, який ворог сьогодні нещадно обстрілював", - повідомили в ОВА.

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Також в ОВА нагадали, що військова міська адміністрація при пораненнях надає одноразову грошову допомогу: дорослі – 20 000 грн, діти – 30 000 грн, на поховання – 50 000.

Автор: 

обстріл (28414) Херсон (3351) жертви (1792) Мрочко Роман (38)


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Может туди з десяток полонених з арти кацапів привезти? Може мову повчать виродки? А може почнуть стрілятися ще у пологовому будинку?
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12.08.2024 00:34 Відповісти
 
 