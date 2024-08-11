Протягом 11 серпня росіяни в Херсоні вбили 1 людину і 9 поранили

1 загибла і 9 поранених, двоє з яких – тяжкі. Такий підсумок неділі у Херсонській міській територіальній громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Жінка 93 років отримала внаслідок ворожого обстрілу травми, несумісні з життям.

У важкому стані жінка 1957 і чоловік 1956 р.н.

Одна жінка 1956 р.н. має легкі тілесні ушкодження.

Три жінки 1952, 1969, 1960 та троє чоловіків 1974, 1953, 1982 р.н. у стані середньої тяжкості.

"Усі постраждалі були доставлені з Дніпровського району Херсона, який ворог сьогодні нещадно обстрілював", - повідомили в ОВА.

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Також в ОВА нагадали, що військова міська адміністрація при пораненнях надає одноразову грошову допомогу: дорослі – 20 000 грн, діти – 30 000 грн, на поховання – 50 000.