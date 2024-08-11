Протягом 11 серпня росіяни в Херсоні вбили 1 людину і 9 поранили
1 загибла і 9 поранених, двоє з яких – тяжкі. Такий підсумок неділі у Херсонській міській територіальній громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
- Жінка 93 років отримала внаслідок ворожого обстрілу травми, несумісні з життям.
- У важкому стані жінка 1957 і чоловік 1956 р.н.
- Одна жінка 1956 р.н. має легкі тілесні ушкодження.
- Три жінки 1952, 1969, 1960 та троє чоловіків 1974, 1953, 1982 р.н. у стані середньої тяжкості.
"Усі постраждалі були доставлені з Дніпровського району Херсона, який ворог сьогодні нещадно обстрілював", - повідомили в ОВА.
Також в ОВА нагадали, що військова міська адміністрація при пораненнях надає одноразову грошову допомогу: дорослі – 20 000 грн, діти – 30 000 грн, на поховання – 50 000.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар12.08.2024 00:34 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль