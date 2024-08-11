В течение 11 августа россияне в Херсоне убили 1 человека и 9 ранили

1 погибшая и 9 раненых, двое из которых - тяжелые. Таков итог воскресенья в Херсонской городской территориальной громаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Женщина 93 лет получила в результате вражеского обстрела травмы, несовместимые с жизнью.

В тяжелом состоянии женщина 1957 г.р. и мужчина 1956 г.р.

Одна женщина 1956 г.р. имеет легкие телесные повреждения.

Три женщины 1952, 1969, 1960 и трое мужчин 1974, 1953, 1982 г.р. в состоянии средней тяжести.

"Все пострадавшие были доставлены из Днепровского района Херсона, который враг сегодня беспощадно обстреливал", - сообщили в ОВА.

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Также в ОВА напомнили, что военная городская администрация при ранениях предоставляет единовременную денежную помощь: взрослые - 20 000 грн, дети - 30 000 грн, на погребение - 50 000.