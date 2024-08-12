Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 592 000 осіб (+1080 за добу), 8450 танків, 16728 артсистем, 16728 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 592 000 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 592000 (+1080) осіб,

танків ‒ 8450 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16728 (+5) од,

артилерійських систем – 16728 (+65) од,

РСЗВ – 1146 (+3) од,

засоби ППО ‒ 919 (+1) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73),

крилаті ракети ‒ 2426 (+1),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22590 (+66) од,

спеціальна техніка ‒ 2801 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку відбулось 30 боєзіткнень за добу, 9 з яких тривають досі, - Генштаб