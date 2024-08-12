Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 592 000 осіб (+1080 за добу), 8450 танків, 16728 артсистем, 16728 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 592 000 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 592000 (+1080) осіб,
- танків ‒ 8450 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16728 (+5) од,
- артилерійських систем – 16728 (+65) од,
- РСЗВ – 1146 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 919 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73),
- крилаті ракети ‒ 2426 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22590 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 2801 (+1)
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Помітне просідання почалося з початку літа, якщо з початку року щомісяця було більше тисячі одиниць з піком у травні 1 308, то червень/липень до тисячі вже не дотянули 962/953
На разі третина серпня 216 од броні і максимум що може бути, десь під 700 одиниць. На сьогодні в серпні на одиницю броні вже 58 рил при прийнятних десь 10-12, баби нарожають.
йде за планом
Бо деескалувати рашистську пітьму потрібно саме так: ударами їй "під-дих" на її території.
Так, як повіідомляється, з 06.08.2024 після початку просування ЗСУ в КурНР було взято в полон більше 1000 військових російської армії і "фсб". В зв'язку із цим по всіх місцях тримання на пітьмі українських військовополонених по лінії "М ФСБ" та "2 Службьі" було розіслано негласну https://www.facebook.com/share/p/9iZ27xWDSvYTwjea/ вказівку для "ГОУ и ГУСБ ФСИН" "прекратить систематические пьітки и не допускать впредь очевидньіх ЧП и явньіх пьіток".. "снижение уровня произвола по отношению к военнопленньім".
Дякую за знищення непотрібу!
Але є нюанс. У війну вони вступали з навченими розрахунками, з працюючою як годинник логістикою, з новенькими стволами, з мільйонами власних снарядів, вироблених з хоч якоюсь якістю на власних заводах, хоч і в 70-ті роки.
Тепер у них - вже 2гий або 3й склад і машин, і особового складу. Стволи зношені. Снаряди вони закупають в Ірані та у любителів Чучхе.
Відповідно, вже 2 роки взагалі не чутно про "вогняні вали з арти". Їхня арта ще жива. Навіть контрбатарейку опанували за 2.5 роки війни. Але становище з кожним тижнем все гірше і гірше. Запаси на базах зберігання реально показали дно. Наприклад: вже вичерпались САУ Гіацинт-С. Вже вичерпались Піони. Вже прийшлося на заміну САУ відновлювати причепні гармати М46, калібру 130мм, снаряди до яких - тільки в Ірані можуть купити, бо не виробляють взагалі. ВЖЕ основною артою в них стала 122-мм арта замість 152мм.
144! одиниці техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта 68!, броня 8, логістика 66!
Броня суттєво просідає вже 5й день поспіль, логістику та арту покромсали файно і це вже тенденція.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 592 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток.
Так танки тринадцяту добу поспіль однозначні чісла, ББМ конвульсують проте однозначні чісла проскакують все частіше.
Зірковий час для САУ, якщо раз на тиждень щось проскоче, обов'язково знімуть відео ще й з купи ракурсів.
12.08.2024 896 доба війни
Прикордонний пункт «Нові Яриловичі» (Білорусь) відмовив у перетині кордону республіки Білорусь громадянину України * високого державного статусу. (*Єрмак)