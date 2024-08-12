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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 592 000 человек (+1080 за сутки), 8450 танков, 16728 артсистем, 16728 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 592 000 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 592000 (+1080) человек,
  • танков - 8450 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 16728 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 16728 (+65) ед,
  • РСЗО - 1146 (+3) ед,
  • средства ППО - 919 (+1) ед,
  • самолетов - 366 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13472 (+73),
  • крылатые ракеты - 2426 (+1),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22590 (+66) ед,
  • специальная техника - 2801 (+1)

Также читайте: На Покровском направлении произошло 30 боевых столкновений за сутки, 9 из которых продолжаются до сих пор, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19087) Генштаб ВС (6208) ликвидация (3494) уничтожение (6842)


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Топ комментарии
+23
Минув 3827 день москальсько-української війни.
144! одиниці техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта 68!, броня 8, логістика 66!
Броня суттєво просідає вже 5й день поспіль, логістику та арту покромсали файно і це вже тенденція.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 592 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток.
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12.08.2024 08:41
+20
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12.08.2024 08:37
+13
Арти over - дох"я! Не уявляю! 50-60-70 на день! Скільки з цього гівна у сволоти?...
Дякую за знищення непотрібу!
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12.08.2024 08:06
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Ну що сказать якщо воно канєшно.
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12.08.2024 07:56 Ответить
Qq Qqq вчора про просідання броні чотири доби поспіль казав.
Помітне просідання почалося з початку літа, якщо з початку року щомісяця було більше тисячі одиниць з піком у травні 1 308, то червень/липень до тисячі вже не дотянули 962/953
На разі третина серпня 216 од броні і максимум що може бути, десь під 700 одиниць. На сьогодні в серпні на одиницю броні вже 58 рил при прийнятних десь 10-12, баби нарожають.
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12.08.2024 08:29 Ответить
Денацифікація рашн передації
йде за планом
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12.08.2024 08:02 Ответить
А паралельно - йде деескалація.
Бо деескалувати рашистську пітьму потрібно саме так: ударами їй "під-дих" на її території.
Так, як повіідомляється, з 06.08.2024 після початку просування ЗСУ в КурНР було взято в полон більше 1000 військових російської армії і "фсб". В зв'язку із цим по всіх місцях тримання на пітьмі українських військовополонених по лінії "М ФСБ" та "2 Службьі" було розіслано негласну https://www.facebook.com/share/p/9iZ27xWDSvYTwjea/ вказівку для "ГОУ и ГУСБ ФСИН" "прекратить систематические пьітки и не допускать впредь очевидньіх ЧП и явньіх пьіток".. "снижение уровня произвола по отношению к военнопленньім".
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12.08.2024 10:33 Ответить
Арти over - дох"я! Не уявляю! 50-60-70 на день! Скільки з цього гівна у сволоти?...
Дякую за знищення непотрібу!
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12.08.2024 08:06 Ответить
цього гімна в них овер-дох*я, ще з часів 2Світової війни, яка в них носить доволі тупу, дибільну, прорпагандиську назву "вов" !!!
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12.08.2024 08:16 Ответить
БУЛО овер-дох*я. ТЕПЕР просто "ще багато".

Але є нюанс. У війну вони вступали з навченими розрахунками, з працюючою як годинник логістикою, з новенькими стволами, з мільйонами власних снарядів, вироблених з хоч якоюсь якістю на власних заводах, хоч і в 70-ті роки.

Тепер у них - вже 2гий або 3й склад і машин, і особового складу. Стволи зношені. Снаряди вони закупають в Ірані та у любителів Чучхе.

Відповідно, вже 2 роки взагалі не чутно про "вогняні вали з арти". Їхня арта ще жива. Навіть контрбатарейку опанували за 2.5 роки війни. Але становище з кожним тижнем все гірше і гірше. Запаси на базах зберігання реально показали дно. Наприклад: вже вичерпались САУ Гіацинт-С. Вже вичерпались Піони. Вже прийшлося на заміну САУ відновлювати причепні гармати М46, калібру 130мм, снаряди до яких - тільки в Ірані можуть купити, бо не виробляють взагалі. ВЖЕ основною артою в них стала 122-мм арта замість 152мм.
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12.08.2024 09:20 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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12.08.2024 10:27 Ответить
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12.08.2024 08:37 Ответить
Минув 3827 день москальсько-української війни.
144! одиниці техніки та 1080! чумардосів за день.
Арта 68!, броня 8, логістика 66!
Броня суттєво просідає вже 5й день поспіль, логістику та арту покромсали файно і це вже тенденція.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 592 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток.
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12.08.2024 08:41 Ответить
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12.08.2024 08:44 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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12.08.2024 10:30 Ответить
У броні часи нових рекордів.
Так танки тринадцяту добу поспіль однозначні чісла, ББМ конвульсують проте однозначні чісла проскакують все частіше.
Зірковий час для САУ, якщо раз на тиждень щось проскоче, обов'язково знімуть відео ще й з купи ракурсів.
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12.08.2024 09:07 Ответить
Владівосток ачіщєн
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12.08.2024 09:44 Ответить
Кількість населення міста Владівосток за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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12.08.2024 10:51 Ответить
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12.08.2024 08:47 Ответить
проблески надії!

12.‎08.‎2024 896 доба війни

Прикордонний пункт «Нові Яриловичі» (Білорусь) відмовив у перетині кордону республіки Білорусь громадянину України * високого державного статусу. (*Єрмак)
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12.08.2024 09:02 Ответить
Якщо правда - то непогано! Це ж його "на кавёр" викликали! За те, що "*******" наступ на Курську область! А тепер буде сидіть "в непанятках" - "абьясниться не удалось" "инструкций не получил" "могут и "замачить в сартире"!
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12.08.2024 09:31 Ответить
Даёшь 600 000 досрочно! 😁
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12.08.2024 14:54 Ответить
 
 