На Покровском направлении произошло 30 боевых столкновений за сутки, 9 из которых продолжаются до сих пор, - Генштаб

Наши воины продолжают мужественно защищать Украину. С начала суток произошло 71 боевое столкновение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Оккупанты нанесли четыре ракетных удара, применив 15 ракет, 45 авиационных ударов 62 КАБами, 229 ударов дронами-камикадзе и осуществили почти 2300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении захватчики в течение дня осуществили три атаки вблизи Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отразили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отражали четыре атаки в районе Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки, до сих пор продолжается одно боестолкновение, ситуация контролируемая.

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Боевые действия на востоке

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет три боестолкновения.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали шесть штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. До сих пор в трех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении имели место пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часова Яра, Клещиевки и Ивановского, четыре попытки противника потеснить наши подразделения оказались тщетными, продолжается бой вблизи Часова Яра. Ситуация контролируемая.

При поддержке авиации враг четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Зализное, Дружба и Нью-Йорк. Две атаки отражены нашими защитниками, две - продолжаются до сих пор.

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На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Новогродовка, Гродовка, Желанное, Орловка и Николаевка наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Девять боестолкновений продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. По предварительным данным, за сегодня враг потерял более 250 ликвидированными и ранеными, также украинскими военнослужащими уничтожены три артиллерийские системы, боевая бронированная машина, РСЗО, три автомобиля и единица специальной техники. Кроме того, один танк и артсистема врага были существенно повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается два боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районе Константиновки. Подразделения Сил обороны отразили одну атаку, продолжается бой.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении в настоящее время оккупанты атакуют в направлении Водяного. Ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении наши войска отразили две атаки противника вблизи Малой Токмачки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отразили две атаки российских захватчиков.

Сегодня отмечаем воинов 100-й отдельной механизированной бригады, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу ощутимые потери.

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