Агрессор пытается использовать поддержку с воздуха. Наиболее горячо сейчас на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами задач наступления.

Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 65. Горячее всего сейчас на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Оккупант продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Заречное, Середина-Буда, Порозок, Вольфино, Кружок, Михайловское, Михальчина Слобода. Из РСЗО враг бил по Александровке. Также нанес авиационные удары по Киянице, Юнаковке и Семейкино.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого. В Волчанске еще продолжается бой.

Три раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Берестового и Песчаного атаки отражены Силами обороны.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Новосадового и в Серебрянском лесу. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 13 боестолкновений, до сих пор продолжается бой возле Макеевки. Ситуация контролируемая.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает достойный отпор от украинских защитников. В частности, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки оккупанты четыре раза пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики осуществили шесть штурмовых действий вблизи Часова Яра, Ивановского и Клещиевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг пытается продвигаться возле населенного пункта Нью-Йорк, где наши защитники отражают две атаки, и неподалеку Зализного и Дружбы, где уже отражены два штурмовых действия. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировке подвергся населенный пункт Торецк, на который враг сбросил КАБы, также оккупанты обстреляли Дилиевку неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили половину атак противника, тринадцать боев еще продолжаются. Наиболее активный враг возле Желанного и Калинового. Подверглись ударам НАРами из вооружения штурмовой авиации Александрополь и Николаевка.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик один раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Константиновки.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении было отражено одно штурмовое действие противника в сторону Водяного.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты два раза безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Новоандреевке и Лобковому.

На Приднепровском направлении две атаки захватчиков не имели успеха.