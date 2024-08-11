На Краматорском направлении более 80% всех боев проходят у Часова Яра. Всего на фронте за сутки - 114 боестолкновений.

Начались девятисотые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 114 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар одной ракетой, 73 авиационных удара, задействовав 106 КАБов. Кроме этого, совершил 4928 обстрелов, в том числе 153 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Битица Басовка, Большая Рыбица, Казачья Лопань, Сергеевка, Северск, Переездное, Дружба, Торецк, Александрополь, Гродовка, Мирноград, Новодонецкое, Нескучное, Пятихатки, Новоандреевка и Белогорье.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 21 удар по скоплениям живой силы противника, пять - по вражеским средствам РВиА и два - по станциям радиоэлектронной борьбы.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений. Все - в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак за сутки достигло десяти. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Берестового, Глушковки и Стельмаховки.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении наши войска отбили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны Украины остановлено семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 11 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского и Часова Яра. Возле последнего произошло более 80 процентов всех боестолкновений.

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На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку населенных пунктов Пивничное, Зализное, Дружба, Нью-Йорк и Торецк. По Торецку и прилегающим территориям нанес за сутки девять авиаударов.

На Покровском направлении наши защитники отбили 38 вражеских штурмовых действий. Больше всего их было в районах населенных пунктов Желанное, Гродовка и Воздвиженка - десять, восемь и пять соответственно.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили вражеские атаки в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, Карловки и Константиновки, где оккупанты девять раз пытались прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении агрессор трижды атаковал украинские позиции, в районе Водяного и со стороны Старомихайловки и Керменчика.

На Ореховском направлении состоялось одно боевое столкновение неподалеку Новоданиловки.

На Приднепровском направлении успеха не имели две атаки россиян.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - отметили в Генштабе.

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Также напоминается, что всего за прошедшие сутки украинские воины обезвредили более 1220 российских захватчиков. Также враг потерял шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, один вертолет, 27 БпЛА оперативно-тактического уровня, 71 автомобиль и 11 единиц специальной техники.