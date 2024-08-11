В Волчанске враг перегруппировал штурмовые отряды. В районах Глубокого и Липцев налаживает логистику и связь, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении за сутки уничтожили и обезвредили 116 оккупантов. В районе Волчанска продолжается одно боевое столкновение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

"На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. В Волчанске враг для обеспечения штурмовых действий перегруппировал штурмовые отряды 153-го тп, также организовал взаимодействие между отрядом "шторм" и подразделениями 4-й дршбр для совместного использования стримов с БпЛА", - говорится в сообщении.

В районах н.п. Глубокое и Липцы оккупанты распределяют о/с по боевым позициям, налаживают логистику, связь и пополняют б/к.

За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Враг нанес ракетный удар (вероятно С-300), авиаудар, (4 КАБы) 39 ударов дронами-камикадзе и совершил 403 обстрела наших позиций.



С начала этих суток продолжается одно боевое столкновение в районе Волчанска.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов. За сутки потери врага составляют 116 человек, а также уничтожено 50 единиц ВВТ:

2 танка;

7 артсистем;

11 автомобилей;

9 единиц спецтехники;

21 БпЛА.

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