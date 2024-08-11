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В Волчанске враг перегруппировал штурмовые отряды. В районах Глубокого и Липцев налаживает логистику и связь, - ОТГ "Харьков"

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На Харьковском направлении за сутки уничтожили и обезвредили 116 оккупантов. В районе Волчанска продолжается одно боевое столкновение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

"На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. В Волчанске враг для обеспечения штурмовых действий перегруппировал штурмовые отряды 153-го тп, также организовал взаимодействие между отрядом "шторм" и подразделениями 4-й дршбр для совместного использования стримов с БпЛА", - говорится в сообщении.

В районах н.п. Глубокое и Липцы оккупанты распределяют о/с по боевым позициям, налаживают логистику, связь и пополняют б/к.
За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Враг нанес ракетный удар (вероятно С-300), авиаудар, (4 КАБы) 39 ударов дронами-камикадзе и совершил 403 обстрела наших позиций.

С начала этих суток продолжается одно боевое столкновение в районе Волчанска.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов. За сутки потери врага составляют 116 человек, а также уничтожено 50 единиц ВВТ:

  • 2 танка;
  • 7 артсистем;
  • 11 автомобилей;
  • 9 единиц спецтехники;
  • 21 БпЛА.

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Харьковщина (5577) боевые действия (3956) Волчанск (386)


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Просто нема ютьба там,і вони (москалі)ще не знають,що поки вони асвабаждают бамбас,їх також в рашці вже асвабаждают)
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11.08.2024 11:37 Ответить
Це як логістику? Зо мають можливості для цього?
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11.08.2024 11:50 Ответить
 
 