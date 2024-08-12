Новий координатор системи ООН Шмале розпочав роботу в Україні
Новий координатор системи ООН та гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале почав роботу, змінивши попередницю Деніз Браун.
Про це повідомило представництво ООН в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив Матіаса Шмале координатором системи ООН і гуманітарним координатором в Україні з 11 серпня 2024 року за погодженням уряду приймаючої країни", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про Матіаса Шмале?
Шмале має понад 30 років досвіду гуманітарної роботи, а також роботи з розвитку і відновлення. Раніше він працював старшим радником регіональної групи Управління з координації розвитку ООН в Африці, виконувачем обовʼязків координатора системи ООН і гуманітарного координатора в Нігерії, а також на кількох високих посадах у Близькосхідному агентстві ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA).
Він має ступінь доктора філософії з економіки розвитку та ступінь магістра з макроекономіки Вільного університету Берліну.
Зазначимо, що колишня координаторка системи ООН в Україні, гуманітарна координаторка Деніз Браун завершила свою місію в Україні. МЗС України зазначило, що українська сторона розраховує на продуктивну співпрацю з новим координатором системи ООН.
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ми з вами можем так само влаштуватись...виражати озабоченності
Якщо знищувати ворога,то гуманно треба.
А )(уйло ложив на вашу ООН
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Хтось чув про Деніз Браун? Ну, от. Про цього Шмаля-Шмєлє теж більше ніхто нічого не чутиме.