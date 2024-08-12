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Новий координатор системи ООН Шмале розпочав роботу в Україні

Матіас Шмале - новий координатор системи ООН в Україні

Новий координатор системи ООН та гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале почав роботу, змінивши попередницю Деніз Браун.

Про це повідомило представництво ООН в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив Матіаса Шмале координатором системи ООН і гуманітарним координатором в Україні з 11 серпня 2024 року за погодженням уряду приймаючої країни", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Матіаса Шмале?

Шмале має понад 30 років досвіду гуманітарної роботи, а також роботи з розвитку і відновлення. Раніше він працював старшим радником регіональної групи Управління з координації розвитку ООН в Африці, виконувачем обовʼязків координатора системи ООН і гуманітарного координатора в Нігерії, а також на кількох високих посадах у Близькосхідному агентстві ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA).

Він має ступінь доктора філософії з економіки розвитку та ступінь магістра з макроекономіки Вільного університету Берліну.

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Зазначимо, що колишня координаторка системи ООН в Україні, гуманітарна координаторка Деніз Браун завершила свою місію в Україні. МЗС України зазначило, що українська сторона розраховує на продуктивну співпрацю з новим координатором системи ООН.

Автор: 

ООН (3342) Шмале Матіас (6)


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Топ коментарі
+1
ООН вже показала свою " ефективність"
Якщо знищувати ворога,то гуманно треба.
А )(уйло ложив на вашу ООН
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12.08.2024 15:24
+1
Не реальне прізвище. Якщо кацап не *******, значить він вже здох...
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12.08.2024 15:52
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І шо він шмале?
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12.08.2024 15:21 Відповісти
шмалє..від ООН бабло..
ми з вами можем так само влаштуватись...виражати озабоченності
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12.08.2024 15:26 Відповісти
Смішна хвамилія. Але є й смішніші.

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12.08.2024 15:29 Відповісти
Звчайне призвіще,як для кацапа
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12.08.2024 15:48 Відповісти
Не реальне прізвище. Якщо кацап не *******, значить він вже здох...
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12.08.2024 15:52 Відповісти
ООН вже показала свою " ефективність"
Якщо знищувати ворога,то гуманно треба.
А )(уйло ложив на вашу ООН
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12.08.2024 15:24 Відповісти
ООН все одно що спортлото...
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12.08.2024 15:28 Відповісти
гуманітарна координаторка Деніз Браун завершила свою місію в Україні. Джерело:
*********
Хтось чув про Деніз Браун? Ну, от. Про цього Шмаля-Шмєлє теж більше ніхто нічого не чутиме.
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12.08.2024 15:36 Відповісти
хто зна... може він ще бухий в Дніпрі втопиться чи прастітутка цицьками задушить... були випадки... складна в чуваків робота...
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12.08.2024 15:52 Відповісти
Якщо з завтрашнього дня зникне те оон,то ніхто й не помітить(звісно,крім глистів,які там роками паразітують)
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12.08.2024 15:50 Відповісти
А чи не похер, яка там шмаль буде глибоку стурбованість виражати?.. Сама імпотентна організація на світі.
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12.08.2024 15:55 Відповісти
ООН це що?
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12.08.2024 16:21 Відповісти
 
 