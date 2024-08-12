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Новый координатор системы ООН Шмале начал работу в Украине

Матіас Шмале - новий координатор системи ООН в Україні

Новый координатор системы ООН и гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале начал работу, сменив предшественницу Дениз Браун.

Об этом сообщило представительство ООН в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Матиаса Шмале координатором системы ООН и гуманитарным координатором в Украине с 11 августа 2024 года по согласованию правительства принимающей страны", - говорится в сообщении.

Что известно о Матиасе Шмале?

Шмале имеет более 30 лет опыта гуманитарной работы, а также работы по развитию и восстановлению. Ранее он работал старшим советником региональной группы Управления по координации развития ООН в Африке, исполняющим обязанности координатора системы ООН и гуманитарного координатора в Нигерии, а также на нескольких высоких должностях в Ближневосточном агентстве ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Он имеет степень доктора философии по экономике развития и степень магистра по макроэкономике Свободного университета Берлина.

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Отметим, что бывшая координатор системы ООН в Украине, гуманитарный координатор Дениз Браун завершила свою миссию в Украине. МИД Украины отметил, что украинская сторона рассчитывает на продуктивное сотрудничество с новым координатором системы ООН.

Автор: 

ООН (4163) Матиас Шмале (6)


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Топ комментарии
+1
ООН вже показала свою " ефективність"
Якщо знищувати ворога,то гуманно треба.
А )(уйло ложив на вашу ООН
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12.08.2024 15:24
+1
Не реальне прізвище. Якщо кацап не *******, значить він вже здох...
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12.08.2024 15:52
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І шо він шмале?
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12.08.2024 15:21 Ответить
шмалє..від ООН бабло..
ми з вами можем так само влаштуватись...виражати озабоченності
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12.08.2024 15:26 Ответить
Смішна хвамилія. Але є й смішніші.

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12.08.2024 15:29 Ответить
Звчайне призвіще,як для кацапа
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12.08.2024 15:48 Ответить
Не реальне прізвище. Якщо кацап не *******, значить він вже здох...
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12.08.2024 15:52 Ответить
ООН вже показала свою " ефективність"
Якщо знищувати ворога,то гуманно треба.
А )(уйло ложив на вашу ООН
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12.08.2024 15:24 Ответить
ООН все одно що спортлото...
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12.08.2024 15:28 Ответить
гуманітарна координаторка Деніз Браун завершила свою місію в Україні. Джерело:
*********
Хтось чув про Деніз Браун? Ну, от. Про цього Шмаля-Шмєлє теж більше ніхто нічого не чутиме.
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12.08.2024 15:36 Ответить
хто зна... може він ще бухий в Дніпрі втопиться чи прастітутка цицьками задушить... були випадки... складна в чуваків робота...
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12.08.2024 15:52 Ответить
Якщо з завтрашнього дня зникне те оон,то ніхто й не помітить(звісно,крім глистів,які там роками паразітують)
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12.08.2024 15:50 Ответить
А чи не похер, яка там шмаль буде глибоку стурбованість виражати?.. Сама імпотентна організація на світі.
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12.08.2024 15:55 Ответить
ООН це що?
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12.08.2024 16:21 Ответить
 
 