Новый координатор системы ООН Шмале начал работу в Украине

Новый координатор системы ООН и гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале начал работу, сменив предшественницу Дениз Браун.

Об этом сообщило представительство ООН в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Матиаса Шмале координатором системы ООН и гуманитарным координатором в Украине с 11 августа 2024 года по согласованию правительства принимающей страны", - говорится в сообщении.

Что известно о Матиасе Шмале?

Шмале имеет более 30 лет опыта гуманитарной работы, а также работы по развитию и восстановлению. Ранее он работал старшим советником региональной группы Управления по координации развития ООН в Африке, исполняющим обязанности координатора системы ООН и гуманитарного координатора в Нигерии, а также на нескольких высоких должностях в Ближневосточном агентстве ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Он имеет степень доктора философии по экономике развития и степень магистра по макроэкономике Свободного университета Берлина.

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Отметим, что бывшая координатор системы ООН в Украине, гуманитарный координатор Дениз Браун завершила свою миссию в Украине. МИД Украины отметил, что украинская сторона рассчитывает на продуктивное сотрудничество с новым координатором системы ООН.