Российская омбудсменка Москалькова обратилась в ООН из-за "терроризма" Украины в Курской области

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение к Верховному комиссару ООН с требованием осудить "терроризм со стороны Украины" из-за событий в Курской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем телеграм-канале.

Как заявила омбудсмен, "в результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей".

"Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры по недопущению грубого массового нарушения прав человека. Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре", - написала Москалькова.

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Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".