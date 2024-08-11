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11 033 96

Российская омбудсменка Москалькова обратилась в ООН из-за "терроризма" Украины в Курской области

Події в Курській області РФ

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение к Верховному комиссару ООН с требованием осудить "терроризм со стороны Украины" из-за событий в Курской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем телеграм-канале.

Как заявила омбудсмен, "в результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей".

"Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры по недопущению грубого массового нарушения прав человека. Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре", - написала Москалькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЧС России говорят, что из приграничья Курщины эвакуировали уже 76 тысяч жителей

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Автор: 

ООН (4163) Москалькова Татьяна (213) Курск (1082)


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Топ комментарии
+85
Лицемірна,цинічна *****. Одна з мільйонів подібних кацапоїдів.
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11.08.2024 12:55
+40
Вобще ахерели твари циничные
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11.08.2024 12:55
+37
Ну что можно сказать.... Пускай ООН выразит озабоченность.
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11.08.2024 12:55
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Лицемірна,цинічна *****. Одна з мільйонів подібних кацапоїдів.
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11.08.2024 12:55 Ответить
А чого Ви, шановний, "завелись" ? ) Кріпачка, шо з неї візьмеш, тільки посміхнутися.
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11.08.2024 13:35 Ответить
Вона не "кріпачка" Вона генерал-майор поліції РФ!
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11.08.2024 14:13 Ответить
а звання заробила, як та змазлива кріпачка.
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11.08.2024 14:19 Ответить
Я "свічку не тримав"! Але про таких що в армії, що в поліції, що в прокуратурі , колись казали: "Она двигается по лестнице карьерного роста, семимильными шагами - широко расставляя ноги!"
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11.08.2024 15:07 Ответить
Подивився як кацапи пояснюють походження прізвища, посміявся...

Це з одного "ресурсу": "Москальков - русская, болгарская, азербайджанская или еврейская мужская фамилия. С половины XVI столетия приблизительно 60-70% русских фамилий постепенно усвоило застывшие патронимические суффиксы -ов/-ев/-ёв." 🤣

Це з іншого: "Термин «москаль» был использован во времена Русского царства и означал поляка, украинца и любого другого пришельца, приезжающего на Русь из-за ее пределов. Таким образом, фамилия Москальков связывается с людьми, которые имели корни в этносах, с которыми русскому народу пришлось иметь дело." 🤣🤣
І трохи нижче в тієї ж статті щось віддалено частково схоже на дійсність: "Фамилия Москальков имеет древнерусское происхождение и является распространенной на территории России. Она произошла от прозвища "москаль", которое означало нечто рядом с "новым пришельцем из Москвы".

Кацапська біполярка...
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11.08.2024 16:16 Ответить
Толковый словарь Даля москаль моска́ль
МОСКАЛЬ м. южн. москвич, русский; солдат, военнослужащий. От москаля, хоть полы отрежь, да уйди! Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль. С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись). Мутит, как москаль на селе, т. е. солдат. Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил. Знает москаль дорогу, а спрашивает!
Москалить малорос. мошенничать, обманывать в торговле.
Московник м. пск. крашенинный сарафан иного покроя, с маленькою спинкою; вят. ситцевый сарафан.
Московка ж. твер. мера, мерка, маленка, пудовка, четверик. || Симб. змеярка, ладейка, бумажный змей. ||
Пташка из рода синичек, зинек, Parus ater. ||
Стар. московская деньга, денежка. ||
Медаль, которою жаловали цари.
Московский сарафан, особого покроя, без лент или обшивок, без пуговок и без пояса; праздничный.
Московский ветер, тул. кур. и др. северный. ||
На Дону, московский, все русское, кроме Дона или Украины;
московский офицер, не казачий, армейский; то же, что в Сиб. русский, не сибирский, из европейской Руси.

Источник: https://gufo.me/dict/dal/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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11.08.2024 16:36 Ответить
То є так. Але ж ті жалюгідні викручуються як тільки можуть аби заперечити очевидне...
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11.08.2024 16:40 Ответить
"...раздвигая ноги"
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11.08.2024 20:16 Ответить
В чому саме різниця?
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11.08.2024 20:21 Ответить
если стоя, то никакой.
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11.08.2024 20:42 Ответить
"Вам "поп*здеть завернуть" хочеться? Так я таким не торгую!
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11.08.2024 21:08 Ответить
Безперечно! Це все так. Але тут цґкаво не те, що звернулася кацапська типу омбудсвумен, а те, що пуцин використав саме цей важіль. Гуманітарний. Отже з силовими у нього як мінімум - проблеми. Ну і цікаво, що ж ООН відпрвість. 😢
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11.08.2024 13:44 Ответить
я нижче в розтовкмачив
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11.08.2024 13:58 Ответить
Пі.да.
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11.08.2024 14:20 Ответить
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11.08.2024 22:13 Ответить
Ответить надо озабоченностью 1-й степени и обеспокоенностью 2-й степени.
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11.08.2024 12:55 Ответить
Ну что можно сказать.... Пускай ООН выразит озабоченность.
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11.08.2024 12:55 Ответить
Вобще ахерели твари циничные
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11.08.2024 12:55 Ответить
Москалькова іди за російським військовим кораблем.
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11.08.2024 12:56 Ответить
Нас там нема. ви всьо врьотє
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11.08.2024 12:57 Ответить
Рузня жалюгідне біосміття
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11.08.2024 12:57 Ответить
расийская ************, или как там эта должность называется, может куда угодно обращаться.. важно не обращение... а реакция
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11.08.2024 12:58 Ответить
на території Курської області були китайські біолабораторії де розводили коронавірусних летючих мишей !
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11.08.2024 12:59 Ответить
Є роздуми, здається Джером Клапка Джером чи Сомерсет Моем, так у когось з них є розмірковування про брехливість. Він тоді сказав, що є дві нації брехливих. Одна з них - нормально брехлива, а друга - загадкова брехлива. Оскільки це все англійці, то він сказав, що німці брешуть, але задля мети. Тобто побрехав-побрехав і отримав якийсь результат. А от москалі брешуть просто так. І це є феномен. Кацап не може це сказати, що він бреше. А чому він бреше, не знає ніхто, включно з кацапами.
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11.08.2024 12:59 Ответить
(с) Митець в якомусь інтерв'ю
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11.08.2024 13:00 Ответить
...плятььььь
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11.08.2024 13:01 Ответить
Вовк подав скаргу, що ягнята стали дуже худими і несмачними, бо їх погано годують.
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11.08.2024 13:01 Ответить
Неправильно! У "ягнят" між шерстю проросли голки дикобраза! І шакали почали скаржиться за поколоті морди!
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11.08.2024 14:21 Ответить
8 лет бомбили Курск и Ворожен. А теперь Украина виновата
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11.08.2024 13:04 Ответить
https://x.com/uspenovka19632



https://x.com/uspenovka19632

Отец Солдата



https://x.com/uspenovka19632

Жодну кацапку та її ви@@@@ків не згвалтували, не пограбували, не закидали льох гранатами, не спалили жодної хати. Якгсь воно все йде не пА-руССКі.
Але ФСБ вже готує сакральних жертв з місцевих, яких будуть гвалтувати, катувати та вбивати на камеру вони самі.
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11.08.2024 13:05 Ответить
Ну один будинок вже ж було розфігачили ракетою, типу ми. А на відосах навіть видно, що підрив з підвалу, або першого поверху був. Так що, ці тварюки можуть на камеру ще й дітей вбивати..
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11.08.2024 13:46 Ответить
Если русские хотят убить всех украинцев, которые им ничего плохого не сделали - это наши мальчики, ну, иногда убийцы. Если украинцы защищают Родину и хотят убить русских, которые убивают украинцев - это нацизм, надо прямо это говорить. Не перепутайте.
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11.08.2024 14:28 Ответить
Ще один багатовіковий міф о нєпобєдімой расєє-матушкє розвінчаний...Тепер це дєвочка в трусіках, яка скаржиться на дорослого дядю...Тьфу, ******** кацапські🤮
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11.08.2024 13:05 Ответить
10 р товктися на нашіи землі - вибивати все живе - не залишаючи камінь на камені - для кацапів це норм
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11.08.2024 13:05 Ответить
Упирячі Болота виють, то добрий знак.
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11.08.2024 13:06 Ответить
Пошла на куй..
Тварюка їб...на.
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11.08.2024 13:07 Ответить
Господи!..Дякую тобі що ми народились українцями!
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11.08.2024 13:09 Ответить
Во дожили. Убийца которая убивает и похищает детей в Украине жалуется в ООН на жертву. Ну остается хотя бы надеяться что все кто хочет нас усадить за стол переговоров поймут кто такие рашисты и как с етими лицемерными неадекватами вообще можно о чем то разговаривать.
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11.08.2024 13:07 Ответить
Хуцпа в чистому, я сказав би, в еталонному вигляді. Чим Ви здивовані?
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11.08.2024 15:09 Ответить
🤣
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11.08.2024 13:09 Ответить
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11.08.2024 13:12 Ответить
Цинізм вищої категорії. А чого не до ***** звернулась?
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11.08.2024 13:09 Ответить
Доречі, а де пуйло??
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11.08.2024 13:47 Ответить
З чумайдана не встає
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11.08.2024 14:45 Ответить
Дай боже, спаралізувало скотиняку??))
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11.08.2024 15:42 Ответить
Дай Боже.
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11.08.2024 20:03 Ответить
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11.08.2024 13:10 Ответить
Варварський напад??? А та курва не хоче в ООН розказати як кацапи напали на Україну, ******** мирні міста? Про Бучу не хоче розказати?!!! Ну то нехай в лігу сексменшин поскаржиться, зараза кацапська!!!
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11.08.2024 13:10 Ответить
Людожери за права людини заговорили
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11.08.2024 13:13 Ответить
Цинізм ворога зашкалює ,терористична злочина орда яка кожен день убиває десятки мирних українців серед яких і діти ,яка руйнує міста, і села когос в тероризмі звинувачує ? рашисти це значно гірше гітлеровської Німечини, це здичавіла середньовічна орда ,А де заяви про злочини рашистів в Україні української горе влади ,вони тільки про якісь саміт миру говорят , чи говорити всьому світу про злочини рашистів рейтинг не піднімає ?
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11.08.2024 13:13 Ответить
Да они это для своего внутреннего плебса делают. Мол вот какая плохая Европа, укробандеровцы атакуют а они молчат. Обьеденяйтесь сруззкий народ!)
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11.08.2024 14:03 Ответить
В Лигу сексуальных меньшинств обратись, *******....
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11.08.2024 13:15 Ответить
Іобнута істОТА ?@@@?
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11.08.2024 13:19 Ответить
Це називається: "бити ворога у його лігві".
Святе право жертви воєнної агресії - переносити війну на територію агресора.
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11.08.2024 13:20 Ответить
Прочитав не у лігві, а у піхві. І подумав, що кацапів треба дійсно бити ще у піхві. Щоб не народжувались.
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11.08.2024 13:22 Ответить
Більшість кацапів то взагалі вишкребки. Ота генеральша Москалькова - точно з них.
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11.08.2024 13:35 Ответить
Грабіжник звертається в поліцію про допомогу, бо жертва грабежу зчиняє спротив. Зараз ми живемо в епоху сюрреалізму.
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11.08.2024 13:20 Ответить
скоріше в епоху міжнародного правового дебілізму , бо країна агресор сидить в радбезі оон !
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11.08.2024 14:33 Ответить
Згоден
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11.08.2024 14:36 Ответить
ответочка прилетіла, цинічна паскуда, звертайся в спортлото
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11.08.2024 13:22 Ответить
Вона кацапка, і все цим сказано.
Добре, що наші союзники таємно зпланували і розпочали цю Курську наступальну операцію. Бо все, про що на ставці дізнавався дермак, зливалось в ГРУ рф, і прибуття закордонної техніки, і терміни поставок зброї, і плани котрнаступів. Все знали в кремлі.
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11.08.2024 13:25 Ответить
Взагалі я сам в шоці що Контрнаступ попер саме по укріпленнях суро-вікіна..
Єдине що хочеться ( ну фантастика звичайно) то може Залужний у рази завищів втрати у звітах на Шавку "ставку" , щоб цапи думали, що сил більше нема, і їхній Козир ( злиття планів Наступу) спрацював на 100.
Бо виглядає дико - втратили кількість техніки, навіть мошкалям вдалося щось витягнути та повезти на московщину, типу трофей. А в цей час не було ефективних ударів там де не чекають...
Мабуть відповідь одна: чекали всюди, бо спеціально створена Шавка "ставка", щоб всі плани йшли на стіл "Козирю" єрмаку - тому Верховний переграв зєлю, створив сили там де ОПа не гадала й не бачила.... Отака довга "ходовочка"...
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11.08.2024 14:49 Ответить
Козирь зрозумів, що його з Курським контрнаступом жорстоко кинули та ще й на****и. Тепер йому треба буде поясниити своїм господярям у московії, навіщо він там взагалі сидить і прожерає російскі дерев'яні. Тай від татуся по голій сраці ремінцем-партупеєм отримає, що все просрав.
Гадаю, що "козирь" тепер буде намагатись прибрати зелю фізично. Він його підставив.
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11.08.2024 15:55 Ответить
Кацапів треба було виганяти з ООН ще у 2022 році ( як їх вигнали з Лігі Націй у 1939 за напад на Фінляндію). А як цього не сталося,то вони себе досі вважають повноправними та "вяликими".
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11.08.2024 13:27 Ответить
Кацапів туди й не приймали, бо РРФСР до ООН не входила, на відміну від УРСР та БРСР.
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11.08.2024 13:47 Ответить
Зазеркалля. ООН з початку війни веде статистику про вбитих російськими фашистами українців і в тому числі дітей. Цифри -десятки тисяч мирних. Цікаво як відреагує і що відповість цій москалисі Ген. секретар ООН- барига Гутерріш?
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11.08.2024 13:32 Ответить
Будь ти проклята , звіронелюдь. За всю історію більше такої конченої наглої недонації не було, немає і ніколи не буде.
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11.08.2024 13:37 Ответить
Ось тому, всі етнічні русаки, совки, комуняки - на**р з України! Вони, і саме вони є лютими ворогами Українського щасливого майбутнього!
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11.08.2024 15:57 Ответить
У вас мозок в Нідерландах поцупили?
Спробуйте командиру 12-ої бригади спецпризначення Нацгвардії України "Азов" написати ту дурню. По вашому, по нацистському, саме Редис (Денис Прокопенко) має "... з України"?
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11.08.2024 20:21 Ответить
Хдє ваші доказатєльсьва?!
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11.08.2024 13:44 Ответить
Ты б в мавзолей еще и ленину
Да вспомни б ля анну каренину...
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11.08.2024 13:45 Ответить
Невже не здогадались ? Звичайно ж
висловить свою стурбованість .
Як вона вже набридла .
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11.08.2024 13:46 Ответить
Дивлюся "суботній політклуб" Віталія Портникова на Еспресо. Так він там правильно зауважує, що за страждання народу курщини винувати не ЗСУ, не Україна, а винувете ***** і всі касапи як такі, що першими розвязали цю війну і першими ввійшли на територію незалежної держави Україна в її міжнародно визнаних кордонах. І це - сенс усього міжнародного законодавства. Тому поженуть ***** цю москалиху з її зверненнями. Як послали Геббельса і Ріббентропа під час WW2, коли всі союзники бомбили Німеччину (не перебираючи, де воєний об'єкт, де цивільний), а солддати союзників мародерили по німецьких домівках та ***** німок в усіх насильницьких позах; та навіть розстрілювали мирняк.
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11.08.2024 13:53 Ответить
і ще один адекватний https://t.me/BerezaJuice/47200 комент, від Борислава Берези :

Кожен раз, коли хтось з країни-агресора починає волати про свій кордон і про те, що його порушила Україна, то йому варто пригадати, що Росія порушила державний кордон України ще у лютому 2014 року в Криму. Потім порушила кордон України на Донбасі у тому ж році. А остаточно вона порушила кордон, всі домовленості та договори 24.02.22. Тому нічого не може стримувати Україну. Росія та росіяни обрали для себе шлях окупантів та агресорів, як гітлерівська Німеччина. І тоді нікого не зупиняли якісь умовні кордони. А як перемогти агрессора, якщо не бити його на його ж території? Уявляєте, щоб під час другої світової всі остановились би на кордоні Німеччини? Не уявляєте? От і зараз той самий випадок. Тому ніякі умовні кордони РФ не можуть бути перешкодою для повернення територіальної цілісності України.
До речі, кордони 1991 року тепер нова мета СВО для Путіна?
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11.08.2024 14:17 Ответить
Тю! Могла б уже ця стара свино-**** звернутися з тим і до Грети Тумблєр...
Або й до рептілоїдів - чого вже там!
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11.08.2024 13:56 Ответить
Надзвичайно стурбовані, глибоко обурені, приголомшені цією жахливою новиною, уважно стежимо за подіями.
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11.08.2024 13:59 Ответить
Цинічна,смердюча потвора.
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11.08.2024 13:59 Ответить
Звикай кацапура. Україна відтепер поводитиметься як поранений скажений собака.
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11.08.2024 14:00 Ответить
Історія зробила черговий виток.Погано,що "тік-ток" воїни "розминулися" з ЗСУ.
Була б 2 серія "Дикої дивізії".
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
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11.08.2024 16:28 Ответить
На месте Европы я бы выразил глубокую обеспокоенность
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11.08.2024 14:01 Ответить
Экий Вы черствый человек.Тут впору выражать крайнюю степень озабоченности.
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11.08.2024 14:34 Ответить
Пропоную провести 20 консультацій, створити засідання та нашкарябати якесь коммуніке!
Ми можемо надати Потужну кількість занепокоєнь та крайніх плоті стурбованостей
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11.08.2024 14:40 Ответить
А разве москалькова может не тролить за москалей? Происхождение обязывает....
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11.08.2024 14:19 Ответить
ах-ха-хахахаха
«В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур», - приводятся слова Захаровой в сообщении МИД РФ.

https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/11/23662069.shtml
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11.08.2024 14:19 Ответить
Ваша думка дуже важлива для нас....
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11.08.2024 14:26 Ответить
Одне призвище говорить само за себе.
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11.08.2024 14:37 Ответить
Сітуация под контролєм но нада срочно рєзєрви, прутінпамагі™! Ненавідім і бомбім укропов но заходіть сюда с оружиєм єто тєрорізьм! Радуємся російскім попаданіям ракєт по городам но нас то за что© ...
Гойсійске двоємисліє як державна політика...
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11.08.2024 14:38 Ответить
Нема спокою Їб#онутій.
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11.08.2024 14:49 Ответить
Корова. Все мычит и мычит
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11.08.2024 15:07 Ответить
Дурна та москалькова.
Українці не напали варварські, вони, навпаки мріють об'єднатися і йдуть до Москви, щоб від Ужгорода до Владівостока все була Україна!
Досить мешкати по землянках!
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11.08.2024 15:44 Ответить
ТА ТИ ШО !ТА ВИ ШО !ТА ПОЛНИЙ КАПЕЦ!ШО ВОНО ТАКЕ ПАЛИТЬ?!
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11.08.2024 16:22 Ответить
Ооойц! И таки шо ей ответили?!
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11.08.2024 19:04 Ответить
терористи скаржаться на тероризм.....
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11.08.2024 20:08 Ответить
 
 