Российская омбудсменка Москалькова обратилась в ООН из-за "терроризма" Украины в Курской области
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение к Верховному комиссару ООН с требованием осудить "терроризм со стороны Украины" из-за событий в Курской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем телеграм-канале.
Как заявила омбудсмен, "в результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей".
"Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры по недопущению грубого массового нарушения прав человека. Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре", - написала Москалькова.
Что происходит в Курской области
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".
Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".
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Це з одного "ресурсу": "Москальков - русская, болгарская, азербайджанская или еврейская мужская фамилия. С половины XVI столетия приблизительно 60-70% русских фамилий постепенно усвоило застывшие патронимические суффиксы -ов/-ев/-ёв." 🤣
Це з іншого: "Термин «москаль» был использован во времена Русского царства и означал поляка, украинца и любого другого пришельца, приезжающего на Русь из-за ее пределов. Таким образом, фамилия Москальков связывается с людьми, которые имели корни в этносах, с которыми русскому народу пришлось иметь дело." 🤣🤣
І трохи нижче в тієї ж статті щось віддалено частково схоже на дійсність: "Фамилия Москальков имеет древнерусское происхождение и является распространенной на территории России. Она произошла от прозвища "москаль", которое означало нечто рядом с "новым пришельцем из Москвы".
Кацапська біполярка...
МОСКАЛЬ м. южн. москвич, русский; солдат, военнослужащий. От москаля, хоть полы отрежь, да уйди! Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль. С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись). Мутит, как москаль на селе, т. е. солдат. Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил. Знает москаль дорогу, а спрашивает!
Москалить малорос. мошенничать, обманывать в торговле.
Московник м. пск. крашенинный сарафан иного покроя, с маленькою спинкою; вят. ситцевый сарафан.
Московка ж. твер. мера, мерка, маленка, пудовка, четверик. || Симб. змеярка, ладейка, бумажный змей. ||
Пташка из рода синичек, зинек, Parus ater. ||
Стар. московская деньга, денежка. ||
Медаль, которою жаловали цари.
Московский сарафан, особого покроя, без лент или обшивок, без пуговок и без пояса; праздничный.
Московский ветер, тул. кур. и др. северный. ||
На Дону, московский, все русское, кроме Дона или Украины;
московский офицер, не казачий, армейский; то же, что в Сиб. русский, не сибирский, из европейской Руси.
Источник: https://gufo.me/dict/dal/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://x.com/uspenovka19632
Отец Солдата
https://x.com/uspenovka19632
Жодну кацапку та її ви@@@@ків не згвалтували, не пограбували, не закидали льох гранатами, не спалили жодної хати. Якгсь воно все йде не пА-руССКі.
Але ФСБ вже готує сакральних жертв з місцевих, яких будуть гвалтувати, катувати та вбивати на камеру вони самі.
Тварюка їб...на.
Святе право жертви воєнної агресії - переносити війну на територію агресора.
Добре, що наші союзники таємно зпланували і розпочали цю Курську наступальну операцію. Бо все, про що на ставці дізнавався дермак, зливалось в ГРУ рф, і прибуття закордонної техніки, і терміни поставок зброї, і плани котрнаступів. Все знали в кремлі.
Єдине що хочеться ( ну фантастика звичайно) то може Залужний у рази завищів втрати у звітах на
Шавку"ставку" , щоб цапи думали, що сил більше нема, і їхній Козир ( злиття планів Наступу) спрацював на 100.
Бо виглядає дико - втратили кількість техніки, навіть мошкалям вдалося щось витягнути та повезти на московщину, типу трофей. А в цей час не було ефективних ударів там де не чекають...
Мабуть відповідь одна: чекали всюди, бо спеціально створена
Шавка"ставка", щоб всі плани йшли на стіл "Козирю" єрмаку - тому Верховний переграв зєлю, створив сили там де ОПа не гадала й не бачила.... Отака довга "ходовочка"...
Гадаю, що "козирь" тепер буде намагатись прибрати зелю фізично. Він його підставив.
Спробуйте командиру 12-ої бригади спецпризначення Нацгвардії України "Азов" написати ту дурню. По вашому, по нацистському, саме Редис (Денис Прокопенко) має "... з України"?
Да вспомни б ля анну каренину...
висловить свою стурбованість .
Як вона вже набридла .
Кожен раз, коли хтось з країни-агресора починає волати про свій кордон і про те, що його порушила Україна, то йому варто пригадати, що Росія порушила державний кордон України ще у лютому 2014 року в Криму. Потім порушила кордон України на Донбасі у тому ж році. А остаточно вона порушила кордон, всі домовленості та договори 24.02.22. Тому нічого не може стримувати Україну. Росія та росіяни обрали для себе шлях окупантів та агресорів, як гітлерівська Німеччина. І тоді нікого не зупиняли якісь умовні кордони. А як перемогти агрессора, якщо не бити його на його ж території? Уявляєте, щоб під час другої світової всі остановились би на кордоні Німеччини? Не уявляєте? От і зараз той самий випадок. Тому ніякі умовні кордони РФ не можуть бути перешкодою для повернення територіальної цілісності України.
До речі, кордони 1991 року тепер нова мета СВО для Путіна?
Або й до рептілоїдів - чого вже там!
Була б 2 серія "Дикої дивізії".
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
Ми можемо надати Потужну кількість занепокоєнь та крайніх
плотістурбованостей
«В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур», - приводятся слова Захаровой в сообщении МИД РФ.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/11/23662069.shtml
Гойсійске двоємисліє як державна політика...
Українці не напали варварські, вони, навпаки мріють об'єднатися і йдуть до Москви, щоб від Ужгорода до Владівостока все була Україна!
Досить мешкати по землянках!