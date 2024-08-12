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У Києві та низці областей України оголошували тривогу через загрозу балістики (оновлено)

тривога

У кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістикою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також читайте: Сили ППО збили 53 "шахеди" з 57, - Повітряні сили

Небезпека тривала 23 хвилини.

Автор: 

Повітряні сили (2605) повітряна тривога (906)


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А звідки саме загроза балістики не кажуть.
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12.08.2024 18:37 Відповісти
По карті загроза "північ - схід". Да і що це нам дає? Да і по карті - якщо авіація - є позначення. Якщо немає - сухлпутна балістика
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12.08.2024 18:47 Відповісти
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12.08.2024 19:15 Відповісти
 
 