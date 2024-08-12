У Києві та низці областей України оголошували тривогу через загрозу балістики (оновлено)

У кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістикою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Небезпека тривала 23 хвилини.