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Новости Война
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В Киеве и ряде областей Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

тривога

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Опасность продолжалась 23 минуты.

Автор: 

Воздушные силы (2262) воздушная тревога (780)


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А звідки саме загроза балістики не кажуть.
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12.08.2024 18:37 Ответить
По карті загроза "північ - схід". Да і що це нам дає? Да і по карті - якщо авіація - є позначення. Якщо немає - сухлпутна балістика
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12.08.2024 18:47 Ответить
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12.08.2024 19:15 Ответить
 
 