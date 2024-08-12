В Киеве и ряде областей Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Опасность продолжалась 23 минуты.