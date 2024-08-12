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Новини Допомога Україні
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США хочуть закріпити двопартійну допомогу Україні на законодавчому рівні, - сенатор Блюменталь

США хочуть закріпити допомогу Україні на законодавчому рівні, - сенатор Блументаль

У США на законодавчому рівні хочуть закріпити двопартійну допомогу Україні.

Про це заявив сенатор від Демократичної партії США Річард Блюменталь під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами американського законодавця, наразі у США пропонується новий законопроєкт під назвою "Допомагай Україні".

"У ньому буде закріплено двопартійну підготовку, і ми хотіли б, щоб це було закріплено на рівні закону, а не лише на рівні рішення президента", - заявив сенатор-демократ.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 серпня, до Києва прибули сенатори США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь.

Обидва політики закликали Білий дім зняти обмеження для України на удари американською зброєю по Росії.

Читайте також: Сенатори США Грем та Блументаль закликали Білий дім зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території

Автор: 

законопроєкт (3583) допомога (8304) США (22590)


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Топ коментарі
+4
Никто его спрашивать не станет. Законы принимает Конгресс. Если примет, то рыжий может хоч на изнанку вывернуться.
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12.08.2024 23:58
+2
Рудий зек буде проти.
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12.08.2024 22:59
+2
Насрати на нього. Скоро воно буде на нарах доживати своє паскудне життя.
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12.08.2024 23:41
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Рудий зек буде проти.
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12.08.2024 22:59 Відповісти
Насрати на нього. Скоро воно буде на нарах доживати своє паскудне життя.
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12.08.2024 23:41 Відповісти
Как так получается, что вы под моим ником оказались?!
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12.08.2024 23:59 Відповісти
Никто его спрашивать не станет. Законы принимает Конгресс. Если примет, то рыжий может хоч на изнанку вывернуться.
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12.08.2024 23:58 Відповісти
Принимает Конгресс
Подписывает президент
Исполняет исполнительная власть, администрация, президент

Закон про лендлиз.
Исполнен или нет президентом?

Закон который обязывает разработать план победы Украины.
Исполнен или нет президентом?

Почему так?
Ведь это тоже законы, которые приняты, и подписаны
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13.08.2024 00:49 Відповісти
Прэзик всегда подпишет закон, если он принят большинством Конгресса. Потому, что если он наложит вето, то Конгресс двумя третями голосов может это вето отменить, а прэзик тогда станет посмешищем для всех сми.
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13.08.2024 01:34 Відповісти
НЕ ПРОШЛО И 33 ГОДА !!!
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12.08.2024 23:36 Відповісти
God Bless America!
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12.08.2024 23:40 Відповісти
Цікаво, що це гарантуватиме. Допомога може бути в один долар. А може і сотнями мільярдів.
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12.08.2024 23:49 Відповісти
Що Конгрес буде виділяти кошти на допомогу Україні - адміністрації США
А далі все буде залежати від адміністрації та волі президента

Наприклад:
Трамп затримав допомогу, отримав спробу імпічмента
Байден не виконав закон про лендліз, та про розробку плана перемоги України.
В 2022 згоріло 1.6млрд - "забув" підписати.
В 2023 було "не комфортно" надавати 5.2млрд, потім знайшли ще 1.9млрд

Тому підтримка Конгреса це плюс
Проте багато також залежить від президента
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13.08.2024 01:00 Відповісти
 
 