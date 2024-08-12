США хочуть закріпити двопартійну допомогу Україні на законодавчому рівні, - сенатор Блюменталь

У США на законодавчому рівні хочуть закріпити двопартійну допомогу Україні.

Про це заявив сенатор від Демократичної партії США Річард Блюменталь під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами американського законодавця, наразі у США пропонується новий законопроєкт під назвою "Допомагай Україні".

"У ньому буде закріплено двопартійну підготовку, і ми хотіли б, щоб це було закріплено на рівні закону, а не лише на рівні рішення президента", - заявив сенатор-демократ.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 серпня, до Києва прибули сенатори США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь.

Обидва політики закликали Білий дім зняти обмеження для України на удари американською зброєю по Росії.

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