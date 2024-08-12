США хочуть закріпити двопартійну допомогу Україні на законодавчому рівні, - сенатор Блюменталь
У США на законодавчому рівні хочуть закріпити двопартійну допомогу Україні.
Про це заявив сенатор від Демократичної партії США Річард Блюменталь під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами американського законодавця, наразі у США пропонується новий законопроєкт під назвою "Допомагай Україні".
"У ньому буде закріплено двопартійну підготовку, і ми хотіли б, щоб це було закріплено на рівні закону, а не лише на рівні рішення президента", - заявив сенатор-демократ.
Нагадаємо, що у понеділок, 12 серпня, до Києва прибули сенатори США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь.
Обидва політики закликали Білий дім зняти обмеження для України на удари американською зброєю по Росії.
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Подписывает президент
Исполняет исполнительная власть, администрация, президент
Закон про лендлиз.
Исполнен или нет президентом?
Закон который обязывает разработать план победы Украины.
Исполнен или нет президентом?
Почему так?
Ведь это тоже законы, которые приняты, и подписаны
А далі все буде залежати від адміністрації та волі президента
Наприклад:
Трамп затримав допомогу, отримав спробу імпічмента
Байден не виконав закон про лендліз, та про розробку плана перемоги України.
В 2022 згоріло 1.6млрд - "забув" підписати.
В 2023 було "не комфортно" надавати 5.2млрд, потім знайшли ще 1.9млрд
Тому підтримка Конгреса це плюс
Проте багато також залежить від президента