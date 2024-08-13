Вночі ворог атакував Чернігівщину: є влучання в інфраструктуру

Вночі 13 серпня російські безпілотники атакували інфраструктуру Бахмача Чернігівської області, без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Мали кілька атак ворожих безпілотників. Цивільна інфраструктура. Попередньо без постраждалих. Відповідні служби усувають наслідки", - сповіщає голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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