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Новини
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Армія РФ вдарила по цивільній інфраструктурі на Чернігівщині

Обстріл Чернігівщини в ніч на 13 серпня

В ніч на 13 серпня ворог обстріляв місто Бахмач у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Знов ворог бʼє по цивільній інфраструктурі області. Бахмач. росія - терорист", - написав він.

Нагадаємо, що увечері 12 серпня російські війська двічі обстріляли Херсон. Загинула жінка, ще четверо людей поранені.

Читайте: Протягом дня росіяни 17 разів обстріляли Сумщину: застосовували КАБи, артилерію і міномети

Автор: 

обстріл (28284) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+5
А в Києві ж зовсім не гинуть від ракет і шахедів, ні, за ці всі роки ? Може, нагадати хоча б тільки про восьме липня, коли понад 30 людей, з них п'ятеро дітей, по чийому будинку прилетіла ракета? То треба, щодо люди вмирали саме в Києві, тоді тобі стане на душі легше, моральна потворо..?
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13.08.2024 00:50
+3
Я живу в Києві, родом з Чернігівщини. Але болить вся Україна.
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13.08.2024 01:10
+2
Не звертайте уваги на телепнів. Вони не уявляють, скільки людей загинуло і скільки об'єктів зруйновано, про які навіть в ЗМІ просто не пишуть
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13.08.2024 01:02
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А в Києві ж зовсім не гинуть від ракет і шахедів, ні, за ці всі роки ? Може, нагадати хоча б тільки про восьме липня, коли понад 30 людей, з них п'ятеро дітей, по чийому будинку прилетіла ракета? То треба, щодо люди вмирали саме в Києві, тоді тобі стане на душі легше, моральна потворо..?
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13.08.2024 00:50 Відповісти
Не звертайте уваги на телепнів. Вони не уявляють, скільки людей загинуло і скільки об'єктів зруйновано, про які навіть в ЗМІ просто не пишуть
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13.08.2024 01:02 Відповісти
Я живу в Києві, родом з Чернігівщини. Але болить вся Україна.
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13.08.2024 01:10 Відповісти
Та зрозуміло, як і всім притомним людям. Я з Києва, а в Чернігівській області є хатинка в селі Монастирище (Ічнянський район)
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13.08.2024 01:22 Відповісти
Знаю, Ічню і Парафіївку проїздом, без Бахмача нікуди не доїдеш а от Ніжин - місто спогадів молодих
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13.08.2024 01:27 Відповісти
На Ніжин часто їздили електропоїздом з Дарницького вокзалу. Потім на автобусі до Монастирища. Також був прямий автобус Київ - Ічня. На початку 90-х було багато рейсів, потім багато скасували. Іноді з Ніжина їздили на дизель-потягу Д-1 чи ДР-1 - не пам'ятаю вже, виходили на платформі Яхнівка і пішки йшли 7 кілометрів до хати в Монастирищі - маршруток тоді не існувало
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13.08.2024 01:37 Відповісти
Тривога в Києві
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13.08.2024 01:00 Відповісти
 
 