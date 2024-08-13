Армія РФ вдарила по цивільній інфраструктурі на Чернігівщині

В ніч на 13 серпня ворог обстріляв місто Бахмач у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Знов ворог бʼє по цивільній інфраструктурі області. Бахмач. росія - терорист", - написав він.

Нагадаємо, що увечері 12 серпня російські війська двічі обстріляли Херсон. Загинула жінка, ще четверо людей поранені.

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