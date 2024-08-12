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Увечері 12 серпня росіяни двічі обстріляли Херсон: 1 людина загинула, 4 - поранені (оновлено)

Російські загарбники обстріляли Херсон. Поранено двох жінок

Увечері 12 серпня російські війська двічі обстріляли Херсон. Загинула жінка, ще четверо людей поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

"Близько 17.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя атакувала Дніпровський район Херсона. Поранення дістав чоловік 1963 р.н. Його ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та відкритими ранами", - написав він.

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Також унаслідок ворожого обстрілу після 20.00 травмований 61-річний чоловік. На момент ворожого обстрілу чоловік перебував у приміщенні.У нього пошкоджена рука та сідниця. Потерпілого ушпиталили. У нього вибухова травма та уламкові поранення.

Мрочко повідомив і про те, що через систематичні ворожі обстріли без газопостачання залишаються близько 1 000 домоволодінь на 24 вулицях у Дніпровському районі Херсона.

Активність російських дронів не дозволяє не те, щоб провести аварійно-відновлювальні роботи, а навіть обстежити об'єкти і визначити обсяги пошкоджень.

"За найменшої можливості, з поліпшенням безпекової ситуації, наші фахівці почнуть роботи з відновлення газопостачання", - наголосив очільник МВА.

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ОНОВЛЕННЯ

Пізніше Мрочко оновив інформацію:

Наразі доправлено до лікарень трьох поранених з Дніпровського району Херсона.

Жінка 1999 р.н. у важкому стані. У неї дуже поранена рука і мінно-вибухова травма.

Жінка 1989 р.н. отримала мінно-вибухову травму та перелом руки.

Ще одна постраждала ушпиталена з гострою реакцією на стрес.

Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що 25-річна жінка, яка отримала важкі травми сьогодні ввечері, померла у лікарні.

Нагадаємо, вчора, 11 серпня росіяни в Херсоні вбили 1 людину і 9 поранили.

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обстріл (28284) Херсон (3335) жертви (1785)


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Рашистские твари, вашу страну нужно уничтожить. Вы - раковая опухоль Планеты.
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13.08.2024 04:15 Відповісти
 
 