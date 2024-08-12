Рашисти зранку обстріляли Херсон: поранена жінка
Російські загарбники зранку 12 серпня вдарили по Херсону. Місцева жителька дістала поранення.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що бригада швидкої допомоги доставила до лікарні 52-річну жінку з вибуховою травмою.
Наразі лікарі проводять обстеження потерпілої та надають їй медичну допомогу.
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