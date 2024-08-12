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Рашисти зранку обстріляли Херсон: поранена жінка

Російська армія атакувала Херсон 12 серпня

Російські загарбники зранку 12 серпня вдарили по Херсону. Місцева жителька дістала поранення. 

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бригада швидкої допомоги доставила до лікарні 52-річну жінку з вибуховою травмою.

Наразі лікарі проводять обстеження потерпілої та надають їй медичну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 11 серпня росіяни в Херсоні вбили 1 людину і 9 поранили

Автор: 

обстріл (28284) Херсон (3335)


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