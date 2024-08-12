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Рашисты утром обстреляли Херсон: ранена женщина

Російська армія атакувала Херсон 12 серпня

Российские захватчики утром 12 августа ударили по Херсону. Местная жительница получила ранения.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бригада скорой помощи доставила в больницу 52-летнюю женщину со взрывной травмой.

Сейчас врачи проводят обследование потерпевшей и оказывают ей медицинскую помощь.

Читайте: В течение 11 августа россияне в Херсоне убили 1 человека и 9 ранили

Автор: 

обстрел (26951) Херсон (2796)


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