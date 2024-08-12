Рашисты утром обстреляли Херсон: ранена женщина

Российские захватчики утром 12 августа ударили по Херсону. Местная жительница получила ранения.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бригада скорой помощи доставила в больницу 52-летнюю женщину со взрывной травмой.

Сейчас врачи проводят обследование потерпевшей и оказывают ей медицинскую помощь.

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