Рашисты утром обстреляли Херсон: ранена женщина
Российские захватчики утром 12 августа ударили по Херсону. Местная жительница получила ранения.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что бригада скорой помощи доставила в больницу 52-летнюю женщину со взрывной травмой.
Сейчас врачи проводят обследование потерпевшей и оказывают ей медицинскую помощь.
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