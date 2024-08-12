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Новости Война
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Вечером 12 августа россияне дважды обстреляли Херсон: 1 человек погиб, 4 – ранены (обновлено)

Російські загарбники обстріляли Херсон. Поранено двох жінок

Вечером 12 августа российские войска дважды обстреляли Херсон. Погибла женщина, еще четыре человека ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко

"Около 17:00 армия РФ с временно оккупированного левобережья атаковала Днепровский район Херсона. Ранения получил мужчина 1963 г.р. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и открытыми ранами", - написал он.

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Также в результате вражеского обстрела после 20:00 травмирован 61-летний мужчина. На момент вражеского обстрела мужчина находился в помещении, у него повреждена рука и ягодица. Пострадавшего госпитализировали. У него взрывная травма и осколочные ранения.

Мрочко сообщил и о том, что из-за систематических вражеских обстрелов без газоснабжения остаются около 1 000 домовладений на 24 улицах в Днепровском районе Херсона.

Активность российских дронов не позволяет не то, чтобы провести аварийно-восстановительные работы, а даже обследовать объекты и определить объемы повреждений.

"При малейшей возможности, с улучшением ситуации с безопасностью, наши специалисты начнут работы по восстановлению газоснабжения", - подчеркнул глава ГВА.

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ОБНОВЛЕНИЕ

Позже Мрочко обновил информацию.

В настоящее время доставлены в больницы трое раненых из Днепровского района Херсона.

Женщина 1999 г.р. в тяжелом состоянии. У нее очень повреждена рука и минно-взрывная травма.

Женщина 1989 г.р. получила минно-взрывную травму и перелом руки.

Еще одна пострадавшая госпитализирована с острой реакцией на стресс.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что 25-летняя женщина, получившая тяжелые травмы сегодня вечером, скончалась в больнице.

Напомним, вчера, 11 августа россияне в Херсоне убили 1 человека и 9 ранили.

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обстрел (26951) Херсон (2796) жертвы (2064)


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Рашистские твари, вашу страну нужно уничтожить. Вы - раковая опухоль Планеты.
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13.08.2024 04:15 Ответить
 
 