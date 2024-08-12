Вечером 12 августа россияне дважды обстреляли Херсон: 1 человек погиб, 4 – ранены (обновлено)

Вечером 12 августа российские войска дважды обстреляли Херсон. Погибла женщина, еще четыре человека ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко

"Около 17:00 армия РФ с временно оккупированного левобережья атаковала Днепровский район Херсона. Ранения получил мужчина 1963 г.р. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и открытыми ранами", - написал он.

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Также в результате вражеского обстрела после 20:00 травмирован 61-летний мужчина. На момент вражеского обстрела мужчина находился в помещении, у него повреждена рука и ягодица. Пострадавшего госпитализировали. У него взрывная травма и осколочные ранения.

Мрочко сообщил и о том, что из-за систематических вражеских обстрелов без газоснабжения остаются около 1 000 домовладений на 24 улицах в Днепровском районе Херсона.

Активность российских дронов не позволяет не то, чтобы провести аварийно-восстановительные работы, а даже обследовать объекты и определить объемы повреждений.

"При малейшей возможности, с улучшением ситуации с безопасностью, наши специалисты начнут работы по восстановлению газоснабжения", - подчеркнул глава ГВА.

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ОБНОВЛЕНИЕ

Позже Мрочко обновил информацию.

В настоящее время доставлены в больницы трое раненых из Днепровского района Херсона.

Женщина 1999 г.р. в тяжелом состоянии. У нее очень повреждена рука и минно-взрывная травма.

Женщина 1989 г.р. получила минно-взрывную травму и перелом руки.

Еще одна пострадавшая госпитализирована с острой реакцией на стресс.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что 25-летняя женщина, получившая тяжелые травмы сегодня вечером, скончалась в больнице.

Напомним, вчера, 11 августа россияне в Херсоне убили 1 человека и 9 ранили.