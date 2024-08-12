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В Херсоне в скором времени откроют офис ООН, - координатор ООН Браун

У Херсоні незабаром відкриють офіс ООН, - координаторка ООН Браун

Офис Организации Объединенных Наций вскоре будет открыт в городе Херсон.

Об этом сообщила координатор по гуманитарным вопросам Дениз Браун в интервью для "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы открываем офис ООН в Херсоне. В июле я посетила несколько возможных локаций. Это ответ на ваш вопрос о том, что дальше. Мы забудем? Мы не забудем о войне, потому что мы там присутствуем. Я была в Херсоне десятки раз, но я хочу, чтобы мы присутствовали там более физически. Я знаю, что в Киеве иногда говорят: зачем нам ООН? А вы спросите херсонцев. Они знают", - рассказала Браун.

Также представитель Организации отметила, что ситуация в Херсоне и области остается сложной из-за постоянных российских обстрелов и последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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"Должна вспомнить Херсон, там очень сложная ситуация. Мы стараемся делать как можно больше. И это не только поставки, которые мы там предоставляем, но и услуги. ЮНИСЕФ много делает с "Водоканалом", ВОЗ, UNFPA поддерживают больницы. Поэтому мы стараемся улучшить ситуации, поскольку люди остаются дома", - рассказала координатор.

Отметим, что Дениз Браун завершает свою 2-летнюю миссию. Новым координатором системы ООН и гуманитарным координатором в Украине стал Матиас Шмале.

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Автор: 

Браун Дениз (21) ООН (4163) офис (107) Херсон (2796)


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Зе скаже "це потужно" і до ворожки не ходити
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12.08.2024 17:14 Ответить
Наступного дня співробітники висловлюватимуть занепокоєність верхи на купі уламків.
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12.08.2024 17:15 Ответить
от як раз, ця територія, буде показово недоторкана. звідти, будуть шпигувати на користь кацапії.
приклад тому, офіс оон в газі, де половина співробітників працювала на терористів.
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12.08.2024 17:39 Ответить
І це можливо.
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12.08.2024 18:52 Ответить
будуть шпигувати на користь кацапів?
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12.08.2024 17:22 Ответить
ще й як будуть. не здивуюсь, як що, головою офісу, буде, якась кацапська наволоч.
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12.08.2024 17:36 Ответить
оце повна срака!
оно, в газі, теж відкрили, колись. половина співробітників, сприяли терористам.
гнати в сраку, цих нікчемних всратих довбойобів!
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12.08.2024 17:35 Ответить
і як і сьогодні будуть знаходитись в Миколаєві і жрати в "Шульці"
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12.08.2024 19:53 Ответить
ООН посібник терористів відкривае офіс в Україні..... може ігіл ще відкрие офіс
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12.08.2024 22:40 Ответить
 
 