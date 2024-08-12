У Херсоні незабаром відкриють офіс ООН, - координаторка ООН Браун
Офіс Організації Об'єднаних Націй незабаром буде відкрито у місті Херсон.
Про це повідомила координаторка з гуманітарних питань Деніз Браун в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми відкриваємо офіс ООН у Херсоні. У липні я відвідала кілька можливих локацій. Це відповідь на ваше запитання про те, що далі. Ми забудемо? Ми не забудемо про війну, тому що ми там присутні. Я була в Херсоні десятки разів, але я хочу, щоб ми були присутні там більш фізично. Я знаю, що в Києві іноді кажуть: навіщо нам ООН? А ви запитайте херсонців. Вони знають", - розповіла Браун.
Також представниця Організації наголосила, що ситуація в Херсоні та області залишається складною через постійні російські обстріли та наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.
"Мушу згадати Херсон, там дуже складна ситуація. Ми намагаємося робити якомога більше. І це не тільки поставки, які ми там надаємо, а й послуги. ЮНІСЕФ багато робить із "Водоканалом", ВООЗ, UNFPA підтримують лікарні. Тож ми намагаємося покращити ситуації, адже люди залишаються вдома", - розповіла координаторка.
Зазначимо, що Деніз Браун завершує свою 2-річну місію. Новим координатором системи ООН та гуманітарним координатором в Україні став Матіас Шмале.
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приклад тому, офіс оон в газі, де половина співробітників працювала на терористів.
оно, в газі, теж відкрили, колись. половина співробітників, сприяли терористам.
гнати в сраку, цих нікчемних всратих довбойобів!