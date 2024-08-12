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У Херсоні незабаром відкриють офіс ООН, - координаторка ООН Браун

У Херсоні незабаром відкриють офіс ООН, - координаторка ООН Браун

Офіс Організації Об'єднаних Націй незабаром буде відкрито у місті Херсон.

Про це повідомила координаторка з гуманітарних питань Деніз Браун в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми відкриваємо офіс ООН у Херсоні. У липні я відвідала кілька можливих локацій. Це відповідь на ваше запитання про те, що далі. Ми забудемо? Ми не забудемо про війну, тому що ми там присутні. Я була в Херсоні десятки разів, але я хочу, щоб ми були присутні там більш фізично. Я знаю, що в Києві іноді кажуть: навіщо нам ООН? А ви запитайте херсонців. Вони знають", - розповіла Браун.

Також представниця Організації наголосила, що ситуація в Херсоні та області залишається складною через постійні російські обстріли та наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

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"Мушу згадати Херсон, там дуже складна ситуація. Ми намагаємося робити якомога більше. І це не тільки поставки, які ми там надаємо, а й послуги. ЮНІСЕФ багато робить із "Водоканалом", ВООЗ, UNFPA підтримують лікарні. Тож ми намагаємося покращити ситуації, адже люди залишаються вдома", - розповіла координаторка.

Зазначимо, що Деніз Браун завершує свою 2-річну місію. Новим координатором системи ООН та гуманітарним координатором в Україні став Матіас Шмале.

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Автор: 

Браун Деніз (16) ООН (3342) офіс (160) Херсон (3335)


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Зе скаже "це потужно" і до ворожки не ходити
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12.08.2024 17:14 Відповісти
Наступного дня співробітники висловлюватимуть занепокоєність верхи на купі уламків.
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12.08.2024 17:15 Відповісти
от як раз, ця територія, буде показово недоторкана. звідти, будуть шпигувати на користь кацапії.
приклад тому, офіс оон в газі, де половина співробітників працювала на терористів.
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12.08.2024 17:39 Відповісти
І це можливо.
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12.08.2024 18:52 Відповісти
будуть шпигувати на користь кацапів?
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12.08.2024 17:22 Відповісти
ще й як будуть. не здивуюсь, як що, головою офісу, буде, якась кацапська наволоч.
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12.08.2024 17:36 Відповісти
оце повна срака!
оно, в газі, теж відкрили, колись. половина співробітників, сприяли терористам.
гнати в сраку, цих нікчемних всратих довбойобів!
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12.08.2024 17:35 Відповісти
і як і сьогодні будуть знаходитись в Миколаєві і жрати в "Шульці"
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12.08.2024 19:53 Відповісти
ООН посібник терористів відкривае офіс в Україні..... може ігіл ще відкрие офіс
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12.08.2024 22:40 Відповісти
 
 