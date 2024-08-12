Щодня в Україні внаслідок бойових дій пошкоджується або руйнується в середньому одна школа чи лікарня, - координаторка ООН Браун

Внаслідок бойових дій щодня в Україні пошкоджується або руйнується у середньому одна школа, лікарня або поліклініка.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповіла координаторка з гуманітарних питань Деніз Браун, повідомляє Цензор.НЕТ.

Браун зазначила, що Організація має дані про пошкодження та руйнування шкіл, лікарень та поліклінік в Україні.

"Щодня в Україні в середньому пошкоджується або руйнується школа, лікарня, поліклініка, маленька чи велика. Це дані, які має ООН. Тож це досить вагомі дані. Лікарні перебувають під особливим захистом міжнародного гуманітарного права, тому що саме туди люди звертаються по послуги. Це не частина війни", - заявила координаторка ООН.

Вона наголосила, що атаки на освітні заклади та лікарні є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Браун також додала, що слова засудження мають важливе значення для того, щоб усі у світі знали, що відбувається, і щоб були подальші дії. У цьому контексті вона згадала про атаку РФ на дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня.

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"Слова дуже важливі для дій. Коли щось трапляється, як, наприклад, масована атака на "Охматдит", саме тому ООН висловлювалася так рішуче на всіх рівнях. Не тільки я говорила. Генеральний секретар висловлювався. Генеральний директор ЮНІСЕФ. Також верховний комісар ООН з прав людини заявив, що це велике порушення прав людини. І це призводить до негайних дій", - заявила представниця Організації.

Зазначимо, що Деніз Браун завершує свою 2-річну місію. Новим координатором системи ООН та гуманітарним координатором в Україні став Матіас Шмале.

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