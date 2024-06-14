Я приголомшена численними жертвами атаки на Кривий Ріг, - координаторка ООН Браун

Координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун засудила російський ракетний обстріл міста Кривий Ріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Гуманітарної Місії ООН в Україні в соцмережі Х.

"Я приголомшена численними жертвами вчорашньої атаки на місто Кривий Ріг, у результаті якої загинули та були поранені мирні жителі, включно з дітьми", - мовиться у заяві Деніз Браун.

У Гуманітарній місії ООН в Україні наголосили, що під час атаки загинули та були поранені цивільні особи, у тому числі діти, у житловому районі. Пошкоджені навчальні заклади та численні житлові будинки.

12 червня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули 9 людей, ще 32 особи дістали поранення. До лікарень міста госпіталізували 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 - у вкрай тяжкому. Усім надають необхідну допомогу, лікарі борються за життя потерпілих.

14 червня у Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.

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