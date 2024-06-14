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Я приголомшена численними жертвами атаки на Кривий Ріг, - координаторка ООН Браун

Удар по Кривому Рогу 12 червня

Координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун засудила російський ракетний обстріл міста Кривий Ріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Гуманітарної Місії ООН в Україні в соцмережі Х.

"Я приголомшена численними жертвами вчорашньої атаки на місто Кривий Ріг, у результаті якої загинули та були поранені мирні жителі, включно з дітьми", - мовиться у заяві Деніз Браун.

У Гуманітарній місії ООН в Україні наголосили, що під час атаки загинули та були поранені цивільні особи, у тому числі діти, у житловому районі. Пошкоджені навчальні заклади та численні житлові будинки.

12 червня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули 9 людей, ще 32 особи дістали поранення. До лікарень міста госпіталізували 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 - у вкрай тяжкому. Усім надають необхідну допомогу, лікарі борються за життя потерпілих.

14 червня у Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня окупанти здійснили 11 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 42 вибухи

Автор: 

Браун Деніз (16) Кривий Ріг (1358) ООН (3359)


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Топ коментарі
+25
два з половиною роки вони в шоці...сволота, а генсек ООН (тварина) святкує "дєнь рускага язика"..які вони мерзотні.. гірше кацапів, ті хоч не скривають що вони кончені
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14.06.2024 07:36
+10
Украінці гинуть - ООН в ахуі - так і живем
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14.06.2024 07:40
+9
Падлюки московитские,сколько мирных людей убили.
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14.06.2024 07:37
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два з половиною роки вони в шоці...сволота, а генсек ООН (тварина) святкує "дєнь рускага язика"..які вони мерзотні.. гірше кацапів, ті хоч не скривають що вони кончені
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14.06.2024 07:36 Відповісти
Напружений графік генсека, то вшанування пам'яті м'ясника раїсі, то день рузького язика.
На Україну не вистача часу.
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14.06.2024 07:54 Відповісти
Падлюки московитские,сколько мирных людей убили.
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14.06.2024 07:37 Відповісти
Украінці гинуть - ООН в ахуі - так і живем
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14.06.2024 07:40 Відповісти
Це те саме ООН, представники якого приймали участь у нападі на Ізраїль а зараз шлють потоком допомогу бойовикам хумусу в Газу?
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14.06.2024 07:41 Відповісти
Падло гнійне. Йди нахій і там приголомшуйся, разом зі своїм кодлом.
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14.06.2024 07:50 Відповісти
Чекаємо від ООН не емоційного приголомшення ,
а конкретних дій .
Давно вже на часі виключити рашу з Ради Безпеки ООН .
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14.06.2024 07:50 Відповісти
Ти краще москалів приголомш .
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14.06.2024 07:51 Відповісти
Те,що ООН геть гнила,корумпована структура,зрозуміло.Але виникає питання,чи багато було звернень укрсучвлади для скликання позачергових засідань стосовно терору рашистів проти мирного населення і не тільки? Якщо не помиляюсь,то майже нуль,за більше ніж два роки! Так що оон ооном,а нашим ********* все влаштовує! А то партньори абідяца
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14.06.2024 08:01 Відповісти
Отак прямо взяла й сказала, що "приголомшена"? Нічого собі - потужно...
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14.06.2024 08:15 Відповісти
...засудження ООН,схожі на заохочення рашистів до повторних дій.Козлорилих,треба гнати,сраним віником,з усих міжнародних організацій,чим швидше,тим краще для всього світу.
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14.06.2024 10:08 Відповісти
Тварюки. Щоб ці кацапській ракети вам на голови попадали.
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14.06.2024 10:37 Відповісти
Дорогами Дніпра майже щодня курсують зовсім новенькі та безпорадні Крузаки з оонівською символікою... Яка їх користь та тих, хто на них гойдається ? Контора зовсім себе дискредитувала, а понти і далі колотять та дратують громадян.
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21.06.2024 12:47 Відповісти
 
 