Я потрясена многочисленными жертвами атаки на Кривой Рог, - координатор ООН Браун

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун осудила российский ракетный обстрел города Кривой Рог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Гуманитарной Миссии ООН в Украине в соцсети Х.

"Я потрясена многочисленными жертвами вчерашней атаки на город Кривой Рог, в результате которой погибли и были ранены мирные жители, включая детей", - говорится в заявлении Дениз Браун.

В Гуманитарной миссии ООН в Украине отметили, что во время атаки погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети, в жилом районе. Повреждены учебные заведения и многочисленные жилые дома.

12 июня российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли 9 человек, еще 32 человека получили ранения. В больницы города госпитализировали 13 раненых, из них 5 - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом. Всем оказывают необходимую помощь, врачи борются за жизнь пострадавших.

14 июня в Кривом Роге объявили день траура по погибшим в результате российской ракетной атаки.

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