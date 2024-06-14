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Я потрясена многочисленными жертвами атаки на Кривой Рог, - координатор ООН Браун

Удар по Кривому Рогу 12 червня

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун осудила российский ракетный обстрел города Кривой Рог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Гуманитарной Миссии ООН в Украине в соцсети Х.

"Я потрясена многочисленными жертвами вчерашней атаки на город Кривой Рог, в результате которой погибли и были ранены мирные жители, включая детей", - говорится в заявлении Дениз Браун.

В Гуманитарной миссии ООН в Украине отметили, что во время атаки погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети, в жилом районе. Повреждены учебные заведения и многочисленные жилые дома.

12 июня российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли 9 человек, еще 32 человека получили ранения. В больницы города госпитализировали 13 раненых, из них 5 - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом. Всем оказывают необходимую помощь, врачи борются за жизнь пострадавших.

14 июня в Кривом Роге объявили день траура по погибшим в результате российской ракетной атаки.

Смотрите: Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 9 человек погибли, 29 - пострадали, среди них 5 детей. Аварийно-спасательные работы завершены. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Автор: 

Браун Дениз (21) Кривой Рог (1403) ООН (4177)


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Топ комментарии
+25
два з половиною роки вони в шоці...сволота, а генсек ООН (тварина) святкує "дєнь рускага язика"..які вони мерзотні.. гірше кацапів, ті хоч не скривають що вони кончені
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14.06.2024 07:36
+10
Украінці гинуть - ООН в ахуі - так і живем
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14.06.2024 07:40
+9
Падлюки московитские,сколько мирных людей убили.
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14.06.2024 07:37
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два з половиною роки вони в шоці...сволота, а генсек ООН (тварина) святкує "дєнь рускага язика"..які вони мерзотні.. гірше кацапів, ті хоч не скривають що вони кончені
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14.06.2024 07:36 Ответить
Напружений графік генсека, то вшанування пам'яті м'ясника раїсі, то день рузького язика.
На Україну не вистача часу.
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14.06.2024 07:54 Ответить
Падлюки московитские,сколько мирных людей убили.
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14.06.2024 07:37 Ответить
Украінці гинуть - ООН в ахуі - так і живем
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14.06.2024 07:40 Ответить
Це те саме ООН, представники якого приймали участь у нападі на Ізраїль а зараз шлють потоком допомогу бойовикам хумусу в Газу?
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14.06.2024 07:41 Ответить
Падло гнійне. Йди нахій і там приголомшуйся, разом зі своїм кодлом.
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14.06.2024 07:50 Ответить
Чекаємо від ООН не емоційного приголомшення ,
а конкретних дій .
Давно вже на часі виключити рашу з Ради Безпеки ООН .
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14.06.2024 07:50 Ответить
Ти краще москалів приголомш .
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14.06.2024 07:51 Ответить
Те,що ООН геть гнила,корумпована структура,зрозуміло.Але виникає питання,чи багато було звернень укрсучвлади для скликання позачергових засідань стосовно терору рашистів проти мирного населення і не тільки? Якщо не помиляюсь,то майже нуль,за більше ніж два роки! Так що оон ооном,а нашим ********* все влаштовує! А то партньори абідяца
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14.06.2024 08:01 Ответить
Отак прямо взяла й сказала, що "приголомшена"? Нічого собі - потужно...
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14.06.2024 08:15 Ответить
...засудження ООН,схожі на заохочення рашистів до повторних дій.Козлорилих,треба гнати,сраним віником,з усих міжнародних організацій,чим швидше,тим краще для всього світу.
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14.06.2024 10:08 Ответить
Тварюки. Щоб ці кацапській ракети вам на голови попадали.
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14.06.2024 10:37 Ответить
Дорогами Дніпра майже щодня курсують зовсім новенькі та безпорадні Крузаки з оонівською символікою... Яка їх користь та тих, хто на них гойдається ? Контора зовсім себе дискредитувала, а понти і далі колотять та дратують громадян.
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21.06.2024 12:47 Ответить
 
 