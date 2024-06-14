Я потрясена многочисленными жертвами атаки на Кривой Рог, - координатор ООН Браун
Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун осудила российский ракетный обстрел города Кривой Рог.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Гуманитарной Миссии ООН в Украине в соцсети Х.
"Я потрясена многочисленными жертвами вчерашней атаки на город Кривой Рог, в результате которой погибли и были ранены мирные жители, включая детей", - говорится в заявлении Дениз Браун.
В Гуманитарной миссии ООН в Украине отметили, что во время атаки погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети, в жилом районе. Повреждены учебные заведения и многочисленные жилые дома.
12 июня российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли 9 человек, еще 32 человека получили ранения. В больницы города госпитализировали 13 раненых, из них 5 - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом. Всем оказывают необходимую помощь, врачи борются за жизнь пострадавших.
14 июня в Кривом Роге объявили день траура по погибшим в результате российской ракетной атаки.
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На Україну не вистача часу.
а конкретних дій .
Давно вже на часі виключити рашу з Ради Безпеки ООН .