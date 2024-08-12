Ежедневно в Украине в результате боевых действий повреждается или разрушается в среднем одна школа или больница, - координатор ООН Браун

В результате боевых действий ежедневно в Украине повреждается или разрушается в среднем одна школа, больница или поликлиника.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала координатор по гуманитарным вопросам Дениз Браун, сообщает Цензор.НЕТ.

Браун отметила, что Организация имеет данные о повреждении и разрушении школ, больниц и поликлиник в Украине.

"Ежедневно в Украине в среднем повреждается или разрушается школа, больница, поликлиника, маленькая или большая. Это данные, которые имеет ООН. Поэтому это достаточно весомые данные. Больницы находятся под особой защитой международного гуманитарного права, потому что именно туда люди обращаются за услугами. Это не часть войны", - заявила координатор ООН.

Она подчеркнула, что атаки на образовательные учреждения и больницы являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Браун также добавила, что слова осуждения имеют важное значение для того, чтобы все в мире знали, что происходит, и чтобы были дальнейшие действия. В этом контексте она вспомнила об атаке РФ на детскую больницу "Охматдет" 8 июля.

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"Слова очень важны для действий. Когда что-то случается, как, например, массированная атака на "Охматдет", именно поэтому ООН высказывалась так решительно на всех уровнях. Не только я говорила. Генеральный секретарь высказывался. Генеральный директор ЮНИСЕФ. Также верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что это большое нарушение прав человека. И это приводит к немедленным действиям", - заявила представительница Организации.

Отметим, что Дениз Браун завершает свою 2-летнюю миссию. Новым координатором системы ООН и гуманитарным координатором в Украине стал Матиас Шмале.

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