Это совершенно неприемлемо. Удары РФ по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре должны быть прекращены, - координатор ООН Браун

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун решительно осудила российский обстрел торгового центра в Харькове, в результате которого погибли люди, десятки получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН в Украине.

"Я потрясена и шокирована ужасными новостями, поступившими из Харькова. Среди белого дня, когда люди - несмотря на все ужасы, которые они ежедневно переживают в этом городе - пытались заниматься своими делами, их жизни были разрушены очередной атакой российских вооруженных сил. Удар пришелся на торговый центр, что привело к десяткам жертв среди гражданского населения и значительным повреждениям гражданских объектов.

Это абсолютно неприемлемо. Эти удары Вооруженных сил РФ по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре должны быть прекращены.

Намеренное направление атаки на гражданскую инфраструктуру строго запрещено международным гуманитарным правом. Гражданское население должно быть защищено", - заявила Браун.

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Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.