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Это совершенно неприемлемо. Удары РФ по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре должны быть прекращены, - координатор ООН Браун

Деніз Браун

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун решительно осудила российский обстрел торгового центра в Харькове, в результате которого погибли люди, десятки получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН в Украине.

"Я потрясена и шокирована ужасными новостями, поступившими из Харькова. Среди белого дня, когда люди - несмотря на все ужасы, которые они ежедневно переживают в этом городе - пытались заниматься своими делами, их жизни были разрушены очередной атакой российских вооруженных сил. Удар пришелся на торговый центр, что привело к десяткам жертв среди гражданского населения и значительным повреждениям гражданских объектов.

Это абсолютно неприемлемо. Эти удары Вооруженных сил РФ по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре должны быть прекращены.
Намеренное направление атаки на гражданскую инфраструктуру строго запрещено международным гуманитарным правом. Гражданское население должно быть защищено", - заявила Браун.

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Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.

Автор: 

Браун Дениз (21) ООН (4165) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+27
Ці висери пристарілих хвойд,вже крім сміху, ніяких реакцій не викликають.
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26.05.2024 09:36
+16
Кацапи мабуть злякаються цієї заяви і перестануть то робити. А, пальчиком погрозити ще забули
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26.05.2024 09:37
+9
Валодья, ну нє балуйся. Ну позязя...
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26.05.2024 09:37
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Так іх! - в хвіст і в гриву!
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26.05.2024 09:35 Ответить
Ці висери пристарілих хвойд,вже крім сміху, ніяких реакцій не викликають.
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26.05.2024 09:36 Ответить
"Пікєйниє жилєти"
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26.05.2024 09:40 Ответить
Так допоможіть Ви. Примусьте кацапів припинити обстріли. Попросіть свого Лідора набудувати ще асфальтних доріг замість ракет, а наріду зразка 90-х, подякуйте за вибір комуняк і не вступ до НАТО і за те, що віддали ядерну зброю кацапам.
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26.05.2024 11:20 Ответить
Якусь маячню щойно прочитав,Ви що святкуєте зранку?
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26.05.2024 11:37 Ответить
він це пише під кожною новиною, кожен день з ранку до ночі)) робота у людини така, бідолашний.
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26.05.2024 16:13 Ответить
Схожа на Грету Тунберг в похилому віці і пердьож як в той у калюжу.
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26.05.2024 11:47 Ответить
точно, тунберг на мінімалках...яке влучне спостереження. вилізло, що знали, що і такі нікчеми ще є........ ця лівацька гопота, яка при відповідній ситуації миттєво стане на сторону якого-завгодно диктатора...
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26.05.2024 13:07 Ответить
А кудаком по столі постукала?
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26.05.2024 09:37 Ответить
не можна стукати по столу. для стола, це, приниження та насилля.
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26.05.2024 09:44 Ответить
Згадала баба, як дівкою була!
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26.05.2024 09:37 Ответить
Кацапи мабуть злякаються цієї заяви і перестануть то робити. А, пальчиком погрозити ще забули
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26.05.2024 09:37 Ответить
пальчиком погрожує твій найвеличніший
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26.05.2024 13:08 Ответить
Валодья, ну нє балуйся. Ну позязя...
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26.05.2024 09:37 Ответить
Удари, припиніться, як вам не соромно?
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26.05.2024 09:37 Ответить
Та чхати вони хотіли на ваше рішуче засудження.
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26.05.2024 09:38 Ответить
Ще ніжками потупоті!!
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26.05.2024 09:38 Ответить
Сама нікчемна організація світу, ваші висери нікому не цікаві, вас хіба що лінивий ще нахєр не посилав. Зробіть вже щось, досить сцикливо скиглити.
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26.05.2024 09:38 Ответить
кільки ж потрібно розбомбити лікарень шкіл житлових будинків щоб до них дійшло що це абсолютно неприйнятно
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26.05.2024 09:39 Ответить
Це абсолютно неприйнятно , що 3,14сдить гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун , котра ПРАЦЮЄ в ООН , ЯКА СКУПЛЕНА КУЙЛОМ.
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26.05.2024 09:41 Ответить
Нікчемність, безсилля та деградація. Ось все що видно на фото.
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26.05.2024 09:41 Ответить
ООН нічого не робить, щоб такого не було, тому відповідальність і на них.
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26.05.2024 09:43 Ответить
як це не робить?
грошики отримують регулярно, та в повному обсязі.
а скільки смороду почалося, коли оон макнули у співпрацю з хамас....
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26.05.2024 09:46 Ответить
Та ну нах... і що, це має допомогти? Імпотенти всіх країн, єднайтесь...в ооні, там вам небендзя свіжі казочки розкаже.
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26.05.2024 09:47 Ответить
Ногою ще топни,пудель в окулярах.
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26.05.2024 09:47 Ответить
Дорогу молодым!
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26.05.2024 09:47 Ответить
Якась дивна тьотка - кацапи роблять так з 24.02.2022.
А вона лише зараз "приголомшена і шокована"....
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26.05.2024 09:49 Ответить
яке сміливе засудження .
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26.05.2024 09:51 Ответить
Я б навіть сказав - зухвале!
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26.05.2024 11:18 Ответить
І шо ви зробите *****? Взгалі нічого, значить ви є співучасниками злочину.
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26.05.2024 09:57 Ответить
Уперте іменування агресії проти України "спеціальною воєнною операцією" та ігнорування Росією міжнародних правил та звичаїв ведення війни підводить до однозначного та непереборного висновку: кацапи до цих пір розглядають Україну не як "повноцінний суб"єкт міжнародного права", а як власну провінцію, яка чомусь збунтувалася проти "матушки-России" І тому вона має повне право її відповідно покарать та повернуть назад у свій склад!
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26.05.2024 10:03 Ответить
Тю, так вони завжди так вважали. Тому в них екзестенційна образа на "младшего брата", який на їх думку "прєдал" та вирішив йти в Європу. Вони вважають нас частиною паРаші, яка вирішила відділитися без усяких на те прав. А от чого за 30 років ми їх не переконали, що Україна - не Росія, питання.
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26.05.2024 11:43 Ответить
Чергове занепокоєння?
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26.05.2024 10:09 Ответить
Це вона про члена керівного органу ООН -рашу, ну мабуть про того, що затверджує її зарплату. Як же ж був правий один з президентів США ,здається Буш-молодший, який пропонував нафіг закрити цю псевдо-гуманну організацію.
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26.05.2024 10:09 Ответить
Палаіла Моська на слона !!!
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26.05.2024 10:15 Ответить
Чергова глибока занепокойщиця...
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26.05.2024 10:20 Ответить
То б то можна скидати бомби та пускати ракети по території України і вбивати військових , але щоб не по населенню????? А от у відповідь знищити оркостан на це рота не відкривають. А Українців можна знищувати??? От і ООН у якому оркостан сидить у радбезі та ще й не маючи на це жодного юридичного права. Про це теж рота не відкривають. ЇМ треба на Генасамблею всім видати памперси, що їм було зручніше.
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26.05.2024 10:22 Ответить
Європа як проект здихає від лівацтва США до речі тоже нормальна Європи закінчилась в кінці 19 в першій половині 20 століття коли були такі люди як Бісмарк, як Мусоліні, Франко, Салазар ******* європейські уряди це просто деградовані ліваки
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26.05.2024 10:23 Ответить
А Гутієришу все по барабану. Його добре годують.
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26.05.2024 10:25 Ответить
Оце наче я напишу і високопосадовці з ООН скажуть - толку нуль. Тільки я проста собі жінка, а вони бабло отримують за підтримку світового порядку, морди важливо корчать, в костюмах представницько сидять, а толку, як з козла молока. І хоч би хто сказав, що ми абсолютно безтолкова організація, то може саморозпустимося і на бабки з наших зп купимо ППО для України і ще на харчі для дітей Африки хватить років так на два. Придурки.
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26.05.2024 10:28 Ответить
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26.05.2024 10:28 Ответить
Но с росией мы ничего не можем сделать, т.к. она ведет варварскую войно. Но вот Украина же претендует на высокие стандарты, поэтому давайте пристально посмотрим, что происходит в Белгороде и не будем давать разрешения бить по росии.
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26.05.2024 10:28 Ответить
"Сума слабих не дасть сили", - Дмитро Донцов.
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26.05.2024 10:29 Ответить
Цинізм оон зашкалює. З 14 року росія вбиває цивільних, і росія ж постійний член оон, який має право вето!!! Вбивця має право заблокувати жертву.....пзц це аине оон
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26.05.2024 10:29 Ответить
А ви висловіть глибоке занепокоєння!
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26.05.2024 10:47 Ответить
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26.05.2024 10:50 Ответить
Т.е. с точки зору ООН окупація приємліма, а вбивство цивільних і руйнування цивільної інфраструктури неприємлимі? Все інше руйнувати теж можна? Тобто одни злочини робити не можна, а інші злочини робити можна? Я нічого не переплутав?
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26.05.2024 10:55 Ответить
Оппа! Та ти шо??? Вот, это поворот!
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26.05.2024 11:01 Ответить
А де протести в університетах, та наметови , майданчики , захват кампусів, вимога покарати ,***** та расію , чи це що карається України, це не цікаво ??? Світ прогнив до основи. Мораль ,зіпсована,
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26.05.2024 11:01 Ответить
Старе і недолуге😡
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26.05.2024 11:19 Ответить
Ну-ну-ну, путін. Ай-яй-яй.
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26.05.2024 11:41 Ответить
ООН - паразит які живуть "на шиях" платників податків. Нікчемна організація.
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26.05.2024 12:05 Ответить
Так припиняйте!!!! Виженіть рашку з ООН !!!! Введіть війська на кордон!!!!
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26.05.2024 12:28 Ответить
Такі заяви представників ООН викликають підозру що ця організація зборище людей з обмеженим сприйняттям реальності і не зовсім адекватною реакцією на події. Не впевнений в діагнозі, хто спец виправте, але схоже на колективний синдром дауна.
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26.05.2024 13:05 Ответить
а куди більш паскудне створене з-за твоєї допомоги (голосуванням в 19-му) зборище опи ЕрЗе
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26.05.2024 13:12 Ответить
Якщо підперло, не на форум лізь, а на унітаз. Дехто поєднує, але я гидую з такими спілкуватись.
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26.05.2024 14:14 Ответить
я тобі, гімнюку, і не тільки тобі одному, А ВСІМ 73/43%ЗЕБІЛАМ - завжди нагадуватиму про вашу зраду в 2019-му
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26.05.2024 16:59 Ответить
Тобі дебілці ніколи не дійде, що є люди, які не тільки самі гидували вибирати між Пепо і Зєрмаком, а й іншим радили. А за отих 73% дякуй Пепо, він все зробив для їхнього зебільного вибору, почавши з випуску банди Гіркіна на простори Донбасу.
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26.05.2024 21:59 Ответить
 
 