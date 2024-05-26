Это совершенно неприемлемо. Удары РФ по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре должны быть прекращены, - координатор ООН Браун
Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун решительно осудила российский обстрел торгового центра в Харькове, в результате которого погибли люди, десятки получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН в Украине.
"Я потрясена и шокирована ужасными новостями, поступившими из Харькова. Среди белого дня, когда люди - несмотря на все ужасы, которые они ежедневно переживают в этом городе - пытались заниматься своими делами, их жизни были разрушены очередной атакой российских вооруженных сил. Удар пришелся на торговый центр, что привело к десяткам жертв среди гражданского населения и значительным повреждениям гражданских объектов.
Это абсолютно неприемлемо. Эти удары Вооруженных сил РФ по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре должны быть прекращены.
Намеренное направление атаки на гражданскую инфраструктуру строго запрещено международным гуманитарным правом. Гражданское население должно быть защищено", - заявила Браун.
Напомним, днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. По состоянию на утро 26 мая известно о 12 погибших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
грошики отримують регулярно, та в повному обсязі.
а скільки смороду почалося, коли оон макнули у співпрацю з хамас....
А вона лише зараз "приголомшена і шокована"....