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Це абсолютно неприйнятно. Удари РФ по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі мають бути припинені, - координаторка ООН Браун

Деніз Браун

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун рішуче засудила російський обстріл торговельного центру в Харкові, внаслідок якого загинули люди, десятки дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ООН в Україні.

"Я приголомшена і шокована жахливими новинами, що надійшли з Харкова. Серед білого дня, коли люди - попри всі жахіття, які вони щодня переживають у цьому місті - намагалися займатися своїми справами, їхні життя були зруйновані черговою атакою російських збройних сил. Удар припав на торговий центр, що призвело до десятків жертв серед цивільного населення та значних пошкоджень цивільних об'єктів.

Це абсолютно неприйнятно. Ці удари Збройних сил РФ по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі мають бути припинені.
Навмисне спрямування атаки на цивільну інфраструктуру суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення має бути захищене", - заявила Браун.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авіаудар по гіпермаркету у Харкові є ще одним доказом жорстокості та злочинності російського керівництва, - президент ПАРЄ Руссопулос

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 12 загиблих.

Автор: 

Браун Деніз (16) ООН (3345) Харків (5581)


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Топ коментарі
+27
Ці висери пристарілих хвойд,вже крім сміху, ніяких реакцій не викликають.
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26.05.2024 09:36
+16
Кацапи мабуть злякаються цієї заяви і перестануть то робити. А, пальчиком погрозити ще забули
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26.05.2024 09:37
+9
Валодья, ну нє балуйся. Ну позязя...
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26.05.2024 09:37
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Так іх! - в хвіст і в гриву!
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26.05.2024 09:35 Відповісти
Ці висери пристарілих хвойд,вже крім сміху, ніяких реакцій не викликають.
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26.05.2024 09:36 Відповісти
"Пікєйниє жилєти"
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26.05.2024 09:40 Відповісти
Так допоможіть Ви. Примусьте кацапів припинити обстріли. Попросіть свого Лідора набудувати ще асфальтних доріг замість ракет, а наріду зразка 90-х, подякуйте за вибір комуняк і не вступ до НАТО і за те, що віддали ядерну зброю кацапам.
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26.05.2024 11:20 Відповісти
Якусь маячню щойно прочитав,Ви що святкуєте зранку?
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26.05.2024 11:37 Відповісти
він це пише під кожною новиною, кожен день з ранку до ночі)) робота у людини така, бідолашний.
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26.05.2024 16:13 Відповісти
Схожа на Грету Тунберг в похилому віці і пердьож як в той у калюжу.
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26.05.2024 11:47 Відповісти
точно, тунберг на мінімалках...яке влучне спостереження. вилізло, що знали, що і такі нікчеми ще є........ ця лівацька гопота, яка при відповідній ситуації миттєво стане на сторону якого-завгодно диктатора...
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26.05.2024 13:07 Відповісти
А кудаком по столі постукала?
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26.05.2024 09:37 Відповісти
не можна стукати по столу. для стола, це, приниження та насилля.
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26.05.2024 09:44 Відповісти
Згадала баба, як дівкою була!
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26.05.2024 09:37 Відповісти
Кацапи мабуть злякаються цієї заяви і перестануть то робити. А, пальчиком погрозити ще забули
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26.05.2024 09:37 Відповісти
пальчиком погрожує твій найвеличніший
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26.05.2024 13:08 Відповісти
Валодья, ну нє балуйся. Ну позязя...
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26.05.2024 09:37 Відповісти
Удари, припиніться, як вам не соромно?
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26.05.2024 09:37 Відповісти
Та чхати вони хотіли на ваше рішуче засудження.
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26.05.2024 09:38 Відповісти
Ще ніжками потупоті!!
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26.05.2024 09:38 Відповісти
Сама нікчемна організація світу, ваші висери нікому не цікаві, вас хіба що лінивий ще нахєр не посилав. Зробіть вже щось, досить сцикливо скиглити.
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26.05.2024 09:38 Відповісти
кільки ж потрібно розбомбити лікарень шкіл житлових будинків щоб до них дійшло що це абсолютно неприйнятно
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26.05.2024 09:39 Відповісти
Це абсолютно неприйнятно , що 3,14сдить гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун , котра ПРАЦЮЄ в ООН , ЯКА СКУПЛЕНА КУЙЛОМ.
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26.05.2024 09:41 Відповісти
Нікчемність, безсилля та деградація. Ось все що видно на фото.
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26.05.2024 09:41 Відповісти
ООН нічого не робить, щоб такого не було, тому відповідальність і на них.
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26.05.2024 09:43 Відповісти
як це не робить?
грошики отримують регулярно, та в повному обсязі.
а скільки смороду почалося, коли оон макнули у співпрацю з хамас....
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26.05.2024 09:46 Відповісти
Та ну нах... і що, це має допомогти? Імпотенти всіх країн, єднайтесь...в ооні, там вам небендзя свіжі казочки розкаже.
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26.05.2024 09:47 Відповісти
Ногою ще топни,пудель в окулярах.
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26.05.2024 09:47 Відповісти
Дорогу молодым!
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26.05.2024 09:47 Відповісти
Якась дивна тьотка - кацапи роблять так з 24.02.2022.
А вона лише зараз "приголомшена і шокована"....
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26.05.2024 09:49 Відповісти
яке сміливе засудження .
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26.05.2024 09:51 Відповісти
Я б навіть сказав - зухвале!
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26.05.2024 11:18 Відповісти
І шо ви зробите *****? Взгалі нічого, значить ви є співучасниками злочину.
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26.05.2024 09:57 Відповісти
Уперте іменування агресії проти України "спеціальною воєнною операцією" та ігнорування Росією міжнародних правил та звичаїв ведення війни підводить до однозначного та непереборного висновку: кацапи до цих пір розглядають Україну не як "повноцінний суб"єкт міжнародного права", а як власну провінцію, яка чомусь збунтувалася проти "матушки-России" І тому вона має повне право її відповідно покарать та повернуть назад у свій склад!
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26.05.2024 10:03 Відповісти
Тю, так вони завжди так вважали. Тому в них екзестенційна образа на "младшего брата", який на їх думку "прєдал" та вирішив йти в Європу. Вони вважають нас частиною паРаші, яка вирішила відділитися без усяких на те прав. А от чого за 30 років ми їх не переконали, що Україна - не Росія, питання.
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26.05.2024 11:43 Відповісти
Чергове занепокоєння?
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26.05.2024 10:09 Відповісти
Це вона про члена керівного органу ООН -рашу, ну мабуть про того, що затверджує її зарплату. Як же ж був правий один з президентів США ,здається Буш-молодший, який пропонував нафіг закрити цю псевдо-гуманну організацію.
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26.05.2024 10:09 Відповісти
Палаіла Моська на слона !!!
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26.05.2024 10:15 Відповісти
Чергова глибока занепокойщиця...
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26.05.2024 10:20 Відповісти
То б то можна скидати бомби та пускати ракети по території України і вбивати військових , але щоб не по населенню????? А от у відповідь знищити оркостан на це рота не відкривають. А Українців можна знищувати??? От і ООН у якому оркостан сидить у радбезі та ще й не маючи на це жодного юридичного права. Про це теж рота не відкривають. ЇМ треба на Генасамблею всім видати памперси, що їм було зручніше.
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26.05.2024 10:22 Відповісти
Європа як проект здихає від лівацтва США до речі тоже нормальна Європи закінчилась в кінці 19 в першій половині 20 століття коли були такі люди як Бісмарк, як Мусоліні, Франко, Салазар ******* європейські уряди це просто деградовані ліваки
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26.05.2024 10:23 Відповісти
А Гутієришу все по барабану. Його добре годують.
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26.05.2024 10:25 Відповісти
Оце наче я напишу і високопосадовці з ООН скажуть - толку нуль. Тільки я проста собі жінка, а вони бабло отримують за підтримку світового порядку, морди важливо корчать, в костюмах представницько сидять, а толку, як з козла молока. І хоч би хто сказав, що ми абсолютно безтолкова організація, то може саморозпустимося і на бабки з наших зп купимо ППО для України і ще на харчі для дітей Африки хватить років так на два. Придурки.
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26.05.2024 10:28 Відповісти
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26.05.2024 10:28 Відповісти
Но с росией мы ничего не можем сделать, т.к. она ведет варварскую войно. Но вот Украина же претендует на высокие стандарты, поэтому давайте пристально посмотрим, что происходит в Белгороде и не будем давать разрешения бить по росии.
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26.05.2024 10:28 Відповісти
"Сума слабих не дасть сили", - Дмитро Донцов.
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26.05.2024 10:29 Відповісти
Цинізм оон зашкалює. З 14 року росія вбиває цивільних, і росія ж постійний член оон, який має право вето!!! Вбивця має право заблокувати жертву.....пзц це аине оон
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26.05.2024 10:29 Відповісти
А ви висловіть глибоке занепокоєння!
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26.05.2024 10:47 Відповісти
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26.05.2024 10:50 Відповісти
Т.е. с точки зору ООН окупація приємліма, а вбивство цивільних і руйнування цивільної інфраструктури неприємлимі? Все інше руйнувати теж можна? Тобто одни злочини робити не можна, а інші злочини робити можна? Я нічого не переплутав?
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26.05.2024 10:55 Відповісти
Оппа! Та ти шо??? Вот, это поворот!
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26.05.2024 11:01 Відповісти
А де протести в університетах, та наметови , майданчики , захват кампусів, вимога покарати ,***** та расію , чи це що карається України, це не цікаво ??? Світ прогнив до основи. Мораль ,зіпсована,
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26.05.2024 11:01 Відповісти
Старе і недолуге😡
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26.05.2024 11:19 Відповісти
Ну-ну-ну, путін. Ай-яй-яй.
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26.05.2024 11:41 Відповісти
ООН - паразит які живуть "на шиях" платників податків. Нікчемна організація.
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26.05.2024 12:05 Відповісти
Так припиняйте!!!! Виженіть рашку з ООН !!!! Введіть війська на кордон!!!!
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26.05.2024 12:28 Відповісти
Такі заяви представників ООН викликають підозру що ця організація зборище людей з обмеженим сприйняттям реальності і не зовсім адекватною реакцією на події. Не впевнений в діагнозі, хто спец виправте, але схоже на колективний синдром дауна.
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26.05.2024 13:05 Відповісти
а куди більш паскудне створене з-за твоєї допомоги (голосуванням в 19-му) зборище опи ЕрЗе
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26.05.2024 13:12 Відповісти
Якщо підперло, не на форум лізь, а на унітаз. Дехто поєднує, але я гидую з такими спілкуватись.
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26.05.2024 14:14 Відповісти
я тобі, гімнюку, і не тільки тобі одному, А ВСІМ 73/43%ЗЕБІЛАМ - завжди нагадуватиму про вашу зраду в 2019-му
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26.05.2024 16:59 Відповісти
Тобі дебілці ніколи не дійде, що є люди, які не тільки самі гидували вибирати між Пепо і Зєрмаком, а й іншим радили. А за отих 73% дякуй Пепо, він все зробив для їхнього зебільного вибору, почавши з випуску банди Гіркіна на простори Донбасу.
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26.05.2024 21:59 Відповісти
 
 