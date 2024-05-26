Це абсолютно неприйнятно. Удари РФ по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі мають бути припинені, - координаторка ООН Браун

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун рішуче засудила російський обстріл торговельного центру в Харкові, внаслідок якого загинули люди, десятки дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ООН в Україні.

"Я приголомшена і шокована жахливими новинами, що надійшли з Харкова. Серед білого дня, коли люди - попри всі жахіття, які вони щодня переживають у цьому місті - намагалися займатися своїми справами, їхні життя були зруйновані черговою атакою російських збройних сил. Удар припав на торговий центр, що призвело до десятків жертв серед цивільного населення та значних пошкоджень цивільних об'єктів.

Це абсолютно неприйнятно. Ці удари Збройних сил РФ по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі мають бути припинені.

Навмисне спрямування атаки на цивільну інфраструктуру суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення має бути захищене", - заявила Браун.

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Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на ранок 26 травня відомо про 12 загиблих.