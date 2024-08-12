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Протягом дня росіяни 17 разів обстріляли Сумщину: застосовували КАБи, артилерію і міномети

Наслідки обстрілів Сумщини

Протягом дня 12 серпня російські війська здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів), мінометів (4 вибухи). Також були авіаудар КАБ (2 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух).
  • Путивльська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (22 вибухи), РСЗВ (3 вибухи). Також були авіаудари КАБ (7 вибухів).
  • Середино-Будська громада: завдано ударів FPV дронами (2 вибухи).
  • Миропільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (5 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).
  • Хотінська громада: завдано авіаудару КАБ (1 вибух).
  • Новослобідська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів).

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Нагадаємо, після нещодавньої нової хвилі евакуації, яку оголосили 6 серпня, з прифронтових районів Сумської області евакуювали 3800 осіб. З них 175 - це діти.

Автор: 

обстріл (28284) Сумська область (3565)


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