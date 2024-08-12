Протягом дня росіяни 17 разів обстріляли Сумщину: застосовували КАБи, артилерію і міномети
Протягом дня 12 серпня російські війська здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів), мінометів (4 вибухи). Також були авіаудар КАБ (2 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух).
- Путивльська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (22 вибухи), РСЗВ (3 вибухи). Також були авіаудари КАБ (7 вибухів).
- Середино-Будська громада: завдано ударів FPV дронами (2 вибухи).
- Миропільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (5 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).
- Хотінська громада: завдано авіаудару КАБ (1 вибух).
- Новослобідська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів).
Нагадаємо, після нещодавньої нової хвилі евакуації, яку оголосили 6 серпня, з прифронтових районів Сумської області евакуювали 3800 осіб. З них 175 - це діти.
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