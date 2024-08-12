Росіяни завдали ударів по Богодухівщині: попередньо, одна з ракет виробництва Північної Кореї, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Увечері 12 серпня російські війська завдали ударів ракетами по Богодухівщині в Харківській області: попередньо, одна з ракет виготовлена в Північній Кореї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

За даними слідства, 12 серпня близько 18:30 ЗС РФ завдали ракетних ударів по Богодухівському району.

У с. Москаленки Богодухівської ТГ пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

У м. Богодухів пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки.

Без постраждалих.

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"З вилучених уламків однієї з ракет правоохоронцями попередньо встановлено її тип: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11", - додали в прокуратурі.

Огляд місць ворожих ракетних ударів триває.

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