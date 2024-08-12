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Россияне нанесли удары по Богодуховщине: предварительно, одна из ракет производства Северной Кореи, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 12 августа российские войска нанесли удары ракетами по Богодуховщине в Харьковской области: предварительно, одна из ракет изготовлена в Северной Корее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

По данным следствия, 12 августа около 18:30 ВС РФ нанесли ракетные удары по Богодуховскому району.

В с. Москаленки Богодуховской ТГ повреждено частное домовладение. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

В г. Богодухов повреждены по меньшей мере четыре жилых дома.

Без пострадавших.

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Росіяни обстріляли Богодухівщину північнокорейськими ракетами
Росіяни обстріляли Богодухівщину північнокорейськими ракетами

"По изъятых обломках одной из ракет правоохранителями предварительно установлен ее тип: это KN-23 (или КN-24), еще общеизвестная как Hwasong-11", - добавили в прокуратуре.

Осмотр мест вражеских ракетных ударов продолжается.

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Росіяни обстріляли Богодухівщину північнокорейськими ракетами
Росіяни обстріляли Богодухівщину північнокорейськими ракетами

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обстрел (27129) ракеты (3569) Харьковщина (5577)


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Корейская ракета? Так ни грамма украинского зерна Северной Кореи. Пусть грызут свои ракеты.
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12.08.2024 22:35 Ответить
Пора уже и косоглазыми бабуинами заняться. А то Пупс себя неприкосновенным почуствовал.
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12.08.2024 23:04 Ответить
 
 