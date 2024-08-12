Россияне нанесли удары по Богодуховщине: предварительно, одна из ракет производства Северной Кореи, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 12 августа российские войска нанесли удары ракетами по Богодуховщине в Харьковской области: предварительно, одна из ракет изготовлена в Северной Корее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

По данным следствия, 12 августа около 18:30 ВС РФ нанесли ракетные удары по Богодуховскому району.

В с. Москаленки Богодуховской ТГ повреждено частное домовладение. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

В г. Богодухов повреждены по меньшей мере четыре жилых дома.

Без пострадавших.

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"По изъятых обломках одной из ракет правоохранителями предварительно установлен ее тип: это KN-23 (или КN-24), еще общеизвестная как Hwasong-11", - добавили в прокуратуре.

Осмотр мест вражеских ракетных ударов продолжается.

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