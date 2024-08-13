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У Сумах лунають вибухи

Суми

Зранку 13 серпня у Сумах пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Сумах знову пролунав звук вибуху. В області десяту годину триває повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вдруге з  початку доби.  Вперше вибух пролунав близько 4.10.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по обласному центру КАБом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Сумах лунали вибухи, ворог атакував КАБами

Автор: 

вибух (4439) Суми (811) КАБ (352)


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А в Чернігові зараз сирени повітряної тривоги виють! А прибічники "русскава мира" у моєму дворі "язики в жопу позатягували" - бо люди сказали: "Ви своїх кацапів не дочекаєтеся Поки вони прийдуть - висітимете на клені Там для вас усіх гілля вистачить!"
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13.08.2024 07:28 Відповісти
Сумщина. Оперативна ситуація станом на 8.00, 13 серпня.

Внаслідок ворожого ракетно-авіаційного удару, попередьно, зазнала поранень одна людина.

Пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів.

Без електро та газопостачання залишилася частина населення міста Суми.

На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ліквідовуються.
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13.08.2024 08:20 Відповісти
Хто живе в Сумах, той усе зрозумів...
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13.08.2024 10:02 Відповісти
 
 