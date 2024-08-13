У Сумах лунають вибухи
Зранку 13 серпня у Сумах пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
"У Сумах знову пролунав звук вибуху. В області десяту годину триває повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це вдруге з початку доби. Вперше вибух пролунав близько 4.10.
За попередньою інформацією, росіяни вдарили по обласному центру КАБом.
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Внаслідок ворожого ракетно-авіаційного удару, попередьно, зазнала поранень одна людина.
Пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів.
Без електро та газопостачання залишилася частина населення міста Суми.
На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ліквідовуються.