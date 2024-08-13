У Сумах лунають вибухи

Зранку 13 серпня у Сумах пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Сумах знову пролунав звук вибуху. В області десяту годину триває повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вдруге з початку доби. Вперше вибух пролунав близько 4.10.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по обласному центру КАБом.

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