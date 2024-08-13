Повітряну тривогу оголошували по всій Україні (оновлено)
О 7.20 13 серпня по всій території України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К ", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7.45 Повітряні сили оголосили про відбій.
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Олена Сидоренко #593119
показати весь коментар13.08.2024 07:29 Відповісти Мені подобається 2
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