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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні (оновлено)

міг

О  7.20 13 серпня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К ", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 7.45 Повітряні сили оголосили про відбій. 

Автор: 

Повітряні сили (2605) повітряна тривога (906)


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Долітається, сволота кінчена! Хай би хоч один той кинджал під ним ще в повітрі вибухнув. Відразу охочих полетіти з тією гидотою поменшало в рази.
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13.08.2024 07:29 Відповісти
 
 