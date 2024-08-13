Повітряну тривогу оголошували по всій Україні (оновлено)

О 7.20 13 серпня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К ", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 7.45 Повітряні сили оголосили про відбій.