УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11297 відвідувачів онлайн
Новини
1 861 3

Групи російських "Шахедів" зафіксовано в декількох областях, - Повітряні сили

Атака російських Шахедів в ніч на 13 серпня

В декількох областях України зафіксовано групи ударних безпілотників РФ.

Про це інформують Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

  • Перша група БпЛА в Херсонській області, у напрямку Чорного моря. Загроза для Одеської області.
  • Друга рухається з Кіровоградщини на Полтавщину.
  • Третя група БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Чернігівщині та Сумщині рух постійно змінюється.

Раніше повідомлялось, що  росіяни запустили "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська та району Курська.

Читайте: У Києві та низці областей України оголошували тривогу через загрозу балістики (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4110) Повітряні сили (2605) повітряна тривога (906)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 