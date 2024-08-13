Групи російських "Шахедів" зафіксовано в декількох областях, - Повітряні сили
В декількох областях України зафіксовано групи ударних безпілотників РФ.
Про це інформують Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
- Перша група БпЛА в Херсонській області, у напрямку Чорного моря. Загроза для Одеської області.
- Друга рухається з Кіровоградщини на Полтавщину.
- Третя група БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Чернігівщині та Сумщині рух постійно змінюється.
Раніше повідомлялось, що росіяни запустили "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська та району Курська.
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