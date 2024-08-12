Росіяни запустили "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська та району Курська, - Повітряні сили
Ввечері 12 серпня росіяни запустили "Шахеди" по Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська та району Курська.
У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття", - попереджають в ПС ЗСУ.
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Росіяни запустили "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська по району Курська
о, думаю, нехіло.