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Росіяни запустили "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська та району Курська, - Повітряні сили

шахеди

Ввечері 12 серпня росіяни запустили "Шахеди" по Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська та району Курська.
У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття", - попереджають в ПС ЗСУ.

Читайте: У Києві та низці областей України оголошували тривогу через загрозу балістики (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4110) Повітряні сили (2605) повітряна тривога (906)


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Курськ напросився на ответочку
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12.08.2024 21:21 Відповісти
Від Халіно до Мартиновки біля Суджи 85 км. Один пакет з хаймарсу - і звідти вже нічого не летить.
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12.08.2024 21:30 Відповісти
ми схвалюємо, вогонь
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12.08.2024 21:34 Відповісти
треба ночі дочекатись.
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12.08.2024 21:39 Відповісти
а, я прочитав:

Росіяни запустили "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська по району Курська

о, думаю, нехіло.
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12.08.2024 22:01 Відповісти
 
 