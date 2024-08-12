Россияне запустили "Шахеды" из Приморско-Ахтарска и района Курска, - Воздушные силы
Вечером 12 августа россияне запустили "Шахеды" по Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и района Курска.
В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - предупреждают в ВС ВСУ.
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Росіяни запустили "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська по району Курська
о, думаю, нехіло.