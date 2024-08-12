Россияне запустили "Шахеды" из Приморско-Ахтарска и района Курска, - Воздушные силы

Вечером 12 августа россияне запустили "Шахеды" по Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и района Курска.

В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - предупреждают в ВС ВСУ.

Читайте также: В Киеве и ряде областей Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)