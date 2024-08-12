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Россияне запустили "Шахеды" из Приморско-Ахтарска и района Курска, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 12 августа россияне запустили "Шахеды" по Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и района Курска.
В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - предупреждают в ВС ВСУ.

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беспилотник (3546) Воздушные силы (2262) воздушная тревога (780)


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Курськ напросився на ответочку
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12.08.2024 21:21 Ответить
Від Халіно до Мартиновки біля Суджи 85 км. Один пакет з хаймарсу - і звідти вже нічого не летить.
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12.08.2024 21:30 Ответить
ми схвалюємо, вогонь
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12.08.2024 21:34 Ответить
треба ночі дочекатись.
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12.08.2024 21:39 Ответить
а, я прочитав:

Росіяни запустили "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська по району Курська

о, думаю, нехіло.
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12.08.2024 22:01 Ответить
 
 