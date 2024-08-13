УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11448 відвідувачів онлайн
Новини
5 350 131

Трамп про Гарріс: Вона більш некомпетентна, ніж Байден

Трамп вважає Гарріс некомпетентною як і Байдена

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував свою опонентку від Демократичної партії Камалу Гарріс, назвавши її "некомпетентною", як і чинний президент Джо Байден. 

Про це Трамп заявив в інтерв'ю Ілону Маску на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У них є ще п'ять місяців, коли вони можуть щось зробити, але вони нічого не зроблять. Це все балачки, вона (Камала, - ред.) некомпетентна і він некомпетентний, і, чесно кажучи, я думаю, що вона більш некомпетентна, ніж він", - сказав він.

Трамп вважає, що зараз у США "дефективний уряд, це дефективні люди". Він назвав Байдена "найгіршим президентом в історії", вважаючи, що саме за президентства Байдена Росія вторглася в Україну, а ХАМАС напав на Ізраїль. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарріс випереджає Трампа у трьох "хитких" штатах, які є ключовими для перемоги, - NYT

Трамп назвав головною загрозою людству не кліматичні зміни, а ядерний конфлікт, оскільки зараз, за його словами, п'ять країн мають значний ядерний арсенал.

"Не можна допустити, щоб через людей на кшталт Байдена сталася якась дурість", - додав колишній президент США.

Раніше повідомлялося, що дебати кандидатки на пост президента від Демократичної партії США Камали Гарріс та кандидата від Республіканців Дональда Трампа відбудуться 10 вересня на каналі ABC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарріс вже обійшла Трампа за рівнем підтримки населення, - опитування

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22590) Трамп Дональд (5526) Гарріс Камала (127)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
імбецилу трампу і аутисту маску.
два дебіла, ето сіла!
показати весь коментар
13.08.2024 09:00
+13
Щоб не було ядерного конфлікту, треба визнати право росії на Україну, Китаю - на Тайвань, Ірану - на знищення Ізраїлю. Інакше вищеперелічені країни можуть застосувати ЯЗ. Хіба не логічно?
показати весь коментар
13.08.2024 09:00
+11
Хто насрав Трумпові у голову?
показати весь коментар
13.08.2024 08:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Подобатися вам чи не подобатися, але ВСІ війни закінчуються за умов того, хто війну виграє. Думаю безглуздо обговорювати про те, хто зараз виграє війну.
А от "чому так відбувається" та "чи може Україна виграти цю війну" - це питання дискусійні. Але відкрита та чесна дискусія на цю тему у публічному просторі України не ведеться. А це головна ознака того, що відповіді на ці запитання українців не особливо цікавлять. Захід це бачить та розуміє. Західні ЗМІ рясніють статтями про корупцію в Україні, відсутність оборонних ліній, про бардак у ЗСУ, бусифікацію ТЦК, масову втечу через кордон тощо. Громадяни Заходу все це читають і підтримка України знижується. Політики реагують на думку своїх громадян. Все логічно...
показати весь коментар
13.08.2024 11:47 Відповісти
Ми мусимо виграти цю війну, разом з НАТО, вступивши в НАТО, іншого варіанту Україні вижити та існувати - НЕМАЄ!

Питання інше, що чинна влада України не те що СЬОГОДНІ недопрацьовує в цьому контексті проблеми, а й взагалі в 2019-му запевняла, що Україні НАТО не потрібне!

І при тому, що Трамп по факту проти вступу України в НАТО - тоді логічно постає запитання, до тебе, типового 73/43%зебіла, який ПО ФАКТУ в 2019-му агітував тут за блазня "а ***** тобі потрібен Трамп? Щоб ще раз поставити Україну на край катастрофи?"
показати весь коментар
13.08.2024 12:32 Відповісти
Почалося: пустопорожні гасла, "73%", "зебіли"... Як ви, затяті, задовбали вже!
Який, нах, "Трамп проти всуплення України в НАТО"?" У НАТО 32 країни. Підтримують вступ України до НАТО лише країни Балтії. Позиція Польщі - то "за", то "проти". Решта - проти, чи категорично проти, тобто вето.
Мрій далі - дурень думкою багатіє. Розкажи про НАТО Ізраїлю, Пд. Кореї і заразом Тайваню.
показати весь коментар
13.08.2024 13:05 Відповісти
не прикидуйся... хоча, може і не прикидуєшся, може, ти справді, типовий 73/43%зебіл, такий дебіл, що не доганяєш, що позиція США стосовно вступу в НАТО є вирішальною для інших союзників по договору... Наприклад, ще нещодавно дві країни НАТО не хотіли, щоб Швеція вступала в НАТО - але нікуди не поділись, будемо говорити відверто: Байден примусив їх погодитись!
показати весь коментар
13.08.2024 13:35 Відповісти
Мда... Аналіз - не ваше.
1. "Прогнути" одну-дві країни - це не те саме, що прогнути всіх. Тим більше, на тлі того, що ця війна показала, що допомога від США… зовсім не гарантована. У Європі точаться дуже серйозні дискусії з цього приводу.
2. Приклад зі Швецією - повз касу.
2.1 Проти була Туреччина, т.к. Швеція дуже лояльно ставилася до курдів, яких Туреччина вважала за терористів. І Швеція з Туреччиною самостійно між собою вирішували це питання. США були з боку-припеку.
2.2 Проти була Угорщина. Тільки з однієї причини - щоб показати путлеру "ось, ми намагалися". Т.к. економіка Угорщини багато в чому тримається на дешевих енергоносіях із РФ. Усі члени НАТО це розуміли та дозволили Угорщині зробити прогин у бік РФ. Тобто. угорське "проти" було не більше, ніж картинка для путлера. І після демонстрації цієї картинки Угорщина проголосувала як і належить. І ніякого особливого тиску від США не знадобилося.
2.3 Швеція була членом ЄС і мала багаторічний досвід співпраці з НАТО (приймала участь в операціях НАТО у т.ч.) 2.2 Швеція не мала ні з ким територіальних суперечок і була в стані війни. 2.4 Швеція - розвинена демократія, з низьким рівнем корупції та високорозвиненою економікою. ВПК Швеції дуже потужний і, безумовно, посилить НАТО.

"Вступ України до НАТО" - це зовсім інша історія. І ніякий "тиск США" тут не допоможе. Тим більше, самі США проти. Менше слухайте Портникова і більше думайте своїм мозком.
показати весь коментар
13.08.2024 14:29 Відповісти
не хочеш, щоб Україна вступила в НАТО, вишукуєш причини, а не шляхи вступу?
Так ти ж типовий 73/43%зебіл та трампіст в одному флаконі!

Піздец, з тобою в такому випадку щось сперечатись - себе не поважати!
показати весь коментар
13.08.2024 14:45 Відповісти
Так ти б так одразу й сказав би, що ми з тобою не про об'єктивну реальність, а про "хочеш/не хочеш".
Хочу межі 1991 р.
Хочу щоб ***** здох, а РФ розвалилася б
Хочу Рейгана у президенти США
Хочу Черчіля у президенти України (у парі з Лі Куан Ю)

Усі? Ми перемогли?
показати весь коментар
13.08.2024 14:57 Відповісти
пішов ти ***** зі своїм зебелізмом
показати весь коментар
13.08.2024 15:04 Відповісти
Робота у нього така - випорожнюватись у нашому інформпросторі. Не знайде реального опонента - увійде під двома нікнеймами та продовжить "полеміку" із запрограмованим результатом. Чим більше замовленого тексту тим більша оплата. Нічого особистого просто "брудний бізнес" ...
показати весь коментар
13.08.2024 14:59 Відповісти
згоден
показати весь коментар
13.08.2024 15:02 Відповісти
Навіть закон є, котрий забов'зує виконавчу владу (Байден+Камала+інші) розробити план перемоги України.
Не виконаний
Як і закон про лендліз, спочатку скоротили, а потім не виконали.
показати весь коментар
13.08.2024 11:46 Відповісти
А Трамп что обещает помощУкраине?. Его вице-Президент прямым текстом сказал что Украине вобще не будет никакой военной помощи,никакого оружия. А знаете почему сказал? потомучто в США началась эпидемия популизма и если 50% Американцев против военной помощи Украине-значит кандидаты будут обещать прекратить венную помощ Украине-хоть это приведет к пораению Украины,США и всего Запада. Недостаток демократии когда тупорылое большинство выбирает политиков-популистов,некомпетентных и НЕ ЧЕСТНЫХ Республиканцы понимают что без западного оружия у Украины нет шансов. В Украине то-же самое
показати весь коментар
13.08.2024 11:15 Відповісти
Оце руде опудало вважає себе компетентним? Хоч би помовчав...
Йому на рецепшені у власному готелі стояти - це максимум, бо грішми він керувати так і не навчився. Про країну годі і казати...
показати весь коментар
13.08.2024 09:53 Відповісти
Але менш некомпетентна, ніж старий рудий клоун.
показати весь коментар
13.08.2024 10:07 Відповісти
"Компетентність" Трампа не перевищує рівень Буша молодшого тож йому точно не варто оцінювати здібності інших політиків так як він їх може розглядати лише з рівня близького до нуля!
показати весь коментар
13.08.2024 10:12 Відповісти
Не пойму, а в чем компетенция трампа? Ну вот Харрис была прокурором, закончила ВУЗ и т.д. О трампе я слышал только скандалы.
показати весь коментар
13.08.2024 10:36 Відповісти
Про Харріс не чули що кажуть? Мер Сан-Франциско повідав подробиці, як вона стала прокурором.
показати весь коментар
13.08.2024 16:16 Відповісти
Из тех, кто балотируется вообще нет компетентных людей!
показати весь коментар
13.08.2024 11:00 Відповісти
оце він дае ух просто у Трумап вже маразм почався
показати весь коментар
13.08.2024 11:03 Відповісти
Это свидетели зе боневтика которым ссали в уши в 2019 также ссут и сейчас наши сми. А биомасса 73 процентов она как была так и осталась и ничего после войны не поменяется) сравнить каденции черного повелителя байдена и трампа религия не позволяет, главное что наши сми трампа поливают помоями с его первогл срока
показати весь коментар
13.08.2024 11:18 Відповісти
Когда Трамп говорит что больше всего боися ядерного конфликта-тем самым намекает ядерным странам что они могут нападать на НЕядерные и США вмешиватся не будут чтобы не поставить под возможный удар США. Это как Байден перед войной заверял Пуйло что не будет вмешиватся в возможныйвоенныйконфликт в случае нападения рашки наУкраину-тем самым ПРИГЛАСИВ путина напасть наУкраину. Они там в США иили циники или не понимают реальности. Ядерные террористы понимают только силу. Никакая Параша никогда не применит по США ядерное оружие и другая страна тоже-ведь это означает конец этих самых стран. Даже Иран не применит-все диктаторы хотят жить и хорошожить-поэтомк=у никакойЯдернй войны не будет.
показати весь коментар
13.08.2024 11:09 Відповісти
Як тільки на сайті цензора появляється новина про вибори в США та теми, що нею пов'язані - одразу набігають сюди трампісти-магашисти, боти , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Зважте, шановне товариство, ці юзери в інших новинах цензора - не з'являються. І це свідчить про те, що вони - боти на з/п в ботоферми магатрампістів.
показати весь коментар
13.08.2024 11:11 Відповісти
А значить ігнор і одразу в спам ...
показати весь коментар
13.08.2024 15:03 Відповісти
дивись, які вони всі дебіли... нижче,

Індійське 100% походження саме в Нікі Хейлі; і навіть її ім'я при народженні - індійське, Нимрата Рандхава. А батько Камали Харріс - ямаєць; а мати - так, індійка.
показати весь коментар
13.08.2024 15:15 Відповісти
И он прав на 100% достаточно послушать хоть одно выступление этой индейки
показати весь коментар
13.08.2024 11:14 Відповісти
барига завжди боъться прокурора
показати весь коментар
13.08.2024 11:17 Відповісти
4 рази банкрот розповідає про компетентність.
показати весь коментар
13.08.2024 15:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 