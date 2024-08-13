Трамп про Гарріс: Вона більш некомпетентна, ніж Байден
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував свою опонентку від Демократичної партії Камалу Гарріс, назвавши її "некомпетентною", як і чинний президент Джо Байден.
Про це Трамп заявив в інтерв'ю Ілону Маску на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"У них є ще п'ять місяців, коли вони можуть щось зробити, але вони нічого не зроблять. Це все балачки, вона (Камала, - ред.) некомпетентна і він некомпетентний, і, чесно кажучи, я думаю, що вона більш некомпетентна, ніж він", - сказав він.
Трамп вважає, що зараз у США "дефективний уряд, це дефективні люди". Він назвав Байдена "найгіршим президентом в історії", вважаючи, що саме за президентства Байдена Росія вторглася в Україну, а ХАМАС напав на Ізраїль.
Трамп назвав головною загрозою людству не кліматичні зміни, а ядерний конфлікт, оскільки зараз, за його словами, п'ять країн мають значний ядерний арсенал.
"Не можна допустити, щоб через людей на кшталт Байдена сталася якась дурість", - додав колишній президент США.
Раніше повідомлялося, що дебати кандидатки на пост президента від Демократичної партії США Камали Гарріс та кандидата від Республіканців Дональда Трампа відбудуться 10 вересня на каналі ABC.
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А от "чому так відбувається" та "чи може Україна виграти цю війну" - це питання дискусійні. Але відкрита та чесна дискусія на цю тему у публічному просторі України не ведеться. А це головна ознака того, що відповіді на ці запитання українців не особливо цікавлять. Захід це бачить та розуміє. Західні ЗМІ рясніють статтями про корупцію в Україні, відсутність оборонних ліній, про бардак у ЗСУ, бусифікацію ТЦК, масову втечу через кордон тощо. Громадяни Заходу все це читають і підтримка України знижується. Політики реагують на думку своїх громадян. Все логічно...
Питання інше, що чинна влада України не те що СЬОГОДНІ недопрацьовує в цьому контексті проблеми, а й взагалі в 2019-му запевняла, що Україні НАТО не потрібне!
І при тому, що Трамп по факту проти вступу України в НАТО - тоді логічно постає запитання, до тебе, типового 73/43%зебіла, який ПО ФАКТУ в 2019-му агітував тут за блазня "а ***** тобі потрібен Трамп? Щоб ще раз поставити Україну на край катастрофи?"
Який, нах, "Трамп проти всуплення України в НАТО"?" У НАТО 32 країни. Підтримують вступ України до НАТО лише країни Балтії. Позиція Польщі - то "за", то "проти". Решта - проти, чи категорично проти, тобто вето.
Мрій далі - дурень думкою багатіє. Розкажи про НАТО Ізраїлю, Пд. Кореї і заразом Тайваню.
1. "Прогнути" одну-дві країни - це не те саме, що прогнути всіх. Тим більше, на тлі того, що ця війна показала, що допомога від США… зовсім не гарантована. У Європі точаться дуже серйозні дискусії з цього приводу.
2. Приклад зі Швецією - повз касу.
2.1 Проти була Туреччина, т.к. Швеція дуже лояльно ставилася до курдів, яких Туреччина вважала за терористів. І Швеція з Туреччиною самостійно між собою вирішували це питання. США були з боку-припеку.
2.2 Проти була Угорщина. Тільки з однієї причини - щоб показати путлеру "ось, ми намагалися". Т.к. економіка Угорщини багато в чому тримається на дешевих енергоносіях із РФ. Усі члени НАТО це розуміли та дозволили Угорщині зробити прогин у бік РФ. Тобто. угорське "проти" було не більше, ніж картинка для путлера. І після демонстрації цієї картинки Угорщина проголосувала як і належить. І ніякого особливого тиску від США не знадобилося.
2.3 Швеція була членом ЄС і мала багаторічний досвід співпраці з НАТО (приймала участь в операціях НАТО у т.ч.) 2.2 Швеція не мала ні з ким територіальних суперечок і була в стані війни. 2.4 Швеція - розвинена демократія, з низьким рівнем корупції та високорозвиненою економікою. ВПК Швеції дуже потужний і, безумовно, посилить НАТО.
"Вступ України до НАТО" - це зовсім інша історія. І ніякий "тиск США" тут не допоможе. Тим більше, самі США проти. Менше слухайте Портникова і більше думайте своїм мозком.
Так ти ж типовий 73/43%зебіл та трампіст в одному флаконі!
Піздец, з тобою в такому випадку щось сперечатись - себе не поважати!
Хочу межі 1991 р.
Хочу щоб ***** здох, а РФ розвалилася б
Хочу Рейгана у президенти США
Хочу Черчіля у президенти України (у парі з Лі Куан Ю)
Усі? Ми перемогли?
Не виконаний
Як і закон про лендліз, спочатку скоротили, а потім не виконали.
Йому на рецепшені у власному готелі стояти - це максимум, бо грішми він керувати так і не навчився. Про країну годі і казати...
Зважте, шановне товариство, ці юзери в інших новинах цензора - не з'являються. І це свідчить про те, що вони - боти на з/п в ботоферми магатрампістів.
Індійське 100% походження саме в Нікі Хейлі; і навіть її ім'я при народженні - індійське, Нимрата Рандхава. А батько Камали Харріс - ямаєць; а мати - так, індійка.