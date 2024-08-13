Трамп про Гарріс: Вона більш некомпетентна, ніж Байден

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував свою опонентку від Демократичної партії Камалу Гарріс, назвавши її "некомпетентною", як і чинний президент Джо Байден.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю Ілону Маску на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"У них є ще п'ять місяців, коли вони можуть щось зробити, але вони нічого не зроблять. Це все балачки, вона (Камала, - ред.) некомпетентна і він некомпетентний, і, чесно кажучи, я думаю, що вона більш некомпетентна, ніж він", - сказав він.

Трамп вважає, що зараз у США "дефективний уряд, це дефективні люди". Він назвав Байдена "найгіршим президентом в історії", вважаючи, що саме за президентства Байдена Росія вторглася в Україну, а ХАМАС напав на Ізраїль.

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Трамп назвав головною загрозою людству не кліматичні зміни, а ядерний конфлікт, оскільки зараз, за його словами, п'ять країн мають значний ядерний арсенал.

"Не можна допустити, щоб через людей на кшталт Байдена сталася якась дурість", - додав колишній президент США.

Раніше повідомлялося, що дебати кандидатки на пост президента від Демократичної партії США Камали Гарріс та кандидата від Республіканців Дональда Трампа відбудуться 10 вересня на каналі ABC.

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