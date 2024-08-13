США не пропонували Мадуро амністію в обмін на передачу влади у Венесуелі, - Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена не пропонувала амністію президенту Венесуели Ніколасу Мадуро, щоб захистити його від кримінального покарання в Штатах в обмін на відмову від влади після виборів у південноамериканській країні 28 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу заявила, що після виборів не було жодних подібних пропозицій.

"Після виборів 28 липня ми не робили жодних конкретних пропозицій щодо амністії Мадуро або іншим особам, - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що США під час таємних переговорів запропонували Мадуро амністію в обмін на відмову від влади.

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У чому США звинувачують Мадуро?

У 2020 році США звинуватили Мадуро в наркотерористичній змові та змові з метою ввезення кокаїну до Штатів.

Того ж року США оголосили нагороду в розмірі $15 млн доларів за інформацію, яка призведе до арешту та засудження самого Мадуро, і ще $10 і $5 млн за інформацію про його спільників.

Щодо Мадуро також діють американські санкції.

Президентські вибори у Венесуелі

Нагадаємо, що 28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. Проте венесуельська опозиція заявила про свою перемогу і фальсифікацію оголошених результатів.

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У звітах міжнародних спостережних місій йшлося, що президентські вибори 28 липня у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам.

США та ЄС не визнають перемогу Мадуро на президентських виборах у Венесуелі.