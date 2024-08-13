УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11307 відвідувачів онлайн
Новини
7 872 42

Вбивство українських баскетболістів Єрмакова та Козаченка у Німеччині: Почався суд над підозрюваними

У Німеччині почався суд над підозрюваними у вбивстві баскетболістів Єрмакова та Козаченка

Через пів року після вбивства двох українських підлітків-баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка в Обергаузені на заході Німеччини розпочався судовий процес над чотирма обвинуваченими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У понеділок, 12 серпня, перед судом постали підлітки у віці 14, 15 та 16 років. Їх звинувачують у вбивстві українських баскетболістів на ґрунті ксенофобії. Двоє з підозрюваних є громадянами Німеччини, інші двоє - громадянами Сирії.

На процесі присутні батьки вбитих Єрмакова та Козаченка.

Адвокатка потерпілих Аліса Скальйон розповіла, що вони розраховують на максимально жорстке покарання для винних.

Загалом заплановано 11 судових засідань до 21 листопада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серйозно пораненого українця знайшли мертвим у німецькому притулку для біженців, - Spiegel 

Нагадаємо, у німецькому місті Дюссельдорф унаслідок нападу ввечері 10 лютого загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, його друг Артем Козаченко потрапив до реанімації.

20 лютого стало відомо про смерть Козаченка.

Вони виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

За даними Федерації баскетболу Києва, на місці злочину були свідки, місцева поліція вже веде справу.

У соцмережах оприлюднили подробиці трагедії: "В Німеччині араби з ножами напали на двох гравців збірної України з баскетболу U-19. Один з гравців загинув, інший в реанімації".

Автор: 

Німеччина (7327) суд (11660) вбивство (3082)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
У Німецькій в'язниці краще життя ніж у Сирії. В'язниці вони не бояться.
показати весь коментар
13.08.2024 10:54
+12
В свою тарілку з сосисками і капустою. Скоро араби заборонять свинину, німці їстимуть арабське г...но.
показати весь коментар
13.08.2024 10:54
+11
Вони всі онуки шльондри меркель !
показати весь коментар
13.08.2024 10:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Німеччина - для арабів! Всім іншим - джихад! (мотто шукачів притулку)
показати весь коментар
13.08.2024 10:43 Відповісти
підлітки 14-15-16 років? ще й араби? пожурять та відпустять.
показати весь коментар
13.08.2024 10:44 Відповісти
Вони всі онуки шльондри меркель !
показати весь коментар
13.08.2024 10:47 Відповісти
ну ладно, меркель - шльондра, а решта німеччини куди дивилась?
показати весь коментар
13.08.2024 10:52 Відповісти
В свою тарілку з сосисками і капустою. Скоро араби заборонять свинину, німці їстимуть арабське г...но.
показати весь коментар
13.08.2024 10:54 Відповісти
Ну звичайно. Швайне це ж не халяль, це харам.
показати весь коментар
13.08.2024 13:06 Відповісти
Решта німеччини вчить каран !
показати весь коментар
13.08.2024 10:55 Відповісти
У Німецькій в'язниці краще життя ніж у Сирії. В'язниці вони не бояться.
показати весь коментар
13.08.2024 10:54 Відповісти
І навіть краще, ніж у більшості пенсіонерів (і не тільки) в Україні. Зранку меню розносять, де в'язні обирають страви, надають дрібну не тяжку у середині в'язниці роботу з оплатою до 400 Евро.
показати весь коментар
13.08.2024 11:02 Відповісти
Це факт. Друг з Німеччини казав що в місцевих тюрмах у підлітків життя як в літньому таборі. Елітна тренажерка, займаються музикою, студія запису і пульт діджея...
Вони вірять що в такому віці краще виправити людину ніж карати.
показати весь коментар
14.08.2024 16:14 Відповісти
Весело в Германії, малєтки з ножами кидаються, це скрізь в Германії таке?
показати весь коментар
13.08.2024 10:56 Відповісти
і не тільки, в Швеції також
показати весь коментар
13.08.2024 11:03 Відповісти
Так, усюди і массово! Зараз це тема номер один на їх громадських телеканалах. Молоді тестостеронові араби дуже агресивні і завжди мають ножі при собі (що не заборонено законом). Поліція та місцеві їх остерігаються, відгрібають хіба від своїх же.
показати весь коментар
13.08.2024 11:08 Відповісти
в Німеччині заборонено з ножами ходити, тільки тих чорних всіх бояться зачіпати
показати весь коментар
13.08.2024 11:28 Відповісти
А чого їх поліція не *******, в Германії поліція з фанатами не зволікає, а цих що сцить? Чого їх не виганяють з Германіїї
показати весь коментар
13.08.2024 12:23 Відповісти
а чому ти мене питаєш, я не знаю? до нас, між іншим, теж чорнота потроху їде і все більше і більше. Працювати не працюють, макимум на базарі торгувати.
показати весь коментар
13.08.2024 12:48 Відповісти
Є така думка що в Німеччині з поліцією можна порішать (і мені приклади особисто розповідали), не зважаючи на розповсюджену мантру що там зразковий порядок і все прозоро.
Там поліція це держава в державі, і вони теж займаються мутняком. Бігати за кожним арабом для них це все одно що для українських мусорів братись за крадіжку мобільного
показати весь коментар
14.08.2024 16:19 Відповісти
Чим більше в поліції почало з'являтися німецьких турків чі арабів, і мутняки почалися
показати весь коментар
14.08.2024 17:22 Відповісти
Теоретично можливо а може і практично кажуть і в США таке є, ( по фільмах, а дима без огня не буває) але це має якийсь не приємний кацапський запашок)))
показати весь коментар
15.08.2024 02:12 Відповісти
По кд режут, а они носятся с теми мусульманами как дурень с ступой, фетиш у них на мусульман и остальных унтерменшей или что))
показати весь коментар
13.08.2024 11:01 Відповісти
це все нав'язане "брємя білої людини" страждати заради звіряток.
показати весь коментар
13.08.2024 11:05 Відповісти
У Німців це комплекс постфашизму, нав'язаний зверху. Що ні в якому разі не можна допустити навіть натяку на зверхність над іншими. В результаті дозволяють вилазити собі на шию та приймають сцяння в очі за росу.
показати весь коментар
13.08.2024 11:16 Відповісти
Видать хорошо воспитали их)) только жаль что опять закончится это приходом нового художника, при чем по всей Европе
показати весь коментар
13.08.2024 11:26 Відповісти
Нічого, на запустілій півночі колишньої ГДР вже цілі села з комунами неофашистів селяться, і їх стає тільки більше. Вони ні від кого не ховаються і ніхто їх не чіпає
показати весь коментар
14.08.2024 16:21 Відповісти
Жаль ребят, но не думаю, что основные виновники эти шкеты. Нужно проверить их контакты, вряд-ли ребенок 14 лет сам додумался кого-то зарезать.
показати весь коментар
13.08.2024 11:12 Відповісти
Коли батьком стають у 20 років, до 30 у нього 5 дітей, в усіх і голові невірне трактування Корану, що усі невірні терпіли, плюс жага швидких і легких грошей. Підрізати це норма, ніхто кулаками махати не буде.
показати весь коментар
13.08.2024 11:25 Відповісти
Судить в таком случае нужно в первую очередь родителей, которые вложили в их голову весь этот бред.
показати весь коментар
13.08.2024 11:27 Відповісти
не треба там ніяких контактів, чорні наглі виродки натовпами ходять і до людей пристають.
показати весь коментар
13.08.2024 11:30 Відповісти
До совершеннолетия детей, родители несут за них ответственность независимо от их цвета, пола и рассовой принадлежности. Школьная гопота есть везде и в Германии тоже. Здесь за неё отвечают родители. Как и за собачку, которая кого-то укусила. В первую очередь судят хозяина!!!
показати весь коментар
13.08.2024 12:08 Відповісти
матеріальну шкоду будуть відшкодовувати батьки, а по факту не будуть, бо ніде не працюють а нелегали або держава щось їм там дає, замість виктнути нафіг з країни. Оце вся відповідальність батьків, Не знаю як за законодавством Німеччини, але в Україні за вбивство з 14 років можуть судити. Але раз пишуть, що їх судять і їм від 14 до 16 років, то значить так само. Хоча посадити і їх і батьків, але краще батьків викинути з Німеччини це для них більше покарання чим в тюрмі сидіти, а потім тих виродків, коли вийдуть теж викинути з країни, ця їх толєрастія до добра не призводить.
показати весь коментар
13.08.2024 12:15 Відповісти
І в 12 років, і навіть в 10 здатні. Діти взагалі жорстокі та часто не розуміють наслідків своєї агресії. Але в даному випадку все складніше.
По-перше, сім'я, де з дитинства хлопчиків вчать, що "гяури", тобто не-мусульмани - взагалі не люди, і кожен син Аллаха повинен їх знищувати.
А, по-друге, це зграя, в яку збиваються підлітки якраз з 12-13 років (бо південні народи якраз починають дорослішати у цьому віці). А зграя - це підвищений ступінь ризику, бо один не здатен зробити того, що може зробити зграя. Бо один мусить відповідати, і він це розуміє, а в зграї ніхто не винен, бо винні усі...
показати весь коментар
13.08.2024 11:54 Відповісти
там нащі хлопці вписались за інших малих, серед яких дівчина була...не шукай зради де її нема...
показати весь коментар
13.08.2024 13:47 Відповісти
Какую зраду 0_о Я про зраду ничего не писал.
показати весь коментар
13.08.2024 13:54 Відповісти
Раніше ПАР, за часи режиму апартеїду, якщо хтось пам'ятає Пітера Віллема Боту, була високорозвинена країна. Після приходу до влади чорношкірих, все почало занепадати. Німці, на жаль, висновок із цього не зробили.
показати весь коментар
13.08.2024 11:59 Відповісти
це наслідки політики мультикультуралізму, вважалося, і частково і досі там вважається, що емігранти з Африки і Азії інтегруються у суспільне життя Німеччини (і цю політику дійсно проводила Меркель), а вони у переважній більшості утврили своєрідні бандустани, не хочуть працювати і живуть на соціальну допомогу, і як це не парадоксально, аби цього не було частина німців симпатизує ****** виродку Путіну і голосує за "Альтернативу", тобто не лише за жорстку антиемігрантську політику, але і за знищення України
показати весь коментар
13.08.2024 12:05 Відповісти
AfD - єдина партія у Німеччині, яка була проти безконтрольного прийому мігрантів із Близького сходу, Афганістану та Африки, який влаштувала червоно-чорно-зелена коаліція на чолі з Меркель і продовжує її учень Шольц. Я не чув жодного разу, щоб представники AfD висловлювалися за знищення України. Менше слухайте ліву пропаганду.
показати весь коментар
13.08.2024 12:41 Відповісти
це ви зомбі, як казав Єжи Ленц "гріх сумніватися, якщо повністю впевнений (у фактах і діях)"
показати весь коментар
13.08.2024 13:13 Відповісти
нє, вони не за знищення України..вони за припинення допомоги України і за дружбу з Путлєром, але це ж, по твоєму, інше...
показати весь коментар
13.08.2024 13:49 Відповісти
Андреас Брейвік на судах заявляв що мотив його вчинку - несприйяття "політики мультикультуралізму" в европі ..
Хоча серед загиблих норвежських підлітків вряд чи були якісь араби або мусульмани ..
показати весь коментар
13.08.2024 14:59 Відповісти
Єдиний радикальний метод - депортація. У США ситуація не краща завдяки політиці відкритих дверей Байдена-Харріс. Трамп пообіцяв розпочати депортацію нелегалів у перший же день своєї каденції.
показати весь коментар
13.08.2024 12:35 Відповісти
Ну, араби та інші "чорняві" не даремно так збудилися.
До війни та масової міграції з України вони як сир в маслі в Німеччині.
Майже вся соціалка була для них коханих.
А приїхали українці і шматок зменшили. От вони і бісяться. Монополію їхню порушили на життя на шару.
показати весь коментар
13.08.2024 13:10 Відповісти
Ой та годі. В Швеції араби отримують хорошу соціалку бо вони мігранти. А українці - просто тимчасово ховаються від війни, і згідно уряду ЗЕ, мають повернутись назад, тому рівноцінних з сирійцями умов особливо ніхто створювати не буде
показати весь коментар
14.08.2024 16:26 Відповісти
 
 