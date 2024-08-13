Вбивство українських баскетболістів Єрмакова та Козаченка у Німеччині: Почався суд над підозрюваними
Через пів року після вбивства двох українських підлітків-баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка в Обергаузені на заході Німеччини розпочався судовий процес над чотирма обвинуваченими.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У понеділок, 12 серпня, перед судом постали підлітки у віці 14, 15 та 16 років. Їх звинувачують у вбивстві українських баскетболістів на ґрунті ксенофобії. Двоє з підозрюваних є громадянами Німеччини, інші двоє - громадянами Сирії.
На процесі присутні батьки вбитих Єрмакова та Козаченка.
Адвокатка потерпілих Аліса Скальйон розповіла, що вони розраховують на максимально жорстке покарання для винних.
Загалом заплановано 11 судових засідань до 21 листопада.
Нагадаємо, у німецькому місті Дюссельдорф унаслідок нападу ввечері 10 лютого загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, його друг Артем Козаченко потрапив до реанімації.
20 лютого стало відомо про смерть Козаченка.
Вони виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.
За даними Федерації баскетболу Києва, на місці злочину були свідки, місцева поліція вже веде справу.
У соцмережах оприлюднили подробиці трагедії: "В Німеччині араби з ножами напали на двох гравців збірної України з баскетболу U-19. Один з гравців загинув, інший в реанімації".
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Вони вірять що в такому віці краще виправити людину ніж карати.
Там поліція це держава в державі, і вони теж займаються мутняком. Бігати за кожним арабом для них це все одно що для українських мусорів братись за крадіжку мобільного
По-перше, сім'я, де з дитинства хлопчиків вчать, що "гяури", тобто не-мусульмани - взагалі не люди, і кожен син Аллаха повинен їх знищувати.
А, по-друге, це зграя, в яку збиваються підлітки якраз з 12-13 років (бо південні народи якраз починають дорослішати у цьому віці). А зграя - це підвищений ступінь ризику, бо один не здатен зробити того, що може зробити зграя. Бо один мусить відповідати, і він це розуміє, а в зграї ніхто не винен, бо винні усі...
Хоча серед загиблих норвежських підлітків вряд чи були якісь араби або мусульмани ..
До війни та масової міграції з України вони як сир в маслі в Німеччині.
Майже вся соціалка була для них коханих.
А приїхали українці і шматок зменшили. От вони і бісяться. Монополію їхню порушили на життя на шару.