Вбивство українських баскетболістів Єрмакова та Козаченка у Німеччині: Почався суд над підозрюваними

Через пів року після вбивства двох українських підлітків-баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка в Обергаузені на заході Німеччини розпочався судовий процес над чотирма обвинуваченими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У понеділок, 12 серпня, перед судом постали підлітки у віці 14, 15 та 16 років. Їх звинувачують у вбивстві українських баскетболістів на ґрунті ксенофобії. Двоє з підозрюваних є громадянами Німеччини, інші двоє - громадянами Сирії.

На процесі присутні батьки вбитих Єрмакова та Козаченка.

Адвокатка потерпілих Аліса Скальйон розповіла, що вони розраховують на максимально жорстке покарання для винних.

Загалом заплановано 11 судових засідань до 21 листопада.

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Нагадаємо, у німецькому місті Дюссельдорф унаслідок нападу ввечері 10 лютого загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, його друг Артем Козаченко потрапив до реанімації.

20 лютого стало відомо про смерть Козаченка.

Вони виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

За даними Федерації баскетболу Києва, на місці злочину були свідки, місцева поліція вже веде справу.

У соцмережах оприлюднили подробиці трагедії: "В Німеччині араби з ножами напали на двох гравців збірної України з баскетболу U-19. Один з гравців загинув, інший в реанімації".