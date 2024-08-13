Загинула 12-річна дівчинка та дорослий: На Хмельниччині автобус із дітьми потрапив у ДТП

На Хмельниччині загинула одна дитина та один дорослий внаслідок ДТП.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 7:45 на автодорозі Н-03 поблизу с. Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади сталася ДТП.

"Водій автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до с. Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії", - йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та один дорослий, який здійснював супровід дитячої групи.

Кількість травмованих встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували.

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