Білорусь відправила до РФ війська для "відпрацювання питань бойового застосування"

Білорусь відправила своїх ракетників та артилеристів на полігон Росії для підготовки до "бойового застосування" та відпрацювання ракетних ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Білорусі.

"Розрахунки підрозділів ракетних військ і артилерії Збройних Сил Республіки Білорусь відбувають на полігон Російської Федерації для відпрацювання питань бойового застосування", - йдеться в повідомленні МО Білорусі.

У відомстві додали, що під час польового виходу з підрозділами буде проведено контрольне заняття з управління ракетними ударами з бойовими пусками з ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню, що знаходяться на озброєнні ЗС РБ.

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