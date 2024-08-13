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Новини
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Білорусь відправила до РФ війська для "відпрацювання питань бойового застосування"

Білорусь відправила до Росії війська для участі в навчаннях

Білорусь відправила своїх ракетників та артилеристів на полігон Росії для підготовки до "бойового застосування" та відпрацювання ракетних ударів. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Білорусі. 

"Розрахунки підрозділів ракетних військ і артилерії Збройних Сил Республіки Білорусь відбувають на полігон Російської Федерації для відпрацювання питань бойового застосування", - йдеться в повідомленні МО Білорусі.

У відомстві додали, що під час польового виходу з підрозділами буде проведено контрольне заняття з управління ракетними ударами з бойовими пусками з ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню, що знаходяться на озброєнні ЗС РБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі перекидають танки до українського кордону. ФОТОрепортаж 

Раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розпорядився посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках. До кордону з Україною буде перекинуто РСЗВ "Полонез" та "Іскандери".

Автор: 

Білорусь (7925) росія (64969)


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Топ коментарі
+12
У кацапів є давня звичка - використовувати наївних "братьєв" як розхідний матеріал.
Білоруси можуть лягти спати десь у лісах кацапетівки, а прокинутися під Покровськом.
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13.08.2024 12:11
+9
Практика орди: використовувати завойовані народи для війни проти ще не завойованих...
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13.08.2024 12:14
+7
На Курщину їх відправили. Кольхозенфюрер шукає собі на сраку пригод.
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13.08.2024 12:09
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13.08.2024 12:07 Відповісти
Хай ще і стріляться потренуються! Бо для наших дронів і "Хаймерсів" що "лапті" присмалювать що "чіпси смажить" - все одно!
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13.08.2024 12:11 Відповісти
На Курщину їх відправили. Кольхозенфюрер шукає собі на сраку пригод.
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13.08.2024 12:09 Відповісти
шукає...і найде
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13.08.2024 12:11 Відповісти
У кацапів є давня звичка - використовувати наївних "братьєв" як розхідний матеріал.
Білоруси можуть лягти спати десь у лісах кацапетівки, а прокинутися під Покровськом.
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13.08.2024 12:11 Відповісти
Практика орди: використовувати завойовані народи для війни проти ще не завойованих...
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13.08.2024 12:14 Відповісти
Сказано ж "на відпрацювання" тож скоро це буде "відпрацьований матеріал"
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13.08.2024 12:37 Відповісти
Там з "ракетників та артилеристів" швидко зроблять окопно-польових біатлоністів
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13.08.2024 12:43 Відповісти
Найгірше, що вони можуть тренуватись по цілях в Україні з безпечної для них відстані.
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13.08.2024 12:15 Відповісти
швидше за все.
реальні цілі, це складніше. чим на полігоні по макетах куляти.
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13.08.2024 12:40 Відповісти
бульбаші вже відкрито воюють проти України. тільки Україні блд ніхто не допомога! ау, Макрон ???
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13.08.2024 12:16 Відповісти
Так буратінка ж відмовився. Сказав, самі "ту сторону" кашкетами закидаємо.
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13.08.2024 17:19 Відповісти
я б провів тренування атакамсом по мозирському НПЗ.
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13.08.2024 12:17 Відповісти
Будуть вчитися як в полон правильно здаватись. 🤣
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13.08.2024 12:17 Відповісти
тобто, зараз, белорасея, без артилеристів та ракетників?
де каліновці?
чи, не самий час, зайти в мінськ?
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13.08.2024 12:18 Відповісти
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13.08.2024 12:32 Відповісти
Білорусь є учасником війни на боці рашки, тобто ворогом якого треба розбити.
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13.08.2024 12:35 Відповісти
Причому цей статус незмінний з 24.02.2022.
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13.08.2024 12:45 Відповісти
бульбосвинособаки...
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13.08.2024 12:39 Відповісти
дураков жизнь не учит. на что они рассчитывают?
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13.08.2024 12:54 Відповісти
Будущая печеная картошка в мундире....
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13.08.2024 13:00 Відповісти
Є широко застосована думка експертів, що повернення Криму призведе до програшу раші. А є думка поки що поодиноких експертів, що для програшу раші треба захопити Білорусь, вирівняти лінію "європейського фронту" на мапі, зняти значну загрозу в географічному сенсі для України і далі підійти до Москви на відстань артилерійких пострілів. Після артилерійського вогневого впливу по Москві раша розвалиться чи капітулює. Я притримуюсь другої думки. Не ясно тільки хто буде захоплювати Білорусь - європейці гібридно чи війковим чином, каліновці за підримки України чи ВСУ напряму. Звісно, нам би хотілося що б хтось зробив цю роботу за нас.
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13.08.2024 13:04 Відповісти
Мозырский НПЗ что то сильно нарывается
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13.08.2024 13:06 Відповісти
Одним словом, не вылазя с Беларуси, но через кацапов да, ну и конечно отстаивать кацапский ядер Атомку . Ну и тварь картофельная...
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13.08.2024 13:18 Відповісти
А якою валютою литвини з пуйла будуть брати за свої "послуги"?
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13.08.2024 17:15 Відповісти
 
 