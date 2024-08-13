Близько тисячі шкіл цьогоріч розпочнуть процес очного навчання, - Шмигаль

Кабінет Міністрів розробив три варіанти облаштування наземних укриттів, що дозволить близько тисячі шкіл розпочати навчальний процес в очному форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну.

"Важливо, щоб ми мали чіткі надійні стандарти безпечних шкільних просторів там, де неможливо використовувати підземні укриття і де це дозволяє безпекова ситуація. Для цього ДСНС та МОН спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів, які сьогодні затверджуємо. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні. У підсумку близько тисячі шкіл вже цього навчального року зможуть розпочати процес очного навчання", - сказав глава уряду.

За словами Шмигаля, через реалізацію комплексної стратегії ми прагнемо до кінця 2024 року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тисяч школярів. Наявність укриттів є головною передумовою.

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