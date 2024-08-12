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Шмигаль зустрівся із сенаторами Гремом та Блюменталем: Обговорили посилення ППО та заморожені активи РФ. ФОТОрепортаж

До Києва прибули сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) та Річард Блюменталь (Демократична партія).

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі із сенаторами прем'єр зазначив, що продовження двопартійної підтримки США важливе й надалі. 

Шмигаль зустрівся із Гремом та Блюменталем

"Озвучив наші потреби в посиленні ППО. Перші літаки F-16 вже в Україні, і тут надзвичайно цінна допомога США в навчанні українських пілотів. Поінформував також сенаторів про наші пріоритети, зокрема щодо імплементації реформ", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль зустрівся із Гремом та Блюменталем

Також Шмигаль, Грем та Блюменталь окрему увагу приділили замороженим російським активам.

Шмигаль зустрівся із Гремом та Блюменталем

"Важливо їх повністю конфіскувати та направити кошти на нагальні потреби України й нашу відбудову. Ми також закликаємо американський бізнес інвестувати в пріоритетні галузі, що сприятиме довгостроковому відновленню й зростанню української економіки", - додав прем'єр.

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Шмигаль зустрівся із Гремом та Блюменталем

Автор: 

Шмигаль Денис (4572) Річард Блюменталь (7) Ліндсі Грем (70)


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Топ коментарі
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Хейло участь брав?
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12.08.2024 17:08
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І про що ж тут недоговорено у попередні говорильні?
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12.08.2024 16:59 Відповісти
В Хейла не питав за гроші чи вони вже по ваших кишенях поховалися
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12.08.2024 17:03 Відповісти
Хейло участь брав?
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12.08.2024 17:08 Відповісти
зайнятий був.Спробуй пів ляма зєлєні перевір чи не фуфло?!
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12.08.2024 17:53 Відповісти
Про що ця зе-ахметовська прокладка може дововлятись "шапіто"
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12.08.2024 17:13 Відповісти
Як колись казали в Радянській армії - проведена робота по ППР...
Посидели, попи*дели, разошлись!
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12.08.2024 17:20 Відповісти
Хваливсі як успішно баблішко американських платників податків пиляє?
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12.08.2024 17:52 Відповісти
Раз Россия не выполняет никакие законы и плюёт на них - то и ЕС и США тоже могутт сделать исключение и отступая от правил передать Украине сотни миллиардов замороженных российских активов, находящихся в Европейских- и амерканских банках..
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12.08.2024 18:21 Відповісти
А шмиґаль то той що яйця по 17 .?
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12.08.2024 20:04 Відповісти
"Шмигаль https://t.me/Denys_Smyhal/8241 повідомив у Telegram Джерело: ." Денис потужньо доповідає Кремлядям по їхньому Телеграмі про виконану ним роботу, як усі наводчики і ждуни, яким потрібно лише вкрасти гроші і 3'.батися у Австрію чи Іспанію, подалі від платників податків які мають погану звичку запитати: а як у вас і у ЗЕЗЕ справи, я баран вас найняв на службу, я ВАС утримую за свою зарплату, які досягненя у ваших силових і законодавчих структур на користь України? Що таке ОПа?
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12.08.2024 20:31 Відповісти
 
 