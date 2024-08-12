Шмигаль зустрівся із сенаторами Гремом та Блюменталем: Обговорили посилення ППО та заморожені активи РФ. ФОТОрепортаж

До Києва прибули сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) та Річард Блюменталь (Демократична партія).

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі із сенаторами прем'єр зазначив, що продовження двопартійної підтримки США важливе й надалі.

"Озвучив наші потреби в посиленні ППО. Перші літаки F-16 вже в Україні, і тут надзвичайно цінна допомога США в навчанні українських пілотів. Поінформував також сенаторів про наші пріоритети, зокрема щодо імплементації реформ", - зазначив Шмигаль.

Також Шмигаль, Грем та Блюменталь окрему увагу приділили замороженим російським активам.

"Важливо їх повністю конфіскувати та направити кошти на нагальні потреби України й нашу відбудову. Ми також закликаємо американський бізнес інвестувати в пріоритетні галузі, що сприятиме довгостроковому відновленню й зростанню української економіки", - додав прем'єр.

Читайте: Кабмін шукає гроші на новий енергетичний проєкт у Чернігівській області. Генерацію можна збільшити на 50 МВт