Шмигаль зустрівся із сенаторами Гремом та Блюменталем: Обговорили посилення ППО та заморожені активи РФ. ФОТОрепортаж
До Києва прибули сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) та Річард Блюменталь (Демократична партія).
Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі із сенаторами прем'єр зазначив, що продовження двопартійної підтримки США важливе й надалі.
"Озвучив наші потреби в посиленні ППО. Перші літаки F-16 вже в Україні, і тут надзвичайно цінна допомога США в навчанні українських пілотів. Поінформував також сенаторів про наші пріоритети, зокрема щодо імплементації реформ", - зазначив Шмигаль.
Також Шмигаль, Грем та Блюменталь окрему увагу приділили замороженим російським активам.
"Важливо їх повністю конфіскувати та направити кошти на нагальні потреби України й нашу відбудову. Ми також закликаємо американський бізнес інвестувати в пріоритетні галузі, що сприятиме довгостроковому відновленню й зростанню української економіки", - додав прем'єр.
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