Шмыгаль встретился с сенаторами Грэмом и Блюменталем: Обсудили усиление ПВО и замороженные активы РФ. ФОТОрепортаж

В Киев прибыли сенаторы США Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия).

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи с сенаторами премьер отметил, что продолжение двухпартийной поддержки США важно и в дальнейшем.

"Озвучил наши потребности в усилении ПВО. Первые самолеты F-16 уже в Украине, и здесь чрезвычайно ценна помощь США в обучении украинских пилотов. Проинформировал также сенаторов о наших приоритетах, в частности по имплементации реформ", - отметил Шмыгаль.

Также Шмыгаль, Грэм и Блюменталь отдельное внимание уделили замороженным российским активам.

"Важно их полностью конфисковать и направить средства на насущные потребности Украины и наше восстановление. Мы также призываем американский бизнес инвестировать в приоритетные отрасли, что будет способствовать долгосрочному восстановлению и росту украинской экономики", - добавил премьер.

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