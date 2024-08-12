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Шмыгаль встретился с сенаторами Грэмом и Блюменталем: Обсудили усиление ПВО и замороженные активы РФ. ФОТОрепортаж

В Киев прибыли сенаторы США Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия).

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи с сенаторами премьер отметил, что продолжение двухпартийной поддержки США важно и в дальнейшем.

Шмигаль зустрівся із Гремом та Блюменталем

"Озвучил наши потребности в усилении ПВО. Первые самолеты F-16 уже в Украине, и здесь чрезвычайно ценна помощь США в обучении украинских пилотов. Проинформировал также сенаторов о наших приоритетах, в частности по имплементации реформ", - отметил Шмыгаль.

Шмигаль зустрівся із Гремом та Блюменталем

Также Шмыгаль, Грэм и Блюменталь отдельное внимание уделили замороженным российским активам.

Шмигаль зустрівся із Гремом та Блюменталем

"Важно их полностью конфисковать и направить средства на насущные потребности Украины и наше восстановление. Мы также призываем американский бизнес инвестировать в приоритетные отрасли, что будет способствовать долгосрочному восстановлению и росту украинской экономики", - добавил премьер.

Также читайте: Украина ожидает в ближайшее время транш в 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, - Шмигаль

Шмигаль зустрівся із Гремом та Блюменталем

Автор: 

Шмыгаль Денис (2683) Ричард Блюменталь (7) Линдси Грэм (61)


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Топ комментарии
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Хейло участь брав?
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12.08.2024 17:08
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І про що ж тут недоговорено у попередні говорильні?
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12.08.2024 16:59 Ответить
В Хейла не питав за гроші чи вони вже по ваших кишенях поховалися
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12.08.2024 17:03 Ответить
Хейло участь брав?
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12.08.2024 17:08 Ответить
зайнятий був.Спробуй пів ляма зєлєні перевір чи не фуфло?!
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12.08.2024 17:53 Ответить
Про що ця зе-ахметовська прокладка може дововлятись "шапіто"
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12.08.2024 17:13 Ответить
Як колись казали в Радянській армії - проведена робота по ППР...
Посидели, попи*дели, разошлись!
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12.08.2024 17:20 Ответить
Хваливсі як успішно баблішко американських платників податків пиляє?
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12.08.2024 17:52 Ответить
Раз Россия не выполняет никакие законы и плюёт на них - то и ЕС и США тоже могутт сделать исключение и отступая от правил передать Украине сотни миллиардов замороженных российских активов, находящихся в Европейских- и амерканских банках..
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12.08.2024 18:21 Ответить
А шмиґаль то той що яйця по 17 .?
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12.08.2024 20:04 Ответить
"Шмигаль https://t.me/Denys_Smyhal/8241 повідомив у Telegram Джерело: ." Денис потужньо доповідає Кремлядям по їхньому Телеграмі про виконану ним роботу, як усі наводчики і ждуни, яким потрібно лише вкрасти гроші і 3'.батися у Австрію чи Іспанію, подалі від платників податків які мають погану звичку запитати: а як у вас і у ЗЕЗЕ справи, я баран вас найняв на службу, я ВАС утримую за свою зарплату, які досягненя у ваших силових і законодавчих структур на користь України? Що таке ОПа?
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12.08.2024 20:31 Ответить
 
 