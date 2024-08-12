Шмыгаль встретился с сенаторами Грэмом и Блюменталем: Обсудили усиление ПВО и замороженные активы РФ. ФОТОрепортаж
В Киев прибыли сенаторы США Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия).
Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Во время встречи с сенаторами премьер отметил, что продолжение двухпартийной поддержки США важно и в дальнейшем.
"Озвучил наши потребности в усилении ПВО. Первые самолеты F-16 уже в Украине, и здесь чрезвычайно ценна помощь США в обучении украинских пилотов. Проинформировал также сенаторов о наших приоритетах, в частности по имплементации реформ", - отметил Шмыгаль.
Также Шмыгаль, Грэм и Блюменталь отдельное внимание уделили замороженным российским активам.
"Важно их полностью конфисковать и направить средства на насущные потребности Украины и наше восстановление. Мы также призываем американский бизнес инвестировать в приоритетные отрасли, что будет способствовать долгосрочному восстановлению и росту украинской экономики", - добавил премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Посидели, попи*дели, разошлись!